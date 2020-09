„Sotheby‘s“ aukcione – vėl Banksy, vėl už milijonus

Banksy „Show Me The Monet“ (2005). „Sotheby‘s“ nuotr.

Savo tapatybę slepiantį britų menininką Banksy, ko gero, reikia vadinti geidžiamiausiu šiuolaikiniu kūrėju – jo darbai aukcionuose parduodami už milijonus. Spalio 21 d. greičiausiai bus pasiektas naujas menininko rekordas, kai „Sotheby‘s“ aukcione bus parduodamas jo paveikslas „Show Me The Monet“.

„Show Me The Monet“ paveikslas yra Banksy‘io šiuolaikiška Claude‘o Monet darbų ciklo „Vandens lelijos“ interpretacija. Į romantišką impresionisto tvenkinį britas „primetė“ šiukšlių – prekybos centro vežimėlių, kelio darbų ženklą. Pirmą kartą Banksy‘is šį darbą pristatė 2005 m. parodoje „Crude Oils: A Gallery of Re-mixed Masterpieces, Vandalism and Vermin“, kurioje iš viso buvo parodyti 22 jo perkurti klasikiniai paveikslai.

Milijonai ir provokacijos

„Show Me The Monet“ „Sotheby‘s“ vertina maždaug 5 mln. GBP. Tačiau galima tikėtis ir gerokai didesnio sandorio.

Pernai rudenį „Sotheby‘s“ aukcione už įspūdingo dydžio – beveik 4 m pločio – Banksy‘io drobę „Devolved Parliament“ buvo sumokėti beveik 9,9 mln. GBP. Tuomet prieš aukcioną prognozuota, jog paveikslas, vaizduojantis Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmuose posėdžiaujančias šimpanzes, bus parduotas už 1,5–2 mln. GBP.

Anot „Sotheby’s“, iki 2019 m. aukciono brangiausiai parduotas šio brito darbas buvo „Keep it Spotless“ – 2008 m. Niujorke jis nupirktas už 1,52 mln. GBP.

2018 m. Banksy gerokai pribloškė meno pasaulį: vos aukcione pardavus jo kūrinį „Girl with Balloon“ už 1 mln. GBP, šis susinaikino. Anot „Sotheby’s“ pranešimo, susmulkintas meno kūrinys netrukus buvo pavadintas „Love is in the Bin“ ir tapo pirmuoju meno kūriniu, sukurtu jį parduodant.

„Show Me The Monet“ buvo eksponuotas aukciono namų galerijoje Londone, dabar pristatomas publikai Niujorke, vėliau keliaus į Honkongą, o paskui grįš į Londoną aukcionui.