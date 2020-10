Mirė amerikiečių dainininkas J. Nashas

Johnny Nash (1940–2020). „johnnynash.com“ nuotr.

Spalio 6 d. eidamas 81-uosius mirė amerikiečių dainininkas Johnny Nashas, išgarsėjęs savo 1972-ųjų hitu „I Can See Clearly Now“.

Teksase gimusi popmuzikos ir regio žvaigždė mirė savo namuose Hjustone dėl natūralių priežasčių, televizijai KCBS-TV sakė jo sūnus Johnny.

J. Nashas kaip daininkas debiutavo 1957 m. su išsyk pasisekimo sulaukiusia daina „A Teenager Sings the Blues“. Žymiausias jo singlas „I Can See Clearly Now“ buvo pakilęs į pirmą JAV žurnalo „Billboard“ populiariausių dainų sąrašo vietą, singlo parduota daugiau nei milijonas kopijų. 1975-ųjų hitas „Tears on My Pillow“ buvo atsidūręs pirmosiose Jungtinės Karalystės populiariausių dainų sąrašų vietose.

Velionio sūnus naujienų apie garsenybes portalui TMZ sakė: „Jis buvo nuostabus tėvas ir šeimos žmogus. Jis mylėjo žmones ir pasaulį. Jo pasiilgs bendruomenė. Šeima jam buvo viskas.“