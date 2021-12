VÞ rekomenduoja: renginiai

Modestas Pitrėnas ir Andrius Žlabys. Dmitrijaus Matvejevo nuotr.

Šventės artėja, renginiai šventiškėja. Kalėdiniai renginiai – atskiroje rubrikoje.

Gruodžio 3, 4 ir 7 d. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (LNOBT) kviečia į premjerinius „Traviatos“, vadinamos prabangiausiu teatro pastatymu, spektaklius.

Gruodžio 3 d. pagrindines partijas dainuos Viktorija Miškūnaitė ir Mickael Spadaccini, gruodžio 4 d. – Joana Gedmintaitė ir Merūnas Vitulskis, gruodžio 7 d. – V. Miškūnaitė ir M. Vitulskis.

Gruodžio 3 d. žiūrovai, atvykę į teatrą iki 18 val., kviečiami į LNOBT eglutės įžiebimo šventę „Kalėdos atvira širdimi“.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę: Verslo valdymas

Rinkodara

Finansai ir apskaita

Rinkos

Gazelė

Prekyba

Statyba ir NT

Pramonė

Transportas

Technologijos

Laisvalaikis

Mano pinigai

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: Verslo naujienos

VŽ Premium naujienos



Gruodžio 4 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje – VII Vilniaus fortepijono festivalio „Paryžietiški vakarai Vilniuje“ baigiamasis vakaras su Andriumi Žlabiu (JAV, Lietuva).

Koncerte „Retai atliekami opusai. Camille’io Saint-Saenso 100-osioms mirties metinėms“ grieš Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras (LNSO), diriguos Modestas Pitrėnas.

Lietuviškos publikos numylėtinis, „Grammy“ nominantas A. Žlabys tarptautinį pripažinimą pelnė grodamas su Niujorko, Klivlando, Buenos Airių filharmonijų, Bostono, Roterdamo ir kt. simfoniniais orkestrais. Su LNSO jis paskambins C. Francko „Simfonines variacijas“.

Be šio kūrinio, skambės M. K. Čiurlionio uvertiūra „Kęstutis“, prancūzų impresionisto C. Debussy preliudas „Fauno popietė“, C. Saint-Saenso Simfonija Nr. 2.

Gruodžio 4 d. 18 val. Menų spaustuvėje Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblis „Synaesthesis“ intensyvius kūrybinius metus užbaigs dvigubu koncertu – nebyliuoju muzikiniu filmu ir nauju projektu.

Ansamblis atliks klausytojų pamėgtą kompozitoriaus Dominyko Digimo ir režisieriaus Kristijono Dirsės nebylų muzikinį filmą „Why Does This Appear?“ ir parodys eksperimentą „White Keys, Black Keys, Inside Out“, kurį atliks pianistė Marta Finkelštein ir kompozitorė Agnė Matulevičiūtė. Muzikuodamos kartu, menininkės permąsto ir išplečia fortepijono rečitalio formatą, žvelgdamos į instrumentą tarpdiscipliniškai, kaip į objektą ar net scenografijos elementą.

Gruodžio 5 d. 12 ir 15 val. Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre – Sigito Mickio operos „Mamulė Mū“ premjera.

Režisierė Agnė Ambrozaitytė iš populiarios rašytojos Jujjos Wieslander knygelės vaikams žinomą istoriją sumanė perteikti taip, kad vaikai operos personažuose atpažintų save.

„Šiame spektaklyje Karvė nevaikščios ant keturių kojų, Varna irgi neskraidys. Mano tikslas – ne užpilti mažųjų akis spalvų ir scenos efektų fejerverkais, o sutelkti jų dėmesį į rodomą istoriją, kad po spektaklio jie patys galėtų ją papasakoti kitiems“, – sako operos režisierė.

Repetuojant operą „Mamulė Mū“. Martyno Aleksos / LNOBT nuotr.

„Mano „Mamulė Mū” buvo sukurta 2009-aisiais festivaliui „Naujosios dramos akcija”. Tada tai buvo pusiau džiazinis balaganėlis su daug skaitomo teksto. Dabar jau pats turiu vaikų, ir jaučiu, kad su amžiumi vis mažiau norisi normas laužyti: jei drama – tai drama, jei dainuoja – tai dainuoja Bandau prisitaikyti prie operos žanro. Prieš 15 m. buvau muzikos chuliganas, o dabar nebe”, – pasakojo kompozitorius S. Mickis.

Gruodžio 5 d. 14 val. Kauno filharmonija (Sapiegos g. 5) mažuosius kviečia į „Žiemos pasaką“.

Ją seks Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras „Ąžuolynas“ (vyr. dirigentas Giedrius Vaznys), o prasidės pasaka laiko ratą atsukusi 300 metų atgal, kai italų kompozitorius A. Vivaldi užrašė paskutinius koncertų ciklo „Metų laikai“ dalies „Žiema“ taktus.

Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, Kaunas) atidaryta paroda „Moder... Kas? Kauno modernizmas! Ir architekto profesija“.

Parodos rengėjai kviečia mus į architektūrinę kelionę – susipažinti su žymiausiais Kauno tarpukario pastatais ir architekto profesija. Parodą sudaro trys dalys: Modernizmo miestelis, Vyr. architekto kambarys ir Maketų kambarys.

1919 m. tapęs laikinąja sostine, Kaunas iš provincijos išaugo į modernų miestą, o mums paliko vertingą modernizmo architektūrą. Kauno modernizmo (dar vadinama Kauno tarpukario) architektūra yra architektūros stilius, vyravęs 1930–1940 m.

Šiuo laikotarpiu Kaune pastatyta apie 6.000 naujų pastatų. 44 iš jų 2015-aisiais suteiktas Europos paveldo ženklas. Tais pačiais metais Kaunas pelnė UNESCO dizaino miesto statusą, o 2017 m. Kauno modernizmo architektūra įrašyta į UNESCO preliminarųjį sąrašą.

Parodoje veikia praktinė edukacija vaikams – instaliacijos, žaislai, dirbtuvių stalai.

Valdovų rūmų muziejuje eksponuojami didžiojo kunigaikščio Algirdo laikų pilies įtvirtinimai.

Valdovų rūmų muziejaus nuolatinę Istorijos, archeologijos ir architektūros ekspoziciją papildė įspūdingas ir vertingas eksponatas – restauruota šlaito įtvirtinimų konstrukcija.

XIV a. vid. medinės griovos konstrukcijos dalis. Vytauto Abramausko nuotrauka.

Ji buvo aptikta Valdovų rūmų rytų korpuso šiaurinėje dalyje, kur XVI a. buvo pastatytas vadinamasis Bonos Sforcos gyvenamasis bokštas. Toje vietoje, požemiuose, archeologai aptiko daug įdomių XIII–XV a. radinių, tarp kurių buvo ir mediniai šlaito sutvirtinimai. Ši unikali sutvirtinimų konstrukcija buvo konservuota, restauruota ir dabar pristatoma lankytojams.

Vilniuje, Jono Meko vizualiųjų menų centre (JMVMC) (Malūnų g. 6), atidaryta paroda „Jurgis Mačiūnas. Fluxus biografika“.

Joje daugiausia dėmesio skiriama „Fluxus“ popiežiui Jurgiui Mačiūnui, kurio 90-metį šiemet minime. Kartu švenčiame ir „Fluxus“ 60-metį. Kad tai neatrodytų tragiškai rimta, parodos organizatoriai į „Fluxus“ ir J. Mačiūno jubiliejų skaičius kviečia pažvelgti be nulių ir pagalvoti apie erotiką. Paroda yra ne jubiliejinis, o fluxinis renginys su koncertų ir performansų programa.

Parodos kuratorė – poetė, menotyrininkė, meno kritikė Laima Kreivytė, koncertų ir performansų programą kuruoja kompozitorius, JMVMC vadovas Gintaras Sodeika.

Parodą sudaro du segmentai: „Fluxus“ kolekcijos paroda ir filmų bei performansų programa.

Kiekvieną dieną JMVMC demonstruojamas J. Meko filmas „Zefiro torna“, kuriame jis savita kino kalba, glaustai ir labai ryškiai papasakoja „Fluxus“ ir Jurgio Mačiūno istoriją.

Gruodžio 3 d. Aistė Radzevičiūtė bei jos kūrybinė komandą pristatys performansas „Laisvės tylios“.

Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9), atidaroma paroda „Štai žvaigždė! Gimimo scena: nuo Alpių kalnų iki Baltijos jūros“.

Bažnytinio paveldo muziejaus ir Freisingo Diecezinio muziejaus (Bavarija, Vokietija) parodoje eksponuojami 29 objektai iš muziejų saugyklų, bažnyčių, privačių kolekcijų. Paroda pristato Jėzaus Gimimo scenos vaizdavimo tradicijas Alpių regione ir Lietuvoje – XIV a. siekiančius meistrų reljefus, paveikslus, prakartėles, skulptūras.

Parodos ašis – įspūdingo dydžio, šimtus figūrėlių turinčios, dešimtmečiais pildytos ir plėstos bavariškos ir tirolietiškos prakartėlės.

KALĖDINIAI RENGINIAI

Gruodžio 4 d. 11 val. Vilniuje, Rotušės aikštėje, vyks tarptautinė Kalėdų labdaros mugė

Mugėje, kurią nuo 2003 m. organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (IWAV), užsienio šalių diplomatinės bei verslo bendruomenės ir Lietuvos bičiuliai, galima rasti originalių rankų darbo dirbinių, suvenyrų, paskanauti kepinių iš įvairių pasaulio kampelių, laimėti loterijos prizų, pasiklausyti kalėdinės muzikos.

Šiemet Kalėdų labdaros mugėje dalyvaus daugiau nei 30 diplomatinių atstovybių, tarptautinių mokyklų ir Tarptautinės moterų asociacijos Vilniuje stendų. Dalyvių sąraše – Armėnija, Kanada, Kinija, Kroatija, Čekijos respublika, Prancūzija, Vokietija, Vengrija, Airija, Italija, Rumunija, Rusija, Ukraina, JAV, Baltarusija, Austrija, Islandija, Suomija, Latvija, Japonija, Ispanija, Nyderlandai.

Visos mugės dieną surinktos ir su ja susijusios lėšos skiriamos mažamečių, jaunuolių ir senyvo amžiaus žmonių gerove besirūpinančioms organizacijoms.

Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Meno kiemo dirbtuvėse (Daržų g. 10) visą gruodį vyks „Meno šeštadieniai“ – kūrybinės veiklos ir pažintys su menininkais.

Pirmasis – gruodžio 4 d. 12 val. – kalėdinio atviruko kūrybinės dirbtuvės su menininkėmis Diana Monkevičiūte-Rakauskiene ir Aglaja Ray.

Gruodžio 11 d. 12 val. – kalėdinio vainiko ir žaisliuko dirbtuvės.

Gruodžio 18 d. 12 val. – praktinės spalvų pažinimo dirbtuvės „Spalvos kontekstai“.

Gruodžio 4 d. prie Anykščių kultūros centro atidaroma Kalėdų rezidencija.

Nuo 10 val. čia veiks kalėdinė mugė, o 17 val. įžiebus Kalėdų eglę koncertuos grupė „Marabu Band“, spektaklį surengs Kauno valstybinis lėlių teatras.

Istorijų dvarelyje (Paupio g. 10) bus atidaryta Kalėdų senelio rezidencija, joje iki sausio 6 d. vaikai galės susitikti su Kalėdų seneliu, veiks kalėdinis paštas, šešėlių teatro kūrybinės dirbtuvės.

Kalėdinė mugė Anykščiuose veiks gruodžio 4–5 ir 21–23 dienomis.

.