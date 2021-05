Geltonoji „The Roop“ diskoteka skambės „Eurovizijos“ finale 

„The Roop“ pasirodymas „Eurovizijos“ konkurso pusfinalyje. Piroschka Van de Wouw („Reuters“ / „Scanpix“) nuotr.

Vėlų antradienio vakarą Nyderlanduose, Roterdamo „Ahoy“ arenoje vykusiame 65-ojo „Eurovizijos“ konkurso pirmajame pusfinalyje dalyvavę geltonieji Lietuvos atstovai „The Roop“ su daina „Discoteque“ pateko į didįjį konkurso finalą.

Pirmajame konkurso pusfinalyje varžėsi 16-os šalių atstovai, į pusfinalį pateko 10 – Norvegija, Izraelis, Rusija, Kipras, Azerbaidžanas, Lietuva, Švedija, Belgija, Malta, Ukraina.

Antrasis pusfinalis vyks gegužės 20 d., ketvirtadienį, konkurso finalas – gegužės 22 d.

Teisę rengti „Eurovizijos“ konkursą Nyderlandai iškovojo 2019-aiais, po Duncan Laurence'o pergalės Izraelyje su daina „Arcade“.

Tradiciškai po metų, 2020-aisiais, turėjęs vykti konkursas buvo atšauktas dėl COVID-19 pandemijos. Šių metų „Eurovizija“ Nyderlanduose – penktoji, paskutinį kartą konkursas čia vyko 1980 m.

Lietuva „Eurovizijoje“ pradėjo dalyvauti nuo 1994 m., netrukus po to, kai 1993-aisiais Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija buvo priimti į Europos transliuotojų sąjungą (European Broadcasting Union – EBU), ši asociacija rengia „Euroviziją“ nuo pat jos atsiradimo 1956-aisiais.Kol kas mūsų laimėjimai „Eurovizijoje“ kuklūs: po debiutinio šalies pasirodymo 1994 m. konkurse Lietuvai atstovavęs dainininkas Ovidijus Vyšniauskas gavo 0 balų, ir Lietuva buvo penkeriems metams nušalinta nuo „Eurovizijos“. Nuo 1999 m. jame dalyvavo Aistė Smilgevičiūtė, „Skamp“, Aivaras Stepukonis, Linas ir Simona, „Laura ir The Lovers“, „LT United“, „4Fun“, Jeronimas Milius, Sasha Song, „InCulto“, Evelina Sašenko, Donny Montell (Donatas Montvydas), Andrius Pojavis, Vilija, Monika Linkytė ir Vaidas Baumila, „Fusedmarc“, Ieva Zasimauskaitė, Jurijus Veklenko.Aukščiausią, 6-ąją, vietą konkurse užėmė grupė „LT United“ (2006) su daina „We Are The Winners“. Donny Montell su daina „I`ve Been Waiting For This Night“ 2016-ųjų finale – 9-ą vietą, grupė „Skamp“ su daina „You Got Style“ 2001 m. – 13-ą.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose