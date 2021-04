Velykų savaitgaliui: kur eiti, kai nėra kur važiuoti

Dagnė Gumbrevičiūtė. „Kuršių nerija“, instaliacija. LDS galerija „Arka“.

Kaip būtų gerai, jei užuot ignoravę realybę priimtume ją tokią, kokia yra. Taip, dabar karantinas. Taip, negalime judėti toliau už savivaldybių burbulo ribų. Bet yra kultūringų būdų dėl to nekentėti: veikia muziejai, didesnės ir mažesnės galerijos, savo atidarymus švenčiantys kaip didžiulį laimėjimą. Ir žmonių ten tikrai mažiau, negu bet kuriame prekybos centre.

VŽ primena, jog į didžiuosius nacionalinius muziejus bei jų padalinius, privatų MO muziejų bilietai dažniausiai parduodami internetu, be to, į juos reikia registruotis. Mažosios galerijos lankytojus priima ir be registracijos, be abejo, laikantis visų saugumo reikalavimų.

Vilniaus Rotušėje – Jolanta Kyzikaitė

Jei oras bus bent kiek šiltesnis – į senamiestį garantuotai suplūs minios vaikštinėtojų. Būdas bent trumpam jų išvengti – palypėti keliolika laiptų į Rotušę, kur veikia Jolantos Kyzikaitės tapybos paroda „Maskaradas“, tyčia ar netyčia reflektuojanti pandeminę mūsų nūdieną.

„Nebūtina vaizduoti kaukes tapyboje, kad atskleistum santykius. Mane domina pati situacija – kaip fiziškas (kaukės ar savi izoliacijos pagalba) užsidarymas nuo viešumos veikia santykius su žmonėmis ir mus supančia aplinka. Nagrinėdama dabartį bandau įžvelgti ateitį. Mane domina ne tik kaukė, bet kas slepiasi po ja. Pats žodelis „po“ turi nuorodą ne tik į tam tikrą vietą (po akmeniu, po kauke), bet ir į laiką (po karantino, po finansų krizės). Šiuo metu kaip niekad yra svarbus vietos ir laiko santykis“, – sako J. Kyzikaitė, beveik dešimtmetį savo kūryboje žaidžianti žaidimus, rengianti karnavalus, svarstanti „kailio“ keitimo, persirengėlių, kaukių temą.

Pirmojo aukšto salėje rodomi piešiniai – pokylio užkandis prieš pradedant šventę, o pakilus laiptais į viršų patiekiamas pagrindinis maskarado patiekalas – didelio formato tapybos kūriniai.

J. Kyzikaitė meno scenoje aktyviai dalyvauja nuo 2003 m., jos kūryba, kurios su nieko kito nesumaišysi, pristatyta dešimtyje autorinių ir daugiau nei 60 bendrų parodų Lietuvoje ir užsienyje. 2010 m. jai skirta I vieta „Jaunojo tapytojo prizo“ konkurse, 2018 m. suteiktas meno daktaro laipsnis. 10 m. tapytojos kūrybą atstovaujanti galerija „Meno niša“ pristatė ją meno mugėse Vienoje, Budapešte, Kelne, Maskvoje, Paryžiuje, Briuselyje, Vilniuje. J. Kyzikaitės kūrinių yra įsigijęs MO muziejus, „Lewben Art Foundation“, „Walter Bischoff“ muziejus Vokietijoje, privatūs kolekcininkai.

Užupyje – Eglė Gineitytė

Dar viena masinių vaikštynių vieta šiltomis dienomis tampa Vilniaus Užupis, tiksliau – naujasis Paupio rajonas, kur minios žmonių retsykiais primena Palangos J. Basanavičiaus gatvę. Iš naujojo Paupio tiltu perėjus į dešinį Vilnelės krantą ir pakilus į Polocko gatvę, yra meno galerija-knygynėlis-vyninė „The Room“, kurioje šiuo metu veikia tapytojos Eglės Gineitytės darbų paroda „Kur aš?“.

Kaip įprasta pastaraisiais metais – skaidriai melancholiška ir labai švari.

nuotrauka::1

Autorė apie šią parodą sako: „Man patinka vaizduoti, rasti sprendimo būdą ir išspręsti uždavinį, vaizduotės kanalas ne visada rodo įkvepiantį filmą. „ Grįžk į natūrą, žiūrėk ”, – girdžiu Mokytojo balsą. Kai mokiausi tapybos – natūros stebėjimas, formos, šviesos ir spalvos kaita buvo tapybos mokslų pagrindas. Po studijų, praėjus laikui su baime ir daugybe klausimų – Kas? Kaip? ir Kodėl? – sugrįžau. Peizažas tas pats, bet nebe tas. Dabar su natūra kalbu kita kalba nei tada. Kiekvienais metais atvažiuoju į Preilą. Atsiduriu neaprėpiamoj erdvėj, pilnoj dangaus ir oro“. Galerijos darbo laikas: III–V 12–19 val., VI 11–15 val.

Druskininkuose – Algimantas Švėgžda

Laisvas dienas legaliai leisiantiems tyrame Druskininkų ore, VŽ rekomeduoja užsukti į Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinį – M. K. Čiurlionio namus-muziejų, kur nuo balandžio 1 d. veikia Algimanto Švėgždos (1941–1996) pastelių paroda, skirta 80-osioms dailininko gimimo metinėms paminėti.

nuotrauka::2

Parodoje eksponuojami triptikas „Raigardas“, fragmentai iš ciklų „Čiurlionio obelys“, „Liškiavos bažnyčios ansamblis“. Meistriškos, dvasingos, pilnos gyvybės A. Švėgždos pastelės, spinduliuodamos ramybe, harmonija, leidžia naujai pamatyti pažįstamas vietas, suvokti gėrį ir tai, kas tikra. Šie impulsyvūs, nuotaikingi, kameriniai darbai išsamiai papildė muziejaus rinkinius. Paroda veiks iki gegužės 2 d.

Kaune – Lietuvos dailė

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune atsidarė su nauja, ypatinga ekspozicija „Lietuvos dailė 1900–1940 m.”, skirta muziejaus įkurimo 100-mečiui. Joje pristatomi menininkai ir jų kūriniai, dalyvavę pirmosiose lietuvių dailės parodose.

nuotrauka::3left

Pirmoji Lietuvių dailės paroda buvo atidaryta 1907 m. Vilniuje, VIleišių rūmuose. Tai buvo lūžis, bandant identifikuoti save kaip vieningą tautą. Iki Pirmojo pasaulinio karo buvo surengtos 8 parodos, 3 atkeliavo ir į Kauną. Greta profesionalaus čia buvo eksponuojamas ir liaudies menas. Parodos davė daug: pradėjo burtis menininkai, lavinosi visuomenė, atsirado bendrumo jausmas, radosi kritika. Tarp pirmųjų parodų dalyvių buvo Antanas Žmuidzinavičius, Petras Kalpokas, M. K. Čiurlionis, Adomas Varnas, Petras Rimša, Jonas Šileika, Kazys Ulianskis, Kazimieras Stabrauskas ir kt. Šių ir vėliau dirbusių dailininkų darbai – M. K. Čiurlionio muziejuje, atskira ekspozicijos salė skirta tautinės valiutos – lito – istorijai. Paroda veiks iki lapkričio 30 d.

LNM kviečia į padalinius

Lietuvos nacionalinis muziejus (LNM) savo padalinius atidaro su naujomis parodomis.

Vilniaus gynybinės sienos bastėjos atnaujintoje ekspozicijoje „Nuo titnago iki parako“ pristatomi ginklai, rasti archeologinių kasinėjimų įvairiose Lietuvos vietovėse metu. Pasak muziejininkų, ginklų įvairovė ir geografinė aprėptis (jų randama visos Lietuvos teritorijoje) patvirtina teiginį, kad ginklas nuo seno buvo nepamainomas kasdienybės įrankis.

nuotrauka::4

„Ekspozicijoje punktyru galima pasekti beveik dešimties tūkstančių metų ginkluotės evoliuciją nuo akmens amžiaus strėlių su titnaginiais antgaliais iki XVI a. parakinio šaunamojo ginklo – arkebuzos, su kuria titnagas vėl sugrįžo į karybą kaip labai svarbus šaunamojo ginklo elementas, padedantis efektyviai uždegti paraką“, – sako Valdas Steponaitis, LNM archeologas ir vienas iš ekspozicijos autorių.

Kudirkos Naumiestyje, Vinco Kudirkos muziejuje, veikia paroda „Aukso žiedą dovanojo...“, ją muziejininkai parengė kartu su vietos bendruomene. Paroda supažindina su Kudirkos Naumiestyje ir jo apylinkėse vyravusia vestuvių simbolika tarpukariu, pokariu ir vėlyvuoju sovietmečiu.

Visi parodos eksponatai ir pasakojimai apie juos surinkti iš Kudirkos Naumiesčio ir jo apylinkių gyventojų. Jie skolino asmenines senelių, tėvų ar netgi savo pačių vestuvines fotografijas, drabužius ir kitus simbolinius, vestuvėse naudotus, daiktus, pasidalijo prisiminimais apie tradicijas.

Atidarytas ir Ožkabaliuose, Jono Basanavičiaus gimtinėje veikiantis muziejus. Greta nuolatinės ekspozicijos nauja paroda jame – tautodailininko Sauliaus Lampicko „Paukščiai. Sugrįžimas...“.

Jau po Velykų, balandžio 10 d., Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejuje atidaroma menininko Petro Repšio grafikos darbų paroda „Pasikalbėjimai su savimi“, joje eksponuojami 57 raižiniai iš ciklų „Dienoraštis“, „Improvizacijos“, „Pasikalbėjimas su savimi Danijoje“ ir „Suomiški užrašai“.

Pasak parodos kuratorės Giedrės Jankevičiūtės, „visų parodoje eksponuojamų darbų turinį ir prasmę formuoja vaizdo ir teksto junginys, o atspaudai įdomūs ir naiviam vaikui, ir išsilavinusiam intelektualui“.

Eglės Gineitytės paroda galerijoje „The Room“. Vyto Nomado nuotr. Algimantas Švėgžda. „Jaunas sodas vakaro saulėje“, iš ciklo „Čiurlionio obelys“, 1994 m. Algimantas Samuolis. „Geltona moteris“, 1934. „Nuo titnago iki parako“. S. Samsono / LNM nuotr.