„e-Meeting Point – Vilnius“ paskelbė geriausius kino industrijos projektus

Balandžio 14–16 d. vykęs festivalio „Kino pavasaris“ organizuojamas tarptautinis kino industrijos renginys „e-Meeting Point – Vilnius“ (e-MPV) sektoriaus dalyviams – didžiųjų kino festivalių programų sudarytojams, kino platintojams, prodiuseriams bei prekybos agentams – pristatė jaunuosius kino talentus ir kuriamus projektus bei paskelbė geriausius iš jų.

Pasak rengėjų, e-MPV kuria galimybes bendradarbiauti skirtingiems Europos makroregionams: nuo Baltijos šalių iki Europos pietryčių, nuo Kaukazo iki Vakarų Europos. Šiemet e-MPV skyrė dėmesį didesniam projektų skaičiui, o kino industrijos profesionalai turėjo galimybę pamatyti daugiau filmų seansų bei atrasti daugiau naujų projektų.

Šių metų renginyje dalyvavo per 300 kino industrijos atstovų iš įvairių šalių. Pagrindinėje sesijoje „Coming Soon“ buvo pristatyti 25 debiutiniai Europos vaidybinio ir dokumentinio kino projektai – pirmi ar antri kūrėjų ilgametražiai filmai iš 23 šalių.

Pagrindinį e-MPV 5.000 Eur prizą, kurį įsteigė Lietuvos kino centras, laimėjo turkų režisierius ir prodiuseris Mirac Atabey ir jo būsimas filmas „A hero of our time“.

Lietuvos kino kūrėjai pristatė 10 kino projektų. Geriausiu lietuviško filmo projektu išrinktas režisierės Dovilės Šarutytės filmas „Ilgo metro filmas apie gyvenimą“ (prodiuserė Uljana Kim), jam atiteko 1.000 Eur vertės AVAKA prizas.

Geriausio dokumentinio projekto „Aurrora‘s sunrise“ režisierei Innai Sahakyan iš Armėnijos atiteko nemokama akreditacija į 2021 m. tarptautinį kino industrijos renginį „Sunny Side of the Doc“, o filmo prodiuseris Vardanas Hovhannisyanas pelnė „Producers Network“ apdovanojimą – nemokamą akreditaciją į Kanų festivalio „Marche du Film Producers Network“ renginį.

Tokį patį prizą pelnė ir filmo „A dying showgirl and her son in space“ prodiuserė Elina Bennett, praneša e-MPV rengėjai.

Renginio e-MPV nugalėtojus šiemet rinko tarptautinė kino industrijos profesionalų žiuri: Busano kino festivalio programos sudarytoja Karen Park, „Intramovies“ pardavimo agentas Marco Valeria ir prodiuserė Mina Mileva.

Prizai talentams

Savo idėjas parengiamosiose sesijose su industrijos ekspertais – „Talentų lizde“ šiemet pristatė 20 būsimųjų kino talentų iš Baltijos šalių, Moldovos, Makedonijos, Bulgarijos, Azerbaidžano, Gruzijos, Kazachstano, Baltarusijos, Ukrainos, Rusijos, Armėnijos ir Uzbekistano.

Nemokamas akreditacijas į 2021 m. „Torino Short Film Market“ laimėjo Bojana Babic iš Estijos ir Toma Selivanova iš Rusijos, o „Baltic Pitching Forum“ akreditaciją pelnė Yanina Rashchynskaya iš Baltarusijos.

Be minėtų virtualių renginių Baltijos šalių kino platintojams buvo skirtas renginys „Innovation Day Lab“, sukurtas bendradarbiaujant su „Europa Cinemas“.

Į e-MPV programą įtrauktos ir „Talks on Tomorrow“ – specializuotosios diskusijos ir pristatymai, skirti anonsams montuoti, rinkodarai, repertuariniam filmų platinimui ir kitoms su kino industrija susijusioms temoms.

Ant prekystalio – nauji filmai

„Industry Screening“ platformoje festivalių programų sudarytojams, prekybos agentams ir filmų platintojams buvo parodyti šiuo metu Baltijos šalyse kuriami 4 vaidybiniai ir 4 dokumentiniai filmai, kurių premjeros numatytos 2021 m. ar 2022 m. pradžioje.

Kino industrijos profesionalai galėjo išvysti naujausius žinomų Lietuvos režisierių filmus: Algimanto Puipos „Sinefilija“ ir Manto Kvedaravičiaus „Prologos“. Taip pat – šiuo metu režisieriaus Andriaus Lekavičiaus kuriamą dokumentinį filmą „Kernagis“ apie maestro Vytautą Kernagį bei Ramunės Rakauskaitės filmą „Grįžti iš New York“.

2021 metų „e-Meeting Point – Vilnius“ partneriai: „Eurimages“, „Europa Cinemas“, „MAIA Workshops“, „Torino Short Film Market“, „When East Meets West“, „MIDPOINT Institute“, „Sunny Side of the Doc“, „T-Port“, Baltijos šalių trumpametražių filmų projektų pristatymo forumas „Baltic Pitching Forum“.