Á jaunà NFT rinkà Lietuvoje ásilieja skaitmeniniø meno kûriniø aukcionas

Paroda „How Soon is Tomorrow. Collecting NFTs“ meno mugėje „ArtVilnius'21“. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Tęstinis meno projektas ART VALUE paskelbė apie naują iniciatyvą „ART VALUE: Aukcionas“. Nekeičiamaisiais žetonais (NFT) grįstame aukcione siūloma įsigyti skaitmeninių meno kūrinių, o potencialūs jų savininkai viliojami galimybe dalyvauti kūrybos procese ir tapti darbų bendraautoriais.

Aukcione siūlomi menininko Vygando Šimbelio, žinomo Das Vegas vardu, meno kūriniai išreiškiami skaičių pavidalu – pasiūlyta kaina tampa kūrinio turiniu, kurį vėliau specialioje platformoje galės personalizuoti pats pirkėjas ar, tarkime, kūrinį kaip dovaną gavęs asmuo.

Pasak idėjos sumanytojų, ši iniciatyva yra „vienas pirmųjų kripto meno projektų pasaulyje“, o esminė projekto idėja „yra skatinti žmones permąstyti meno kaip prekės sąvoką“.

Aukciono organizatorių sumanymu, NFT menas bus parduodamas per blokų grandine pagrįstą internetinę prekybvietę. Įsigyti meno kūrinį galima atsiskaitant ir įprastu būdu, ir eterio kriptovaliuta – pradinis galimas statymas yra 500 USD.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Aukcioną, kaip įprasta, laimės didžiausią kainą pasiūlęs asmuo, tuomet bus sugeneruotas NFT žetonas su laimėjusio pasiūlymo kaina.

Anot V. Šimbelio, ART VALUE projekto siūlomi NFT kūriniai yra būdas investuoti, o meno mylėtojui – ir kolekcionuoti unikalius darbus. Skaičių įsigijęs savininkas galės demonstruoti kūrinį namuose, matyti savo telefono ar kito įrenginio ekrane.

Be to, atrinktus tam tikrus skaičius ketinama paskirti garsiems menininkams, „kurie pagal tą pačią „skaičiai kaip menas“ koncepciją sukurs apčiuopiamus kūrinius“.

„Nors egzistuoja ne vienas kripto ir NFT meno pavyzdys, ART VALUE siūlomas produktas atitikmens pasaulyje neturi“, – tikina projekto sumanytojai.

Pirmoji Das Vegas NFT kūrinių paroda Lietuvoje įvyko 2017 m. gegužę. Jo darbai eksponuoti Europos šiuolaikinio meno bienalėje „Manifesta“, Stambulo, Brazilijos, Barselonos, Atėnų bienalėse ir meno festivaliuose, Švedijoje, Kolumbijoje, JAV, Pietų Korėjoje, JAE, Prancūzijoje, Danijoje bei kitose šalyse.

ART VALUE projektas pristatytas prieš 12 metų, jis apima tapybos darbus, meninius performansus, parodas, filmus, instaliacijas bei internetinę platformą „ArtValue.org“, kurioje nuo šiol galima įsigyti meno kūrinių žetono pavidalu.

NFT banga Lietuvos neaplenkia

Vienokie ar kitokie NFT aukcionai Lietuvoje nebe naujiena. Antai lapkričio pradžioje įmonės „Super How?“ surengtame, savaitę trukusiame realaus meno kūrinio NFT aukcione garsaus rusų nonkomformisto, Paryžiuje gyvenančio Olego Tselkovo (g. 1934 m.) paveikslas „Galva su kojomis“ su jam priskirtu NFT autentiškumo sertifikatu buvo parduotas už 30 eterių, maždaug už 120.000 Eur.

Praėjusią savaitę rašytoja Monika Budinaitė paskelbė savo būsimo romano rankraštį pavertusi NFT kolekciniu vienetu, jį įsigijęs žmogus turės galimybę tapti romano veikėju galutinėje knygos versijoje.

Beje, pirmoji nekeičiamųjų žetonų (NFT) paroda Lietuvoje – „How Soon is Tomorrow. Collecting NFTs“. buvo surengta šių metų spalyje vykusioje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje „ArtVilnius“, ją pristatė „Lewben Art Foundation“.

Pasak menotyrininkės Saulės Teiberės, kelios NFT temai skirtos diskusijos, vykusios mugėje, rodo, kad su NFT siejamas meno rinkos įkarštis, pasaulyje kilęs šių metų pirmąjį ketvirtį, neaplenkė ir Lietuvos.

Antai metų pradžioje beveik už 69 mln. Eur „Christie’s“ aukcione buvo parduotas lokaliai bendruomenei žinomo menininko Beeple (Mike’o Winkelmanno) skaitmeninis koliažas, arba kriptomeno kūrinys „Everydays“ – „The First Five Thousand Days“ (dar 2020 m. jo kaina siekė kuklius 3,5 mln. Eur), ir tapo vienu brangiausiai parduotų kūrinių menininkui dar esant gyvam.