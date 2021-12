„Financial Times“ metø verslo knyga – apie kibernetiná saugumà

Dienraščio „Financial Times“ (FT) ir konsultacijų bendrovės „McKinsey“ renkama geriausia metų verslo knyga šiemet paskelbta Nicole‘s Perlroth „This Is How They Tell Me the World Ends“ („Taip jie man sako, kad pasaulis baigiasi“), pasakojanti apie slaptą kibernetinio saugumo pasaulį.