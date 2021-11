Naują albumą išleidusi ABBA vis dar tiki savo klausytojais

Naujasis ABBA albumas „Voyage“. Jonathano Nackstrando (AFP / „Scanpix“) nuotr.

Tiki ne be reikalo, – pasaulio melomanai ūžia, lapkričio 5 d. beveik po 40-ies metų pertraukos pasirodžius legendinės švedų grupės ABBA naujam studijiniam albumui „ABBA Voyage“. Jį lydės 2022-aisiais gegužę Londone prasidėsiantis „skaitmeninis turas“.

Skelbiama, jog šiame ture virtualūs ABBA nariai, pagal Agnethos Faltskog, Bjorno Ulvaeuso, Benny Anderssono ir Anni-Frid Lyngstad atvaizdus ir kūnų judesius sukurti avatarai, koncertuos su dešimties tikrų muzikantų grupe. Kaip visa tai atrodys, jau galima pamatyti „YouTube“ platformoje.

Nesekant madomis

Į naująjį albumą įtraukta 10 visiškai naujų ABBA dainų, dvi iš jų – „I Still Have Faith in You“ ir „Don't Shut Me Down“ – internete buvo pristatytos rugsėjo pradžioje.

„Nuo pat pirmosios dainos „I Still Have Faith In You“ („Aš vis dar tikiu tavimi“), vos tik Benny padainavo melodiją, supratau, kad tai apie mus“, – pristatant albumą pasakojo B. Ulveusas. – Mes supratome, jog, kad ir kaip tai būtų neįtikėtina, ir po keturiasdešimties metų galėtume išleisti naują albumą, nes vis dar esame geriausi draugai, mėgstame bendrauti ir dirbti kartu“.

Anot B. Ulvaeuso, naujosios dainos buvo parašytos, nepaisant visų mados ir stiliaus pokyčių, kurie pastaraisiais dešimtmečiais įvyko populiariojoje muzikoje. Iš dalies todėl, kad jie norėjo atkurti originalią ABBA dvasią, iš dalies, kaip sako B. Andersonas, kad „šiuolaikinėje muzikoje nėra nieko, kas mane žavėtų, nieko, į ką norėčiau lygiuotis“.

Koncertuos avatarai

VŽ jau rašė, jog virtualus turas „Abba Voyage“ kitų metų gegužės 27 d. prasidės specialiai jam pastatytoje 3.000 vietų „Abba arenoje“ Londono olimpiniame parke, numatyta, kad koncertai vyks 6 dienas per savaitę.

Dainininkų avatarus sukūrė amerikiečių režsieriaus Edwardo Lucaso kompanija „Industrial Light and Magic“, pagrindinė Holivudo vaizdo efektų kūrėja. Rengiant šou buvo naudojami specialūs jutikliai, kurie fiksavo jau pagyvenusių ABBA muzikantų judesius, kad jaunosios jų „kopijos“ judėtų kuo tikroviškiau.

Tiek koncertų, tiek albumo idėja sklandė jau kurį laiką. Avataro (arba „abbatars“, kaip juos pavadino B. Ulvaeusas) koncepcija buvo paskelbta 2016-aisiais. Po metų B. Anderssonas, išsamiai papasakojęs apie projektą, sakė: „Tai užtruks šiek tiek laiko, tiek, kiek reikia suskaitmeninti veidą. Smagu, kad technologijos taip toli pažengė“.

ABBA sėkmė

Švedų populiariosios muzikos grupė ABBA, pavadinta keturių narių – Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeusas, Benny Anderssonas – vardų pirmosiomis raidėmis, susikūrė 1972 m.

1974 m. kvartetas su daina „Waterloo“ pelnė pirmąją Švedijos pergalę „Eurovizijos“ dainų konkurse Braitone, Jungtinėje Karalystėje.

Iki 1983 m. gyvavusi grupė visame pasaulyje pardavė beveik 400 mln. singlų ir albumų, jų įrašai neįtikėtinai populiarūs iki šiol.

Pagal grupės hitus sukurtą miuziklą „Mamma Mia!“, kurį prodiusavo B. Ulveusas ir B. Anderssonas, pamatė daugiau nei 50 mln. žmonių.

Grupė klestėjo, nepaisant abiejų porų – B. Ulveuso ir A. Faltskog, A.-F. Lyngstad ir B. Anderssono skyrybų, tačiau po 11 metų įspūdingos karjeros vis dėlto nusprendė išsiskirstyti. Paskutinis jų bendras darbas – rinkinys „The Singles“, buvo išleistas 1982 m.

2010 m. ABBA buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų (Rock and Roll Hall of Fame), veikiantį Klivlende, JAV.