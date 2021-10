„Vilnius Jazz“ – su galingais orkestrais ir duokle J. Mekui

Dalius Naujokaitis. Tomo Tereko / „Vilnius jazz“ nuotr.

Spalio 14–17 d. Lietuvos rusų dramos teatre vyks 34-asis šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis „Vilnius Jazz“. Skiriamasis šių metų festivalio programos bruožas – keturi galingi orkestrai, o sprogstamuoju jos užtaisu galima vadinti vilniečio-niujorkiečio Daliaus Naujokaičio-Naujo suburtą 60-ies žmonių kolektyvą, dydžiu neprilygsiantį nė vienam iki šiol grojusiam Lietuvos džiazo scenose.

Antanas Gustys, „Vilnius Jazz“ rengėjas ir prodiuseris, paklaustas, kuris iš šio festivalio atlikėjų jam kelia daugiausiai džiaugsmo, atsako klausimu į klausimą: „O kuris labiausiai kelia tau? Tikriausiai Sainkho Namtchylak?“

A. Gusčio nestebintų, jeigu taip ir būtų, – unikali tuvių vokalistė Vilniuje turi nemenką gerbėjų būrį. Dėl septynias oktavas apimančio balso ir juo išgaunamų vokalinių efektų kritikai S. Namtchylak vadina „scenos chameleone“ ir „tūkstančio balsų dainininke“.

Vilniaus publikai gerai pažįstamas ir jos scenos partneris – japonų gitaristas Kazuhisa Uchihashi. Pasauliniam improvizacinės muzikos elitui priskiriamas duetas daugiau kaip tris dešimtmečius verda šio žanro katile.

Festivalio sunkiasvoriai

Šių metų „Vilnius Jazz“ išsiskiria didelių orkestrų gausa, jų bus keturi, kiekvieną festivalio dieną – po vieną. Be abejo, bus ir kitų atlikėjų.

Paklaustas, kaip susidėliojo tokia programa, A. Gustys pasakoja, kad iš tiesų šie metai buvo skirti pristatyti japonų džiazą su didžiuliu avangardiniu jų kolektyvu „Shibusashirazu Orchestra“. Tačiau paaiškėjus, kad dauguma jo muzikantų dar nepasiskiepiję, taigi jų lauktų izoliacija ir Lietuvoje, ir Japonijoje, šiemet Vilniuje išgirsti šį orkestrą tapo neįmanoma.

Pasak festivalio rengėjo, pildant šią programos spragą atsirado efektingasis portugalų „Lisbon Underground Music Ensemble“ (L.U.M.E) ir festivalio publikai jau pažįstamo norvegų būgnininko, trio „The Thing“ nario Paalo Nilsseno-Love iš Skandinavijos šalių džiazmenų suburtas „Large Unit“.

Prie šių prisidėjo lietuvių „Improdimensija orchestra“, suburtas improvizacinės muzikos meistrų Liudo Mockūno ir Arno Mikalkėno iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Šiuolaikinės muzikos magistro programos buvusių ir dabartinių studentų bei bendraminčių.

„O kai pradėjau galvoti, kas galėtų pakeisti ar bent priartėti prie beprotiško avangardinio japonų orkestro, supratau, kad niekas geriau už Daliaus Naujokaičio „NoJo Airlines“ to nepadarys“, – sako A. Gustys.

Būgnininkas D. Naujokaitis, kasmet atskrendantis pagroti į Vilnių iš Niujorko, kur yra subūręs „Dalius Naujo orkestrą“, sako supratęs, kad vien pavadinimas „orkestras“ jį riboja, įspraudžia į šablonus, o jis su savo muzika ir kolektyvu nori... skristi. Taip radosi „NoJo Airlines“ – 60-ies atlikėjų, muzikantų ir choristų, ansamblis.

A. Gustys „NoJo Airlines“ pasirodymą Vilniuje vadina „istoriniu įvykiu“ ir sako, jog niekas nežino, kur tas kolektyvas nuskris. Bet jis nuskris.

Duoklė J. Mekui

Tokio kolektyvo idėja D. Naujokaičiui kilo pandemijos laikotarpiu įrašinėjant solinį albumą, – vienai kompozicijų jis virtualiai subūrė per 40 savo draugų – muzikantų ir poetų iš Japonijos, JAV, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Anglijos ir Lietuvos.

Tą grupę ir albumą, pasirodysiantį kitų metų pavasarį, jis pavadino „Nojo Airlines“. Taip radosi šis mobilus kolektyvas, kurio atlikėjų sudėtis kinta pagal situaciją. Vilniuje prie jo prisijungs mūsų atlikėjai ir legendinė Niujorko asmenybė, „Fluxus“ menininkas bei eksperimentinio kino kūrėjas, filmo apie Jurgį Mačiuūną autorius, J. Mačiūno, Jono Meko, Yoko Ono, Johno Lennono, Sebastiano Meko ir Daliaus Naujokaičio-Naujo bičiulis Jeffrey Perkinsas.

Fluxininko Jono Meko (1922–2019) bičiulis D. Naujokaitis publiką supažindins ir su savo nauju amerikietišku kvartetu „Suo Suo“. Tą patį penktadienio vakarą bus pristatyta ir programa „Now We Are Here: A Tribute to Jonas Mekas“.

„Now We Are Here“ – D. Naujokaičio ir J. Meko 2006-aisiais suburta grupė. Pasakojama, jog prieš pasirodant Niujorko „The Stone“ klube paklaustas, kokiu vardu pristatyti naują jo grupę, J. Mekas, gurkšnodamas tekilą, ištarė vienintelį, jo galva, tinkantį jai pavadinimą: „Now We Are Here“. Jis ir buvo pagrindinis šios grupės narys, skaitydavęs savo poeziją improvizuojant bičiuliams.

Grupė pasirodė įvairiose pasaulio muzikos scenose ir meno galerijose. Šių metų „Vilnius Jazz“ festivalyje J. Meko bendražygiai atiduos duoklę savo įkvėpėjui. Tekstus iš savo mėgstamų Giordano Bruno (1542–1600) veikalų skaitys J. Meko bičiulis, italų menininkas, filosofas ir poetas Giuseppe Zevola, pritariant Gintei Preisaitei, Eugenijui Varkulevičiui-Varkaliui, Jonathonui Haffneriui ir Daliui Naujokaičiui-Naujo.

Po pagrindinės festivalio programos, džiazo publika laukiama jamsession, jie vyks klube „Paviljonas“ (Pylimo g. 21 B).

