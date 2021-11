VÞ rekomenduoja: renginiai savaitgalá

Paskutinį mėnesio savaitgalį – muziejai nemokamai. Verta atkreipti dėmesį, juolab nacionalinėse institucijose vyksta neįtikėtinai daug gerų parodų, kelios jų – Antano Mončio, Jono Meko kūrybos ir gyvenimo – atidarytos pastarąją savaitę. Be to, miestai pradeda žiebti Kalėdų egles, tiesa, – per televizorių.