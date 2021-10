Britų roko grupės „Smokie“ koncertų tvarkaraštyje – Biržai

„Smokie“ vokalistas Chrisas Normanas. Bettina Strenske / „Scanpix“ nuotr.

Biržų rajono Kilučių kaimas atsidūrė viename sąraše kartu su garsiais Europos miestais – Airijos Korku ir Dublinu, Vokietijos Berlynu, Norvegijos Trondheimu, Lenkijos Krokuva ir Danijos Olborgu. Tarp legendinės britų roko grupės „Smokie“ oficialiame puslapyje paskelbtų koncertų – ir kitų metų birželį vyksiantis Biržų rajono Kilučių ežero pusiasalyje.

Skelbiama, jog koncerto organizatorius – Biržų rajono laikraštis „Biržiečių žodis“. Šis renginys turės vieną ypatybę – į jį nebus parduodami bilietai. Kvietimus į jį gaus tik laikraščio „Biržiečių žodis“ prenumeratoriai.

„Gimtasis rajonas turi didžiulį potencialą, kuris nėra išnaudojamas. Šiuo projektu norime parodyti, kad Biržų krašte gali vykti aukščiausio lygio koncertai ir svečiuotis pirmo ryškumo žvaigždės. Taip pat svarbu pademonstruoti, kad rajono verslas žino, kas yra socialinis atsakingumas ir paskatinti verslininkus dar daugiau prisidėti prie Biržų rajono gerovės“, — pranešime cituojamas Andrius Kurganovas, „Biržiečių žodžio“ pagrindinio akcininko UAB „Biržų duona“ vykdomasis direktorius.

Pasak Kęstučio Isako, „Biržiečių žodžio“ direktoriaus, Kilučių pusiasalyje bus pastatyta didžiulė 120 kv. metrų ploto scena. „Bus daug puikaus kokybiško garso ir šviesų“, — įsitikinęs K. Isakas.

Be „Smokie“, Kilučiuose koncertuos Lietuvos roko grupė „Rebelheart“, diskoteką ves radistas Jonas Nainys (DJ JOVANI).

Anot K. Isako, pakviesti būtent britų grupę nubalsavo patys biržiečiai socialinių tinklų grupėje paskelbtoje apklausoje.

„Tai mūsų tėvų muzika, kurios su malonumu klausėmės ir mes. „Smokie“ hitai iki šiol sukasi daugelio pasaulio radijo stočių eteryje. Be to, ši grupė groja gyvai. Iš Leedso miesto į Biržus bus atgabenta apie 20 vienetų didelio bagažo su įvairia muzikos įranga“, — teigia A. Kurganovas.

Legendinė roko grupė „Smokie" susikūrė 1964 metais Bredfordo mieste, Didžiojoje Britanijoje, ir sėkmingai muzikuoja daugiau nei 43 metus. Sėkmę rokeriams užtikrino prodiuseriai ir dainų autoriai Nicky Chinnas ir Mike'as Chapmanas. Albumas „Changing All the Time", išleistas 1975 m., lengvai rado kelią į muzikos gerbėjų širdis.

Komercinę albumo sėkmę garantavo fanų iki šiol mėgiamos dainos „If You Think You Know How to Love Me" ir „Don't Play Your Rock And Roll To Me", išpopuliarėjusios daugelyje Europos šalių. Savo populiarumo viršūnę britų roko grupė pasiekė septintojo dešimtmečio pabaigoje. Hitai „I Can't Stay Here Tonight“, „Needless and Pins“, „Mexican Girl“, „Oh Carol“, „What Can I Do“ pakerėjo visą pasaulį.

Megažvaigždėmis „Smokie" tapo po to, kai Jungtinėse Amerikos Valstijose 1976 m. pabaigoje įrašė trečiąjį studijinį albumą „Midnight Café". Įrašą pristatanti daina „Living Next Door To Alice" tapo bene populiariausiu metų kūriniu visame pasaulyje. Hitais tapo ir kitos šio albumo dainos: „I'll Meet You at Midnight", „Wild Wild Angels" ir „Something's Been Making Me Blue".

Beje, daugiau nei 20 „Smokie“ dainų ilgą laiką užėmė pirmąsias vietas populiariausių radijo stočių topuose. Istorinis hitas „Living Next Door To Alice“ buvo parduotas 10 mln. kopijų tiražu, o grupės gyvo garso koncertuose per visą gyvavimo istoriją apsilankė daugiau kaip 40 mln. gerbėjų. „Smokie” diskografijoje – 26 studijiniai albumai ir 4 geriausių dainų rinkiniai.

