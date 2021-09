ABBA sugrįžimas: naujas albumas po 40 metų ir avatarų turas

ABBA grupė po pergalės „Eurovizijo“ konkurse, 1974 m. Olle Lindeborgo („TT News Agency“ „Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Legendinė švedų populiariosios muzikos grupė ABBA po 40 metų pertraukos išleidžia naują albumą „ABBA Voyage“. Jį lydės Londone kitąmet rengiamas „skaitmeninis turas“, kuriame virtualūs grupės nariai „koncertuos“ su tikra 10-ies muzikantų grupe.

Skelbiama, jog naujasis ABBA albumas pasirodys lapkričio 5 dieną. Iš dešimties visiškai naujų dainų dvi – „I Still Have Faith in You“ ir „Don't Shut Me Down", publikai jau pristatytos internete.

„Manau, kad tai gana gerai. Būdami tokio amžiaus padarėme viską, ką galėjome“, – pasaulio žiniasklaida cituoja Benny Anderssoną, vieną iš grupės narių.

Pristatant naująjį projektą Londono olimpiniame parke pasirodė tik vyriškoji ABBA pusė. Agneta Faltskog ir Anni-Frid Lingstad jame nedalyvavo. „Jos turėjo būti čia, – šmaikštavo Bjornas Ulvaeusas. – Tačiau viešumas jų nežavi taip, kaip kad Benny."

Naująjį ABBA projektą „The Guardian“ vadina „vienu laukiamiausių popkultūros sugrįžimų“.

Avatarų turas

Virtualus turas „Abba Voyage“ kitų metų gegužės 27 d. prasidės specialiai jam pastatytoje 3.000 vietų „Abba arenoje“ Londono olimpiniame parke, numatyta, kad koncertai vyks 6 dienas per savaitę.

Dainininkų avatarus sukūrė amerikiečių režsieriaus Edwardo Lucaso kompanija „Industrial Light and Magic“, pagrindinė Holivudo vaizdo efektų kūrėja. Rengiant šou buvo naudojami specialūs jutikliai, kurie fiksavo jau pagyvenusių ABBA muzikantų judesius, kad jaunosios jų „kopijos“ judėtų kuo tikroviškiau.

„Agneta, Frida, Benny ir Bjornas užlipo ant scenos prieš 160 kamerų ir maždaug tiek pat vizualiųjų efektų genijų, — sako turo prodiuseris Ludwigas Andersonas. – Per penkias savaites jie puikiai atliko visas 22 dainas, kurios bus įrauktos į virtualų turą."

Anot prodiuserio, pasirodymo metu nebus žmonių, atliekančių ABBA muzikantų vaidmenį. Tai bus jie patys.

Tiek koncertų, tiek albumo idėja sklandė jau kurį laiką. Avataro (arba „abbatars“, kaip juos pavadino Ulvaeusas) koncepcija buvo paskelbta 2016-aisiais. Po metų Anderssonas, išsamiai papasakojęs apie projektą, sakė: „Tai užtruks šiek tiek laiko, tiek, kiek reikia suskaitmeninti veidą. Smagu, kad technologijos taip toli pažengė“.

ABBA sėkmė

Švedų populiariosios muzikos grupė ABBA, pavadinta keturių narių – Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeusas, Benny Anderssonas – vardų pirmosiomis raidėmis, susikūrė 1972 m.

1974 m. kvartetas su daina „Waterloo“ pelnė pirmąją Švedijos pergalę „Eurovizijos“ dainų konkurse Braitone, Jungtinėje Karalystėje.

Iki 1983 m. gyvavusi grupė visame pasaulyje pardavė beveik 400 mln. singlų ir albumų, jų įrašai neįtikėtinai populiarūs iki šiol.

Pagal grupės hitus sukurtą miuziklą „Mamma Mia!“, kurį prodiusavo Ulveusas ir Anderssonas, pamatė daugiau nei 50 milijonų žmonių.

Grupė klestėjo nepaisant abiejų porų – Ulveuso ir Faltskog, Lyngstad ir Anderssono skyrybų, tačiau po 11 metų įspūdingos karjeros vis tik nusprendė išsiskirstyti. Paskutinis jų bendras darbas – rinkinys „The Singles“, buvo išleistas 1982 m.

2010 m. ABBA buvo įtraukta į Rokenrolo šlovės muziejų (Rock and Roll Hall of Fame), veikiantį Klivlende, JAV.

„ABBA Voyage“ pristatymas Stokholme, 2021 m. rugsėjo 2 d. Fredriko Perssono / „Scanpix“ nuotr.

