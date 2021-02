Patvirtinta: „Kino pavasaris“ – antrąsyk virtualus

Rūtos Palionytės ledo objektas. Rengėjų nuotr.

Tarptautinio festivalio „Kino pavasaris“ (KP) rengėjai, iki paskutinės akimirkos laukę Godo, šiandien paskelbė, kad kovo 18–balandžio 5 d. suplanuotas renginys vyks

virtualiai. Pernai ryžtingai priėmęs pandemijos iššūkius, šiemet festivalis siekia permąstyti, kaip priimame sprendimus pasikeitus sąlygoms. Klausimas „Veikti ar / ir būti?“ skleisis specialioje filmų programoje ir vizualinėje tapatybėje, kurios pagrindiniu leitmotyvu tapo pamažu tirpstantis lede užšaldytos augmenijos kūrinys, rašoma KP pranešime.

Tirpstančio ledo instaliacija sostinės Šiuolaikinio meno centro kavinės lange ir tiesioginė transliacija nuo vasario 22 d. primins apie artėjantį 26-ąjį „Kino pavasarį“.

„Kartu su festivalio programos sudarytojais Aiste Račaityte, Andrejumi Tanasescu ir Marija Fridinovaite ieškojome filmų, kurie svarstytų pasirinkimo klausimus skirtinguose kontekstuose – istoriniame, filosofiniame, psichologiniame, socialiniame. Klausimas „Veikti ar / ir būti?“ yra kvietimas žiūrint filmus įsiklausyti į save, atidžiau įsižiūrėti į vyksmą aplink, globalią situaciją, ir kokį poveikį patiriame mes, kaip individai, kaip visuomenė, kaip vienai aplinkai priklausantys gyvi organizmai“, – šių metų temą ir specialią programą pristato Mantė Valiūnaitė, „Kino pavasario“ meno vadovė.

Atidarymo filmas – atviras protestas

Pasak KP rengėjų, pagrindinę jo temą „Veikti ar / ir būti?“ itin paveikiai atliepia atidarymo filmas „Blogio nėra“ („There is no Evil“, rež. Mohammad Rasoulof), Berlyno kino festivalyje įvertintas „Auksiniu lokiu“. Per keturias Irane gyvenančių žmonių istorijas filme akcentuojamos moralinės stiprybės ir mirties bausmės temos.

Irano valdžios persekiojamas režisierius filmą sukūrė neįprastomis sąlygomis: nuo 2017 m. jam uždrausta išvykti iš šalies ir kurti filmus, o 2019 m. birželį jis buvo metams nuteistas kalėti. Tačiau suvaržymai nesutrukdė M. Rasoulofui atvirai prabilti apie savo šalį ir jos žaizdas. Filmo prodiuseriai nurodė kuriantys keturis trumpametražius filmus skirtinguose regionuose, o M. Rasoulofo pavardė jokiuose dokumentuose nefigūravo. Kai kurias filmo scenas režisavo M. Rasoulofo asistentas, buvo filmuojama uždarose erdvės, pavyzdžiui, kalėjime ar itin atokiuose regionuose. Galiausiai keturios įtaigios istorijos buvo sujungtos į filmą „Blogio nėra“.

Kino teatruose – kai tik atsidarys

Rengėjų pranešimu, šių metų festivalis vyks naujame virtualiajame „Kino pavasario“ kino teatre, naujos kartos televizijos TELIA TV filmų nuomoje ir internetinėje namų kino platformoje „ŽMONĖS Cinema“.

Algirdas Ramaška, „Kino pavasario“ vadovas, tikisi neilgai trukus žiūrovus pakviesti ir į kino teatrus, – kai tik šie atsidarys: „Planuojame palaikyti kino teatrų atidarymą ir priminti visiems, kad filmų žiūrėjimas kino salėse – itin saugus kokybiško laiko praleidimo būdas.

Kap ir kasmet, KP rengėjai žada įvairių akcijų, kurių metu filmų peržiūros kainuos pigiau, daugiau informacijos – čia.

Projektą „Kino pavasaris“ remia Lietuvos kino centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Europos Sąjungos programa „Kūrybiška Europa“ MEDIA ir Vilniaus miesto savivaldybė.

Festivalis „Kino pavasaris“ yra nepriklausoma privati iniciatyva.