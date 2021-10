VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

Patricijos Gilytės kūrinių paroda „Žemės nėra“ Vytauto Kasiulio muziejuje. LNDM nuotr.

Po jaukiai tykaus praėjusio savaitgalio šį didelių renginių pliūptelėjo kaip iš gausybės rago – vyksta šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“, festivaliai „Vilnius jazz“ ir „Nepatogus kinas“, kultūros tyrėjų kongresas, Dizaino savaitė, prisistato nepriklausomi mažieji aludariai ir t. t.

Spalio 14–31 d. vyksta tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“.

Pasak jo rengėjų, tai ne vien filmai, bet ir socialinis projektas, kviečiantis reflektuoti filmuose paliestas nepatogias temas. Todėl tradiciškai festivalis po filmų kviečia į susitikimus ir nepatogias diskusijas su jų kūrėjais ir herojais, įvairių sričių ekspertais.

„Nepatogus kinas“ vyksta kino teatruose, virtualioje kino salėje ir 190–yje Lietuvos bibliotekų. Kaip ir kasmet, žiūrovai gali išsirinkti jiems palankiausią bilieto kainą, patys nuspręsdami, kiek gali prisidėti prie festivalio.

Į programą įtraukta 50 filmų ir tiek pat renginių, informacija skelbiama čia.

Vilniuje, parodų ir konferencijų centre „Litexpo“, vyksta šiuolaikinio meno mugė „ArtVilnius“.

Šiemet joje dalyvauja 55 galerijos iš 12 šalių. Vienas iš svarbiausių mugės akcentų – šiuolaikinio meno kūriniai ant popieriaus: piešiniai, koliažai, grafika, objektai. Neabejotinai, „ArtVilnius“ pristato ne vien „popierinius menus“. Tarptautinėje didelio formato skulptūrų, instaliacijų ir performansų parodoje „Takas“ šiemet dalyvauja 25 menininkai. Projektų zonoje pristatomos pasaulinio garso muziejų ir fondų kolekcijos, garsūs menininkai ir jų grupės. „Lewben art Foundation“ pirmą kartą Lietuvoje pristato NFT ekspoziciją „How soon is tomorrow. Collecting NFTs“.

Mugės metu tradiciškai bus paskelbti geriausi menininkai bei galerijos, vyks ekskursijos su menotyrininkais, o negalintys atvykti į „ArtVilnius’21“, gali po ją pasivaikščioti interaktyviame 3D ture.

Be to, spalio 15 d. vakarą meno mėgėjai kviečiami į galerijų festivalį „Art After Hours“, iki vėlumos vyksiantį Vilniaus meno erdvėse. Renginys nemokamas. Visi mugės renginiai skelbiami čia.

Vilniuje, Valstybiniame rusų dramos teatre, savaitgalį vyksta šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis „Vilnius jazz“.

Skiriamasis šių metų festivalio programos bruožas – keturi galingi orkestrai, o sprogstamuoju jos užtaisu galima vadinti vilniečio-niujorkiečio Daliaus Naujokaičio-Naujo suburtą 60-ies žmonių kolektyvą, dydžiu neprilygsiantį nė vienam iki šiol grojusiam Lietuvos džiazo scenose.

Po pagrindinės festivalio programos, džiazo publika laukiama jamsession, jie vyks klube „Paviljonas“ (Pylimo g. 21 B).

Spalio 14-17 d. Vilniaus dailės akademijoje ir kultūros komplekse SODAS 2123 vyksta tarptautinis kongresas „Tirti ar netirti post-disciplininėje akademijoje?“.

Daugiau nei 120 menininkų ir tyrėjų iš Lietuvos bei kitų šalių gyvai ir hibridiniu būdu pristato 4 dienų performatyvią programą.

Įprastose ir netikėtose SODAS 2123 bei galerijos „Atletika“ erdvėse pasirodys menininkai, dirbantys su muzika, teatru, performansais, dizainu, architektūra, vizualiaisiais menais. Kongreso programa skelbiama čia.

Spalio 15 ir 16 d. Lietuvos nacionaliniame operos ir baletos teatre rodomas Dalios Ibelhauptaitės režisuotas Ch. Gounod „Faustas“.

Tai 2017 m. sukurtas Ch. Gounod operos pastatymas, anksčiau rodytas Kongresų rūmuose bei Vilniaus universiteto Didžiajame kieme.

Statydama šią operą, režisierė D. Ibelhauptaitė bendradarbiavo su gerai pažįstamais bendrakūrėjais – scenografu Dicku Birdu, kostiumų dailininku Jonu Morrrellu, šviesų dailininku Peteriu Mumfordu, choreografu Johnu Rossu (visi – iš Didžiosios Britanijos), taip pat Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro meno vadovu Gintaru Rinkevičiumi. G. Rinkevičiaus diriguojamas LVSO gros ir LNOBT rodomuose spektakliuose. Dainuos LNOBT choras, vadovaujamas Česlovo Radžiūno. Pirmąkart šiame pastatyme Fausto partiją atliks filipiniečių tenoras Arthuras Espiritu, turintis Filipinų operos ambasadoriaus titulą.

Spalio 15 d. Vilniuje, Vytauto Kasiulio dailės muziejuje (A. Goštauto g. 1), atidaroma Patricijos Gilytės kūrinių paroda „Žemės nėra“.

P. Gilytė gyvena Vokietijoje. Miuncheno vaizduojamųjų menų akademijoje baigusi skulptūros studijas, kuria tarpdisciplininio meno srityje. Jos kūrinių yra įsigiję MO muziejus, „BMW Group“, Bavarijos meno fondas (Bayerische Staatsgemaldesammlung), Ulmo meno fondas „Pro arte“, kitos institucijos ir privatūs asmenys.

Ekspozicijoje pristatomi tiek ankstyvieji menininkės vaizdo darbai, tiek naujausios, muziejaus erdvėms sukurtos instaliacijos bei videoprojekcijos.

Spalio 15 d. 19 val. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro (KKKC) Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks dokumentinio kino ir gyvo garso vakaras „Audrius Stonys ir Janas Maksimovičius. Gyvenimo kelionė“.

Kūrybinio dialogo metu persipins dviejų žanrų – kino ir muzikos – menas. Režisierius A. Stonys savąją gyvenimo istoriją atskleis per filmų, geriausiai atspindinčių kūrėjo kelią, tapusių kertiniais akmenimis ir suformavusių jį kaip režisierių, fragmentų koliažą. Savąją istoriją muzikos garsais pasakos saksofonininkas bei kompozitorius J. Maksimovičius.

Spalio 15, 16 d. Vilniuje, Paupio turguje (Aukštaičių g. 7), Nepriklausomų mažųjų alaus gamintojų asociacija (NMAGA) ir Paupio turgus rengia pirmąsias Aludarystės kultūros dienas.

Aludarių alėjoje 10 mažųjų, kraftinių alaus daryklų pristatys 88 savo alus, reprezentuojančius Lietuvos aludarystės kultūros paveldą, tradicinę ir moderniąją aludarystę. Apie kiekvienos daryklos istoriją, kūrinius pasakos jų kūrėjai, o aludario meistriškumą bus galima įvertinti per praktinę patirtį.

Spalio 16 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, su Roberto Šerveniko diriguojamu Lietuvos kameriniu orkestru (LKO) koncertuos fleitos virtuozas iš Italijos Massimo Mercelli.

Skambės įvairių kompozitorių kūriniai, o koncerto antraštė – „Iš ekrano nužengusi muzika“ – sufleruoja, kad programoje bus ir kino filmų muzikos. Ne pirmą kartą Lietuvoje grosiantis solistas M. Mercelli gastroliuoja nuo Niujorko „Carnegie Hall“ iki Buenos Airių „Teatro Colon“, nuo Sankt Peterburgo iki Jeruzalės. M. Mercelli bendradarbiavo su Philipu Glassu, Krzysztofu Pendereckiu, Jurijumi Bašmetu, kitais garsiais muzikais, grojo su įvairiais muzikos pasaulyje puikiai žinomais orkestrais.

Vilniuje, laikinoje „Contour Art Gallery“ erdvėje (Lydos g. 4-59), atidaryta menininkės Dianos Remeikytės kūrinių paroda „Yra skirtumas“.

Pirmojoje savo solo parodoje „Yra skirtumas“ autorė pristato taftingo technika atliktus kilimus, akvareles ir piešinius. Ekspozicijoje viskas siejasi su viskuo: akvarelės tampa pirmavaizdžiu kilimams – tas pats motyvas iš skaidraus dažo ant popieriaus virsta sunkia kilimo plokštuma, įgauna svorį, materialumą ir faktūrą. Bet čia formos atžvilgiu. Turinio atžvilgiu tiek kilimai, tiek akvarelės, tiek piešiniai kalba apie dalykus, kurių realybėje nėra.

2020 m. menininkė pateko į „MArteLive Europe“ konkurso finalą, kuris šiemet gruodį vyks Romoje.

Vilniuje, Bendrystės ir socialinių inovacijų centre (Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios pastate, Savičiaus g. 15), – netradicinė paroda. Eksponuojamų meno kūrinių personažai – laisvės atėmimo bausmę atliekantys žmonės.

„Ramintojoje“ eskponuojami kūriniai radosi Vilniaus kultūros naktyje, kai meno laboratorijos „Kiaurai sienas“ įkūrėja, dailininkė Lina Šlipavičiūtė ant drobių perkėlė nuteistųjų portretus, sukurtus lankantis skirtingose pataisos įstaigose. Drobes nuteistieji papildė savo indėliu – ranka ant jų užrašydami frazes, į kurias šie žmonės sudėjo savo norus ir viltis.

nuotrauka::1

„Kad atsirastų šie kūriniai, keletą mėnesių lankiausi vyrų ir moterų pataisos namuose, bendravau su šiais žmonėmis. Gyvai eskizuojant, bendraujant, tas toks tolimas ir kitoks atrodęs pasaulis pasirodė besąs mažai kuo kitoks. Ir žmonės – tokie patys, kaip mes visi, ištroškę nuoširdaus bendravimo ir paprasto dėmesio“, – sako dailininkė L. Šlipavičiūtė.

Paroda „Ramintojoje“ veiks iki spalio 22 d.

Įvairiuose Lietuvos miestuose vyksta Dizaino savaitė.

Jos renginiai vyksta įvairiuose Lietuvos miestuose, o didžiausia jų santalka – Vilniuje. Čia vyksta dizaino aukcionas, mados dizaino dirbtuvės, juvelyrikos, keramikos, interaktyvaus grafinio dizaino, knygos projekto parodos, galerijų bei salonų atidarymai, filmų peržiūros, tarptautinė dizaino konferencija, nacionalinio dizaino prizo darbų apdovanojimai bei paroda, interjero dizaino sprendinių ekspozicijos ir dizainerių vitrinos.

Dizaino savaitės programa skelbiama čia.

Paroda Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje (Savičiaus g. 15, Vilnius). Rengėjų nuotr.

