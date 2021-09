Roko grupė „Genesis“ savo istoriją užbaigia paskutiniu turu

„Genesis“ nariai (iš kairės): Mike'as Rutherfordas, Tony Banksas, Philas Collinsas, 2020 m. Franko Augsteino („AP Photo“ / „Scanpix“) nuotr.

Rugsėjo 20-ąją koncertu Birmingeme, Jungtinėje Karalystėje (JK), viena iš populiariausių visų laikų roko grupių „Genesis“ pradeda savo trijų mėnesių koncertų turą po Jungtinę Karalystę, JAV ir Kanadą. Skelbiama, jog turas „The Last Domino?“ bus paskutinis, pabaigsiantis pusę amžiaus trukusią grupės istoriją.

Atsisveikinimo turą grupė rengia po 14 m. trukusios kūrybinės pertraukos. Po paskutinio „Genesis“ turo 2007-aisiais buvo paskelbta, kad grupė išsisėmė ir bendras darbas nebetenka prasmės, tačiau 2020 m. pradžioje „originalios sudėties“ grupės nariai Tony Banksas, Mike‘s Rutherfordas ir Philas Collinsas paskelbė, jog buriasi paskutiniam turui.

Visus tuos metus kiekvienas jų turėjo savų reikalų. Tarkime, vokalistas ir būgnininkas Philas Collinsas (g. 1951) tęsė itin sėkmingą solo dainininko karjerą, prasidėjusią „Genesis“ klestėjimo laikais 1978-aisiais – jis parašė dešimtis dainų, tapusių pasauliniais hitais, gavo aštuonis „Grammy“ apdovanojimus, vieną „Oskarą“ ir sulaukė didžiulės komercinės sėkmės. Pasak BBC, jo sėkmė pranoko pačios grupės sėkmę ir pavertė Collinsą megažvaigžde, vienu garsiausių ir turtingiausių planetos roko muzikantų.

„Genesis“ istorija trumpai

1967 m. „Genesis“ įkūrė penki valstybinės Charterhouso mokyklos Surėjaus grafystėje mokiniai Peteris Gabrielis (vokalas, fleita), Tony Banksas (klavišiniai), Mike'as Rutherfordas (bosas), Anthony Phillipsas (gitara) ir Chrisas Stewartas (būgnai). Netrukus jie tapo vienais pagrindinių progresyvaus roko pionierių – kūrė ilgas, sudėtingas kompozicijas, kuriose roko instrumentiką derino su iš klasikinės muzikos pasiskolinta struktūra.

Po kelerių metų grupės sudėtis pasikeitė: išleidus antrąjį albumą „Tresspass“ (1970) Stewartą pakeitė Collinsas. Kiek vėliau apie savo pasitraukimą pranešė Gabrielis, ir iš pradžių tai buvo suvokta kaip tragedija („Tai tarsi Mickas Jaggeris būtų pranešęs apie savo pasitraukimą iš „Rolling Stones“, — rašė „New Music Express“).

Pasitraukus Gabrieliui, grupė liko su beveik 0,5 mln. GBP skolos, taigi ateitis atrodė labai abejotina. Jos nariai ėmė ieškoti naujo vokalisto, tačiau perklausę daugiau nei 400 kandidatų tinkamo taip ir nerado.

Prie mikrofono teko stoti Collinsui, ir grupės nariai nusprendė, kad tinkamesnio nebereikia ieškoti. Kitais metais išleistas albumas „A Trick of the Tail“ leido padengti skolas. Ir ne tik – jis buvo parduotas didesniu tiražu nei visi ankstesni šeši su P. Gabrieliu išleisti albumai kartu sudėjus. 1977 m. grupė tapo trio, kuris dabar ir leidžasi į atsisveikinimo turą.

Pagrindinio vokalisto vietą užėmus Collinsui, garsas bei muzikinė kūrinių struktūra tapo paprastesnė, priimtinesnė masinei auditorijai. Prarastą andergraundo grupės reputaciją kompensavo kaip ant mielių kylanti komercinė sėkmė.

1978 m. trio įrašė studijinį albumą simboliniu pavadinimu „And Then There Were Three“, kuriame skambėjo ir pirmuoju jų hitu tapusi trijų minučių trukmės sentimentaloka daina „Follow You, Follow Me“, nė iš tolo neprimenanti monumentalių praeities kompozicijų.

1986–1992 m. išleidus albumus „Invisible Touch“ ir ypač „We Can`t Dance“, grupė tapo labai populiari tarp MTV kartos klausytojų.

2014 m. BBC išleido pusantros valandos dokumentinį filmą „Genesis: Together and Apart“, kuriame dalyvavo ir ankstesnių grupės sudėčių muzikantai – gitaristai Anthony Phillipsas ir Steve'as Hackettas, vokalistas Peteris Gabrielis. Filmas buvo suvoktas kaip apibendrinimas, beveik kaip antkapis nustojusiai egzistuoti grupei.

Durimis išeidami netrenkė

Tačiau Collinsas, Banksas ir Rutherfordas, skirtingai nei daugelis kitų išsibėgiojusių roko grupių, nejautė susvetimėjimo, juo labiau priešiškumo vienas kitam, neprarado ryšių. Kiekvienas jautė didesnę ar mažesnę nostalgiją šlovingiesiems laikams, roko brolijai ir darbui su ilgamečiais, patikimais ir ištikimais partneriais. Grupės menedžeris Tony Smithas labai tiksliai apibūdino šį jausmą — „ne iki galo atliktas darbas“.

Viename iš paskutinių interviu Collinsas pasakojo, kad kai vieną dieną po jo koncerto „Royal Albert Hall“ į jo studiją atvažiavo Tony ir Mike'as, „lengvai ir draugiškai bendraujant“ buvo nuspręsta: kodėl gi nepabandžius dar kartą?

Į repeticijas muzikantai susirinko 2020 m. sausį. Turas buvo suplanuotas 2020 m. rudenį, tačiau dėl pandemijos perkeltas į 2021 m. balandį. Kai metų pradžioje tapo aišku, kad pandemija tęsis, turas buvo perkeltas į rugsėjį, o prie 19-os koncertų JK buvo pridėti dar 14 JAV ir Kanadoje, – turas gruodžio 17 d. turėtų baigtis Bostone.

Collinsas nesiveržia

Pirmomis rugsėjo dienomis JAV kanalas PBS, paskiau – ir britų „Sky Arts“ parodė valandos trukmės dokumentinį filmą su kadrais iš repeticijų, techninio pasirengimo detalėmis, išsamiais muzikantų interviu ir pan.

Pasak BBC, iš tų interviu galima pajusti, jog mažiausiai entuziazmo dėl turo reiškia Philas Collinsas.

Viena vertus, tai galima paaiškinti finansinėmis priežastimis: jis yra turtingiausias iš trijų „Genesis“ narių ir į aštuntą dešimtį įkopusiam atlikėjui mažiausiai reikia papildomo ir varginančio krūvio. Vėlgi, medicininės Collinso problemos yra kur kas rimtesnės: 2000 m. jis iš dalies prarado klausą kairėje ausyje, laimei, po dvejų metų ji buvo atkurta.

vėliau jam išsivystė depresija, alkoholizmas ir, kaip jis pats prisipažino savo 2016 m. išleistoje autobiografijoje, ėmė kilti minčių apie savižudybę.

Nuo 2017 m. Philas Collinsas sunkiai vaikšto — tik su lazda, o scenoje dainuoja nepakildamas nuo kėdės.

Visa tai aiškiai matyti dokumentiniame filme, skirtame naujam turui. Ir visiškai suprantama, kai muzikantai, pirmiausia Collinsas, primygtinai pabrėžia, kad su šiuo turu „Genesis“ istorija eina į pabaigą.

O gal ir ne – prie būgnų „Genesis“ sėdi Nickas Collinsas, 20-metis Philo sūnus Nickas, nuo vaikystės sekęs tėvo pėdomis.

