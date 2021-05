Nidoje vėl veiks Vasaros knygynas 

Vasaros knygynas Nidoje. Įmonės nuotr.

Pernai Nidoje atidarytas Vasaros knygynas šį atostogų sezoną vėl veiks nuo birželio 5 d. – toje pačioje vietoje, viešbučio „Jūratė“ verandoje, Pamario gatvėje. Pasak knygyno idėjos autoriaus Dovydo Kiauleikio, dėl smagumo pernai sugalvotas projektas finansiškai atsipirko ir sykiu parodė, kad žmonėms reikia tokio žanro knygynų.

„Pernai atostogautojai ir Neringos gyventojai parodė, kad jiems tikrai reikalingas knygynas, kuriame siūlomos kruopščiai atrinktos knygos. Tikiu, kad šiemet lankytojai ieškos ne tik literatūros naujienų, bet dėmesio netrūks ir poezijos, filosofijos lentynoms“, – sako D. Kiauleikis. Anot jo, šiemet Vilniuje veikiantis knygynas „Eureka!“ Vasaros knygynui paruoš specialią knygų anglų kalba lentyną.

Iniciatyvos po kelių metų pertraukos Kuršių nerijoje atidaryti knygyną pernai ėmėsi leidykla „Kitos knygos“, jame buvo prekiaujama ir šios, ir kitų leidyklų knygomis.

D. Kiauleikis VŽ yra pasakojęs, kad idėja atidaryti Vasaros knygyną kilo pamačius Nidoje atostogaujančios pažįstamos liūdną įrašą feisbuke: prekybos centre bet kaip sumestų knygų nuotrauką ir skundą, kad per atostogas kurorte nėra kur nusipirkti geros knygos. Be to, prisidėjo aplinkybė, kad dauguma lietuvių pernai vasarą dėl koronaviruso pandemijos buvo priversti atostogauti gimtajame krašte ir tokių skaitytojų kaip ta pažįstama buvo ne vienas.

Bus ir atidarymas

Kaip ir pernai, Vasaros knygyne vyks pokalbiai bei knygų pristatymai, renginiams numatyta šalia knygyno veikianti kavinė.

Pasak D. Kiauleikio, knygų pristatymai dar derinami atsižvelgiant į autorių planus, tačiau dalis programos jau žinoma: istorikas Aurimas Švedas ruošia paskaitą apie jūrą.

Į Nidą planuoja atvykti ir savo knygą „Patirti peizažą“ pristatyti Vaidas Jauniškis, Lietuvoje gyvenantis rašytojas R. K. Saltersas papasakos apie savo romaną „Drugelių kalnas“.

Numatyta, kad per atidarymo šventę birželio 5 d. savo eiles iš naujos knygos „Jūros nėra“ skaitys poetė Aušra Kaziliūnaitė.

Vertėja Ieva Toleikytė pristatys naują skandinavų rašytojo Kimo Leine?s knygą „Raudonas žmogus / Juodas žmogus“, kurią planuojama išleisti šių metų pabaigoje. Kita šio autoriaus knyga – „Amžinybės fjordo pranašai“ – buvo viena perkamiausių pernai Vasaros knygyne. Per atidarymą gros muzikantas, dėstytojas, keliautojas, filosofas, akustinės psichodelikos kūrėjas Algis Fediajevas.

Pranešama, jog knygynas iki rugsėjo 5 d. veiks kasdien 10–12 ir 16–21 val. Pamario g. 3, Nidoje, „Jūratės“ verandoje. Visos naujienos bus skelbiamos socialiniuose tinkluose su žyma „@VasarosKnygynas“. Atsiskaityti knygyne bus galima tik banko kortelėmis.

