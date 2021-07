VŽ rekomenduoja: renginiai

Šienpjovių čempionato rengėjų nuotr.

Pats egzotiškiausias šio savaitgalio įvykis – Nacionalinis šienpjovių čempionatas. Bus ir kitų – nuo festivalio „Kaunas jazz“ koncertų atvirose miesto erdvėse, iki boutique parodų atidarymo.

Liepos 31 d., šeštadienį, Rupkalvių kaimo pievose, Šyšos polderyje (Šilutės raj.) įvyks pirmasis Nacionalinis šienpjovių čempionatas.

Pasauliui sutelkus dėmesį į svarbiausią sporto renginį – Olimpines žaidynes – Lietuvoje, Nemuno Deltoje, šį savaitgalį rinksis neįprasto sporto propaguotojai – pjovimo dalgiais entuziastai. Čempionate dalyvauti užsiregistravo keliolika dalyvių. Registracija galima iki šeštadienio, o norintieji galės prisijungti ir renginio metu. Dalyviams būtina turėti savo dalgį. Komandos varžysis greičio ir kokybės atžvilgiu.

Nacionalinį šienpjovių čempionatą Lietuvoje organizuoja nevyriausybinė organizacija Baltijos aplinkos forumas, daugelį metų sauganti rečiausią Europoje giesmininką – meldinę nendrinukę. Informacija apie čempionatą skelbiama čia.

Visą savaitgalį Kauno erdvėse vyksta festivalis „Kaunas jazz“.

30 d. 18 val. jį pradės tradicinis varpų koncertas Karo muziejaus sodelyje, jais skambins maestro Giedriaus Kuprevičiaus.

19 val. ten pat, Vienybės aikštėje, – Kauno bigbendo koncertas „Tribute to Chick Corea“ (Lietuva), 20.30 val. – Mary Mo (vokalas), Paulius Vaicekauskas (bosas), Tomas Dičiūnas – (sintezatoriai, gitara), Jonas Butvydas (mušamieji). Gausybė koncertų vyks Džiazo gatvėje, programa skelbiama čia.

Liepos 30 d. 19 val. Vilniuje, MO muziejaus terasoje, festivalio „Naujasis Baltijos šokis“ spektaklis.

Prestižines profesionalias choreografijos studijas „CDC Toulouse“ ir „Ex.e.r.ce/CCN de Montpellier“ Prancūzijoje baigusi Vilma Pitrinaitė atliks performansą „Tai ne tavo sapnas“, sukurtą saviizoliacijoje, eksperimentuojant su judesiu, garso efektų pedalu ir tekstais, varijuojančiais tarp laisvų asociacijų srauto, repo dainos žodžių ir politinių šūkių. Pirmasis V. Pitrinaitės solo darbas „Miss Lithuania“ laimėjo kelialapį į festivalį „Aerowaves Spring Forward’15“ ir buvo nominuotas geriausiam sezono pasirodymui.

Liepos 30 d. 19.30 val. VIlniuje, Istorijų namų kiemelyje, vyks pirmasis gyvo garso koncertas – „Istorijos garse“.

Jo rengėjai, Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM), žada „specialią sceną su įspūdingu apšvietimu, o scenoje pasirodys trys saviti ir labai talentingi atlikėjai“: Kazimieras Likša, Jausmė ir Mindaugas Ancevičius su grupe „Apokaliptinis bardakas“. Koncerto trukmė – 3 valandos. Renginio metu veiks Istorijų namuose esanti kavinė „Druska Miltai Vanduo“. Koncertas nemokamas, daugiau informacijos – LNM svetainėje ir „Facebook“ paskyroje.

30 d. 17 val. Užutrakio dvaro sodybos rūmuose prasideda tarptautinis meno festivalis.

Ekspozicinėmis erdvėmis Užutrakio meno festivalio metu virsta rekonstruoti dvaro sodybos pastatai – buvusios karvidės, arklidės, svirnas ir atviros teritorijos.

Šiuolaikinio meno kūriniais (instaliacijos, objektai, videomenas, tapyba, skulptūra) jų autoriai siekia kurti įtaigią polemiką tarp praeities ir dabarties, formuoti skirtingų laikų tikrovių persidengimus, apmąstant objektų ryšį su aplinka, kuriai objektas nepriklauso, į kurią jis perkeliamas iš kito konteksto, taip tveriant kitokį jo kontekstualumą. Šie kūriniai tarsi įsiveržia į „kitą“ teritoriją, sutrikdydami jos vientisumą, kontrastuodami su (at)kuriamojo istorinio laikmečio situacija, keisdami istorinę realybę ar jos koordinates bei santykį su šiandiena.

Parodos dalyviai: Akvilė Anglickaitė, Dovilė Dagienė-Doda, Dainius Liškevičius, Geraširdys Linkėtojas, Marija Šnipaitė, Audrius Janušonis, Andres Koort, Aurelija Maknytė, Mykolas Sauka, Laura Vela, Jonas Aničas, Martynas Gaubas, Danas Aleksa, Monika Radžiūnaitė, Mall Paris, Kazimieras Brazdžiūnas, Eglė Ganda Bogdanienė, Laura Pavilonytė-Ežerskienė, Miglė Lebednykaitė, Kai Kaljo, Kristaps Gelzis.

Festivalį rengia Lietuvos dailininkų sąjunga, partneriai – Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, Estijos dailininkų sąjunga, galerija „Maxlas XO“.

Rugpjūčio 1 d. 20 val. Lietuvos kompozitorių sąjungoje (A. Mickevičiaus g. 29) ansamblis „Synaesthesis“ pristatys vinilinę plokštelę.

Pirmojoje Vilniaus miesto šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ vinilinėje plokštelėje „Flaneur“ – trijų kompozitorių santykio su miestu garsinės interpretacijos, nauji kompozitorių Juliaus Aglinsko, Dominyko Digimo ir Ramūno Motiekaičio kūriniai, apmąstantys kūrėjų ryšį su miestu.

„Flaneur“ – tai prancūziškas žodžio, kuris apibūdina po miestą be konkretaus tikslo vaikščiojantį žmogų, apie šį terminą urbanistinių procesų kontekste papasakos miesto antropologė, dr. Jekaterina Lavrinevic.

Liepos 31 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, atidaromos dvi tarptautinės parodos – „Fotoblokas. Centrinė Europa fotoknygose“ ir suomių menininkės Eijos-Liisos Ahtilos medijų instaliacija „Galimybė meilei“.

Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) atidaromos dvi tarptautinės parodos – „Fotoblokas. Centrinė Europa fotoknygose“ ir suomių menininkės Eijos-Liisos Ahtilos medijų instaliacija „Galimybė meilei“.

„Fotoblokas“ yra pirmoji išsami, analitinė paroda, kurioje per iliustruotus albumus, menininkų knygas ir propagandinius leidinius pristatoma audringa Centrinės Europos istorija. Tarptautinė parodos aprėptis išryškina šio regiono gyventojų bendrą likimą. Daugiau kaip šimtas knygų iš Lenkijos, Lietuvos, Estijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos ir Rumunijos iliustruoja, kaip fotografija atspindėjo Centrinėje Europoje vykusius naujos visuomenės tapatybės ir jaunų valstybių kūrimosi procesus, kokius vaizdinius, ideologiją, modernizacijos siekį ir ateitį jie suformavo.

Antrosios parodos autorė Eija-Liisa Ahtila – bene žymiausia šiuolaikinė suomių menininkė, išgarsėjo paskutinįjį XX a. dešimtmetį meditatyviomis, įtraukiančiomis videoinstaliacijomis, kuriose susipina realybė ir fikcija. Kūrinyje „Galimybė meilei“ apmąstoma žmogiškųjų emocijų kilmė, svarstoma, kaip jas atpažįstame ir kaip suprantame jų vaidmenį visame gyvajame pasaulyje. Kartu su paroda pristatoma menui ir psichikos sveikatai skirta renginių programa, kurią NDG vykdo bendradarbiaudama su Kauno menininkų namais ir Šiaulių dailės galerija.

Paroda veiks iki spalio 3 d.

Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) veikia paroda „Tarp Lietuvos ir Prancūzijos. Du grafo Tiškevičiaus pasauliai jo XIX a. pabaigos nuotraukose“.

Joje eksponuojamos piktorialinės fotografijos meistro grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus (1852–1935) dokumentinės ir meninės nuotraukos iš Gedimino ir Gražinos Petraičių rinkinio, darytos Prancūzijoje, Lenkijoje, Lietuvoje bei netoli Vilniaus buvusiame Vialos dvare dabartinėje Baltarusijoje.

Parodoje pristatyta ir ne mažiau įspūdinga knyga „Sugrįžimas / The Homecoming“ (išleido ARS VIA), jos sudarytojas – fotografijos istorikas, kolekcininkas, knygų autorius Dainius Junevičius.

Didžiąją gyvenimo dalį praleidęs Prancūzijoje, bet nuolatos į gimtąjį kraštą sugrįždavęs grafas Tiškevičius XIX a. pabaigoje susidomėjo menine fotografija, buvo prestižinio Paryžiaus fotoklubo narys, jo darbai buvo eksponuojami meninės fotografijos salonuose. Ilgą laiką buvo manyta, kad visi grafo nuotraukų negatyvai ir atspaudai žuvo. Kolekcininkas Gediminas Petraitis (1956–2021) prieš kelerius metus rado ir sugrąžino į Lietuvą daugiau kaip septynis šimtus B. H. Tiškevičiaus fotografijų, darytų 1891–1898 m.Dalis kolekcijos eksponuojama Fotografijos muziejuje Šiauliuose (kaip ir Vilniuje, Šiauliuose paroda veiks iki spalio 3 d.) ir Raudondvario pilyje Kauno rajone (veiks iki rugpjūčio 29 d.)

Vilniaus muziejuje (Vokiečių g. 6) veikia paroda „Neįgyvendinti XX a. Vilniaus projektai”.

Dar viena puiki paroda veikia Vilniaus muziejuje, joje pristatoma per 100 urbanistinių, architektūrinių, memorialinių ir inžinerinių projektų, kurie XX amžiuje galėjo reikšmingai pakeisti Vilniaus veidą, tačiau vienais atvejais, – laimei, kitais, – deja, įgyvendinti nebuvo. Vienas iš parodos eksponatų, 6 m aukščio Adomo Mickevičiaus paminklo maketas, stovi ant Rotušės laiptų. Galima tik įsivaizduoti, kaip jis atrodytų stovėdamas ten, kur buvo numatytas, – Rotušės aikštėje ir dvigubai aukštesnis. 1922 m. tokį paminklą poetui iš bronzos arba betono išlieti pasiūlė Krokuvos skulptorius Zbigniewas Pronaszko.

Parodoje eksponuojami netikėti, stebinantys, o kartais ir prajuokinantys skirtingų laikotarpių inžineriniai, meniniai, „tarpkontinentaliniai“ projektai – Vilniaus marios, Juodąją ir Baltijos jūrą jungiantys kanalai, skirtingų laikotarpių miesto ir rajonų planai, paminklų maketai, Lukiškių aikštės, Tauro kalno projektai.

Kaune, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2) , veikia paroda „Arno funk(cionalizmas), 1898–1957).

Arnas Funkas (Arno Funk) – vienas įdomiausių ir paslaptingiausių tarpukario Kauno architektų. Apie jo gyvenimą išliko mažai žinių, tačiau jo suprojektuoti pastatai pasakoja istorijas apie to meto Lietuvą, Kauną, jo vyksmą, žmones, kasdienybę. A. Funko architektūrai būdingas unikalus elegancijos ir funkcionalumo derinys. Jo projektuoti namai pasižymi geromis manieromis, patikimais fasadais, išpuoselėtais interjerais ir detalėmis. Pramoniniams pastatams jis suteikė elegancijos, o visuomeniniams objektams – orumo. Paroda, skirta architekto kūrybai, eksponuojama jo 1932 m. suprojektuotame Adelės ir Pauliaus Galaunių name. Parodą sudaro keturios erdvės: Galaunių namas, interjero salonas, gyvenamųjų namų salė ir visuomeninių pastatų kabinetas. Per nuotraukas, archyvinę medžiagą, detales, projektus, užsakovų asmenybes ir išlikusią negausią biografinę medžiagą atskleidžiamas unikalus Arno Funko dėmesys kasdienės aplinkos grožiui ir funkcionalumui.

Eija-Liisa Ahtila. Galimybė meilei. 2018. NDG nuotr.

