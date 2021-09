AAT klausia, kokia teatro ir meno prasmė

AAT I Areimos teatro nuotr.

Į naujojo sezono pristatymų „maratoniuką“ įsijungęs AAT, Artūro Areimos teatras, provokuodamas klausia, kokia teatro ir meno prasmė, jei jis neturi galios gydyti. Tikėtina, kad į šį ir kitus klausimus teatras atsakys pirmojo sezono pusmečio premjerose.

AAT, aštuonerius metus atstovaujantis nepriklausomai, alternatyvaus teatro scenai, pristatantis šiuolaikinę dramaturgiją ir vis dažniau inicijuojantis įvairius bendruomenes įtraukiančius renginius, naująjį sezoną pradeda svarstydamas, „kokia yra visų veiklų prasmė ir kokia kryptimi mes judame, jei šiandien nesuprantame savęs, aplinkos, jei nesugebame suvokti baimę keliančios dabarties. Kodėl ekstremaliose situacijose esame pikti, abejingi ir nejaučiame vienybės, bet saugiausiai jaučiamės prieš miegą, žiūrėdami į ekraną, į pralekiančias nereikšmingas žinias? Kas šiandien yra maištas regreso ir mirties akivaizdoje?“

„Kai prisimenu dabar, būdamas suaugęs, galvoju, kad verkdavau naktimis ne dėl to, kad pasaulis yra toks siaubingas. Bet ir todėl, kad norėjau, kad pasaulis sulauktų galo. Tokio kaip armagedonas, pragaro ugnis, totalinis krachas arba kokia nors panaši katastrofa. Ir aš verkdavau dėl to, kad jaučiausi kaltas, nes tai galėjo nutikti bet kurią dieną, ir aš būčiau buvęs kaltas, nes labai to norėjau. Bet pasaulis nesibaigė. Jis tęsiasi ir tęsiasi. Aš ir klausiu savęs, ar turėčiau dėl to ką nors jausti? Bet – norit išgirsti tiesą? – aš ničnieko nejaučiu. Matot, aš toks žmogus, aš galiu stovėti vidury žemės drebėjimo ir tiesiog galvoti: „Eina sau, neblogas žemės drebėjimas.“ Įdomu, kas mane padarė tokį“, – AAT pranešime apie naująjį sezoną cituojama ištrauka iš statomos Marko Ravenhillo pjesės „Faust Is Dead“, spektaklio premjera suplanuota spalį.

Sezono premjeros

2021 m. režisierius AAT pristatys dvi premjeras, analizuojančias pastaraisiais metais artimiausioje aplinkoje ir pasaulyje kylančius egzistencinius klausimus – minėtąjį „Faust Is Dead“ ir metų pabaigoje – kinematografinį spektaklį „Našlės“ pagal Slawomiro Mrožeko tragikomediją.

„Faust Is Dead“ yra antroji M. Ravenhillo pjesė, pirmą kartą pristatoma Lietuvos teatro scenoje. Pasak ATT, tai tamsus, šokiruojantis, meditatyvus kūrinys, sujungiantis M. Fuko, F. Fukuyamos filosofiją su Fausto herojaus archetipu, iš esmės kvestionuojantis sielos prigimtį, lytiškumą, socialinių vaidmenų poveikį ir prasmę, jausmus, kurie visuomenei yra nepriimtini, neteisingi.

F. Fukuyama sako, jog esame egoistiško žmonijos vystymosi proceso pabaigos liudininkai ir dalyviai, susiskaldę ir priešiški vieni kitiems, patys save atvedę iki nuolatinės grėsmės mūsų pačių egzistavimui taško. Apie žmogų apėmusią letargiją, identiteto paieškas ir civilizacijos pabaigą kalbama ir M. Ravenhillo pjesėje.

Spektaklio premjera – spalio 23, 24, lapkričio 6 d.

S. Mrožeko tragikomedija „Našlės“ vadinama kinematografiniu teatro kūriniu, su juoduoju humoru ir ironija pristatančiu mirties, kančios, susitaikymo su savo ir žmonijos laikinumu temas. Sakoma, jog tai viena asmeniškiausių šio lenkų autoriaus pjesių, kurią jis parašė Meksikoje, sveikdamas po sunkios operacijos, tad į mirtį šiame kūrinyje žvelgiama su tam tikra ironija ir nuotaikingumu, nebūdingu europietiškam mąstymui.

Pasak A. Areimos, „kurdamas šį spektaklį, jis sieks atverti ir dekonstruoti mirties baimės temą, suteikti galimybę apie mirtį svarstyti be nerimo“.

Būsimo kūrinio bendraautoriai – ne pirmame projekte su A. Areima bendradarbiaujantis videomenininkas Gediminas Vansevičius, operatoriai Dinas Marcinkevičius, Paulius Oficerovas.

Ir cirkas, ir gastrolės

Rugsėjo 12 d. AAT po ilgo laiko Lietuvoje vėl pristatys vieną iš daugiausia po pasaulį keliaujančių savo spektaklių „Hamletmachine“. Šią liepą tarptautiniame Avinjono teatro festivalyje spektaklis sulaukė profesionalų ir kritikų pripažinimo, Vilniuje jis bus parodytas menų fabrike „Loftas“, „Lofas Fest“ programoje.

Rugsėjo 19–22 d. teatras dalyvaus Dūmų fabriko Naujojoje Vilnioje, Kirtimų kultūros centro ir AAT jungtiniame šiuolaikinio cirko projekte „Naujojo cirko stotelės“, kurio programa sudaryta iš dviejų srautų: savo šalyse ir tarptautinėje cirko bendruomenėje garsėjančių užsienio kūrėjų ir kasmet vis ryškiau atsiskleidžiančio jaunojo Lietuvos cirko atstovų. AAT savo kūrinius pristatys menininkai Džiugas Kunsmanas, Marija Baranauskaitė, Piet Van Dycke (Belgija / Nyderlanai) ir Vincent Warin (Prancūzija).

Lapkritį ATT savo erdvėje planuoja muzikinį projektą-festivalį „techne“, pristatantį alternatyvias muzikos kūrimo raiškos galimybes bei jaunus Lietuvos ir užsienio muzikus eksperimentuotojus.

