VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

„Scanoramos“ nuotr.

Didžiųjų renginių savaitgalis: prasidėjo „Scanorama“, į pabaigą eina „Gaida“, Kaune prasideda vienas pagrindinių vizualiojo meno renginių, atidarančių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programą, o Valdovų rūmų muziejus kieme parodys įspūdingą šviesų spektaklį.

Iki lapkričio 14 d. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose vyksta Europos šalių kino forumas „Scanorama“.

Misija, kurią deklaruoja šių metų festivalis, – susigrąžinti buvusias saugias profesinio ir žmogiško bendravimo teritorijas, t. y., – galimybę žiūrėti kiną didžiajame ekrane. Žiūrovų laukia Berlyno, Kanų, Venecijos, San Sebastiano, Lokarno, Karlovi Varų, Varšuvos kino festivaliuose atrinkti filmai, sudėlioti į 12 laiko patikrintų programų, bei nauja lenkų kinui skirta programa „Lenkų kino dienos „Scanoramoje“. Visos festivalio programos ir filmai skelbiami čia.

Lapkričio 5–7 d. Lietuvos nacionaliniame dramos teatre – spektaklio „Miegantys“ premjera (rež. Oskaras Koršunovas).

Spektaklis pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę nukelia žiūrovus į ateitį po šimto metų, kurioje žmonių yra tiek daug, kad jie priversti gyventi pamainomis – miegoti po 10 metų.

„Esu įsitikinęs, kad bus įvykis, labai žiūroviškas kūrinys, sukelsiantis daug diskusijų. Temos vejasi spektaklį ir dėl to yra truputį baisu. Štai ir dar viena skaudi aktualija – pabėgėlių tema, kuri irgi labai svarbi „Miegančiuose“. Kai 2016 m. kalbėjome apie spektaklio idėją su M. Ivaškevičiumi, negalėjom nė įsivaizduoti, kas laukia visuomenės, kokia ji gali būti, kokių gali imtis veiksmų. Dabar spektaklis skamba kaip šios dienos duotybė“, – sako O. Koršunovas.

Lapkričio 5 d. 19 val. Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, skambės specialiai šiai erdvei sukurti „Erdviniai baroko muzikos dialogai“.

Rodrigo Calveyra, projekto meno vadovas ir dialogus atliksiančio tarptautinio senosios muzikos ansamblio „Canto Fiorito“ vadovas, sako, jog tai bus „ir istorijos atgaivinimas, ir eksperimentas, nes Šv. Kotrynos bažnyčios architektūrinės ypatybės prašyte prašosi išmėginti visas jos erdves“.

nuotrauka::1

„Canto Fiorito“ dainininkus koncerte papildys aukščiausios tarptautinės klasės istorinių pučiamųjų instrumentų – kornetų ir barokinių trombonų komanda, kurią sudaro muzikantai iš Italijos, Meksikos, Ispanijos, ką tik groję premjeras Paryžiaus Eliziejaus laukų teatre ir prestižinėje Ženevos „Victoria Hall“ salėje.

Lapkričio 5 d. 19, 20 ir 21.00 val. Valdovų rūmų Didžiajame kieme bus rodomas parodai „KAD TĖVYNĖ GYVUOTŲ. Lietuva ir Lenkija 1791 m. konstitucijos epochoje“ sukurtas lazerių šviesos ir animacijos projektas.

nuotrauka::2

Šviesų spektaklis „Už laisvę!“, skirtas 1791 m. Gegužės 3-iosios konstitucijai ir Tadui Kosciuškai, primins didingą ir dramatiškų įvykių pilną jungtinės Lietuvos ir Lenkijos valstybės – Abiejų Tautų Respublikos – istoriją nuo reikšmingu slenksčiu abiem šalims tapusios Gegužės 3-iosios konstitucijos ir Tarpusavio įžado radimosi, kovos už laisvę 1794 m. sukilime iki šiandienos – laisvų ir šiuolaikiškų valstybių Europos bendrijoje.

Lapkričio 5 d. 20 val. Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, – britų elektroninės muzikos atlikėjas Actress.

Aktualios muzikos festivalio „Gaida“ svečias, sceniniu Actress vardu koncertuojantis Darrenas J. Cunninghamas pristatys „įspūdingai mįslingą ir kupiną jaudinančio nenuspėjamumo“ audiovizualinę programą. Jį „apšildys“ Domantas Pūras, jaunosios kartos lietuvių elektroninės muzikos atlikėjas, prodiuseris, DJ ir radijo laidų vedėjas.

Pasak „Gaidos“ rengėjų, legendinės leidybos kompanijos „Ninja Tune“ globojamas menininkas ir prodiuseris Actress vadinamas britų elektroninės muzikos ikona, vienu labiausiai mėgstamų elektroninės muzikos kūrėjų, kurio albumai formuoja elektroninės muzikos sceną. Darrenas J. Cunninghamas nevengia eksperimentų su dirbtiniu intelektu, taip permąstydamas savo paties požiūrį į kūrybos procesą. Jo muzika dažnai susijusi su afrofuturizmu, joje naudojami magiškojo realizmo ir mokslinės fantastikos elementai.

Lapkričio 5 d. 18 val. Kauno geležinkelio stotyje – tarptautinės šiuolaikinio meno parodos „MagiC Carpets Landed“ atidarymas. Ši paroda yra vienas pagrindinių vizualiojo meno įvykių, pradedančių „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ programą.

Joje pristatomi 57 Lietuvos ir užsienio menininkų projektai, sukurti kartu su vietos bendruomenėmis. Jie eksponuojami Kauno paveikslų galerijoje, Geležinkelio stotyje, Laisvės alėjoje, kitose miesto erdvėse. „Ši paroda – ne tik meno kūrinių pristatymas, bet ir kūrybinis procesas, kurio pagrindinė idėja yra susijusi su transformacija. „Stebuklingi kilimai“ žiūrovams prabils apie šiuolaikinę visuomenę, kaip biologiškai kintantį organizmą. Meno kūriniai pasakos istorijas apie ribas ir laisvę, taršą ir ekosistemą, pasakas ir socialinę istoriją, lytis ir seksualumą. Šiuolaikinis menas turi kalbėti visiems, nes bendruomenės kuria tikrąją istorijos dalį, paversdamos meną ne tik estetiniu, bet ir politiniu bei socialiniu reiškiniu“, – parodos idėją aiškina profesorė, menotyrininkė, kuratorė, Romoje veikiančio „Latitudo Art Projects“ meno vadovė B. Carpi de Resmini.

nuotrauka::3

Kauno geležinkelio stotyje – John Cascone (JK) ir „Žalgiris-2“ krepšinio komanda. Paskiau atidarymo renginys kelsis į Kauno paveikslų galeriją, kur jį tęs Matthias Krinzinger (Austrija) stalo futbolo turnyras ir Yarynos Shumskos (Ukraina) performansas.

Atidarymo savaitgalio ir visa programa skelbiama čia https://landed.magiccarpets.eu/programme/.

Paroda veiks iki 2022 m. sausio 23 d.

Lapkričio 5–7 d. Kaune, galerijoje „Meno parkas“, rengiama trečioji Kauno meno leidinių mugė „Kaunas Art Book Fair“.

Per tris „Kaunas Art Book Fair“ dienas leidinius pristatys 19 leidėjų, menininkų ir knygynų, vyks paskaitos, kūrybinės dirbtuvės, diskusijos, ekskursijos, knygų pristatymai bei jų skaitymai. Visos mugės metu bus eksponuojamas dizainerio Jurgio Griškevičiaus šiuolaikiškai permąstytas „Post Ars“ narių Alekso Andriuškevičiaus ir Česlovo Lukensko parodos plakatas, bus galima susipažinti su šiuolaikiniu vaizdo kūrinių transliavimo archyvu „Springs.video“.

Lapkričio 6 d. 19 val. Nacionalinėje filharmonijoje – „Gaidos“ festivalio koncertas: pianistas Lukas Geniušas ir Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras.

Vienas ryškiausių šalies pianistų L. Geniušas su Modesto Pitrėno diriguojamu LNSO atliks legendinio JAV kompozitoriaus Johno Adamso naujausią koncertą fortepijonui „Must the Devil Have All the Good Tunes?“, tai bus šio kūrinio premjera Lietuvoje. LNSO sugros ir Nomedos Valančiūtės kūrinio „Nuošalė“ ir Gailės Griciūtės „Vandens kūnas“ pasaulines premjeras bei vokiečių kompozitoriaus ir teatro režisieriaus Heinerio Goebbelso tris „Horacijaus dainas“ iš ciklo „Surogatiniai miestai“ (1994), solistė – Kristina Žaldokaitė (balsas).

Lapkričio 6–10 d. Utenoje, Vilniuje, Prienuose, Anykščiuose ir Kaune – Dariaus Gumausko premjerinis spektaklis „Emigrantai“ pagal to paties pavadinimo S. Mrožeko pjesę.

Jau tikru keiksmažodžiu tapęs junginys „COVID-19“ – mūsų kasdienybė, bet ar prisimenate, kaip viskas prasidėjo? Pirmos spaudos konferencijos, skaičiai, žinios apie uždaromas šalių sienas, atšaukti skrydžiai ir grįžtantys būriai seniai matytų pažįstamų. Emigrantų. Autobusai, vežę į privalomą izoliaciją, vaizdai iš keltų Kylis – Klaipėda, keiksmai, muštynės... „Grįžo visuomenės šiukšlės“, — pasipylė neapykantos banga.

Spektaklyje-komedijoje vaidina aktorius Giedrius Savickas — statybininkas emigrantas. Marius Čižauskas kuria intelektualo, politinio disidento, anarchisto vaidmenį. Jųdviejų pora gali būti ir du pabėgėliai iš Sirijos, turkai Berlyne, indai Londone, alžyriečiai, somaliečiai Paryžiuje, rusai, tadžikai Maskvoje ir du mūsiškiai Vilniuje.

Lapkričio 7 d. 19 val. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose – „Gaidos“ festivalio koncertas: pianistas Andrius Žlabys ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras.

Su Roberto Šerveniko diriguojamu LVSO A. Žlabys, „Grammy“ nominantas, pirmą kartą Lietuvoje atliks nuostabaus grožio ispanų kompozitoriaus Luiso Gustavo Prado fortepijoninį koncertą „Concierto de piano para la mano izquierdo“ (Koncertas fortepijonui kairei rankai, 2002). Skambės ir Niujorke gyvenančios kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinio „Catharsis“ pasaulinė premjera bei festivalio „Gaida“ kviestinių kompozitorių simfoniniai opusai: Hanso Abrahamseno „Stratifications“ (1975) ir Michaelio Beilio „Aus Eins mach Zehn“ (2000).

Lapkričio 7 d. 18 val. Nacionaliniame Kauno dramos teatre, – šokio teatro „Aura“ premjera „Meilės Erdvė | amour espace 2021“.

„Nors keturiolika metų neatrodo didelis laiko tarpas, tačiau pokyčiai neįtikėtini“, – sako vokiečių choreografas Ben J. Riepe, sugrįžęs į Kauną nedažnai pasikartojančiai progai: su šokio teatru „Aura“ iš naujo sukurti 2007 m. pastatytą spektaklį „amour espace“. Kaip atrodys naujoji, papildyta patirtimi, žiniomis, pakitusia pasaulėžiūra ir naujomis technologijomis versija, pirmieji pamatys Kauno žiūrovai.

„Viena priežasčių, kodėl sugrįžau perkurti spektaklio, yra tvarumas“, – sako Ben J. Riepe. – Stengiuosi mažinti naujų darbų skaičių, užuot kūręs naujus, ieškau būdų ir priemonių, kaip giliau pažiūrėti į tai, ką jau sukūriau“.

VŽ primena: iki lapkričio 7 d. Vilniuje, MO muziejuje, veikia šeimų paroda „Ežeras pilnas žvaigždžių“.

Vaikams skirtos ir labai jų pamėgtos parodos raktas – pažinti meną per žaidimą. Todėl jie čia gali tyrinėti interaktyvius objektus, improvizuoti, įsitraukti ir, žinoma, – padūkti.

„Žaisdami vaikai be papildomų pastangų neria į dialogą su menu. Taip jie atranda savo autentišką ryšį su meno kūriniais, atpažįsta įvairius jausmus ir emocijas. Norime sukurti vaikams kuo daugiau galimybių plėsti patyrimus bei atverti vaizduotės horizontus saugioje erdvėje – muziejuje”, – sako Milda Ivanauskienė, MO vadovė.

Klaipėdoje, Prano Domšaičio galerijoje, veikia Japonijos fondo paroda „Neprilygstamas japonų meistriškumas“.

Parodoje eksponuojami tiek įmantrūs Meidži laikotarpio (1868–1912, kai šalis atsivėrė Vakarams) taikomosios dekoratyvinės dailės dirbiniai, turėję įtakos rytietiškoms madoms Europoje, tiek daugybė šiuolaikinių nepaprasto meistriškumo kūrinių, nuo žaislinių figūrėlių iki netikrų patiekalų pavyzdžių. Šia paroda fondas siekia supažindinti su skirtingų Japonijos laikotarpių, įvairių technikų kūriniais (visi parodos eksponatai sukurti vadovaujantis monozukuri filosofija), atskleisti japonų pagarbą meistro asmenybei, parodyti ypatingą kūrėjų darbo kruopštumą, tobulybės siekimą ir atidą technologijų subtilybėms.

nuotrauka::4

Fondas įkurtas 1972 m., jo tikslas – per kultūrinius mainus puoselėti tarptautinius ryšius.

Parodos kuratorius prof. Yuji Yamashita, ji veiks iki gruodžio 23 d.

Lapkričio 9 d. 18 val. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, – viešų paskaitų ciklo „Aktualioji dailėtyra: naujausios Lietuvos meno tyrimų atodangos“ paskaita „Personifikuotos Lietuvos dizaino istorijos“.

Dizaino istorikė ir tyrėja dr. Karolina Jakaitė papasakos apie naujausius atradimus Lietuvos dizaino tyrimų srityje, pristatys reikšmingus, iki šiol mažai žinomus dizaino kūrėjus. Pasakojamos istorijos nukels į XX a. 7 dešimtmetį, kai buvo pradėta daug svarbių dizaino iniciatyvų.

Renginys nemokamas, registracija ir galimybių pasas ar ES skaitmenis COVID pažymėjimas būtini.

Vyks paskaitos tiesioginė transliacija.

Lapkričio 9 d. 18 val. Vilniaus muziejuje (Vokiečių g. 6) – knygos „Neįgyvendintas Vilnius“ pristatymas.

Ką apie miestą ir jo gyventojus gali papasakoti tik planuose ir eskizuose išlikę projektai? Kokios buvo praeito amžiaus architektų ir urbanistų ambicijos dėl Lietuvos sostinės? Apie tai – leidyklos „Lapas“ išleista Marijos Drėmaitės ir Rasos Antanavičiūtės knyga „Neįgyvendintas Vilnius“, lydinti Vilniaus muziejaus parodą „Neįgyvendinti XX amžiaus Vilniaus projektai“.

Daugiau nei 100 knygoje pristatomų projektų pasakoja apie siekį sukurti geresnę visuomenę, tenkinant modernių miestiečių poreikius.

Pasak knygos bendraautorės, menotyrininkės, Vilniaus muziejaus direktorės R. Antanavičiūtės, – tai Vilniaus tobulinimo ir gražinimo idėjų enciklopedija: „Iš jos galima pasisemti patirties ir drąsos kurti ateities Vilniaus planus. Žiūrint į projektus ir su palengvėjimu atsidūstant „Kaip gerai, kad šito nepastatė...“, galbūt galima išvengti tam tikrų klaidų. Be to, kai kurių idėjų istorija rodo, kad geri sumanymai anksčiau ar vėliau vis tiek yra įgyvendinami.“

Šv. Kotrynos bažnyčioje. Rengėjų nuotr. Šviesų spektaklis „Už laisvę!“. Valdovų rūmų muziejaus nuotr. Hermione Allsopp. Mindaugo Drigoto nuotr. Patiekalo pavyzdys (sašimi valtelė). 2017. Japonijos fondo / LNDM nuotr.