„Emmy“ apdovanojimai išdalyti nuotoliniu būdu

Rugsėjo 20 d. Los Andžele, JAV, vyko prestižiniai televizijos apdovanojimai „Emmy“. Daugiausia statulėlių šįmet įteikta serialams „Schitt‘s Creek“, „Watchmen“ bei „The Succession“.

Esminis šiųmetės ceremonijos skirtumas nuo ankstesnių metų – dauguma aktorių ir serialų kūrėjų apdovanojimus stebėjo iš savo namų. Skelbiama, jog į 20 miestų beveik dešimtyje šalių buvo išsiųsta 130 filmavimo įrangos rinkinių, kurių pagalba prie tiesioginės transliacijos ir prisijungė apdovanojimų nominantai.

Geriausieji

„Watchmen“, novatoriška komikso ekranizacija, buvo įvertinta mini serialo kategorijos „Emmy“. Iš viso ši niūri satyra pelnė 11 prestižinių televizijos apdovanojimų.

„Watchmen“ HBO televizijoje debiutavo pernai spalį ir, galima sakyti, nuspėjo ateitį. Serialas kalba itin aktualiomis temomis: apie rasizmą JAV, policijos smurtą, net apsauginių kaukių dėvėjimą. Jis sulaukė gerų vertinimų ir iš žiūrovų, ir iš kritikų.

Geriausiu pagrindinio vaidmens atlikėju mini seriale tapo aktorius Markas Ruffalo iš „I Know This Much Is True“, o geriausia aktore — Regina King iš „Watchmen“.

Geriausios dramos „Emmy“ atiteko HBO serialui apie įtakingos šeimos vidaus kovas siekiant kontroliuoti žiniasklaidos imperiją „Succession“. Serialas iš viso pelnė 7 statulėles, o jo žvaigždė Jeremy Strongas atsiėmė geriausio draminio serialo aktoriaus apdovanojimą.

Geriausia draminio serialo aktore pripažinta Zendaya, vaidinanti apie paauglius pasakojančioje „Euphoria“.

Kanadiečių televizijos komedija „Schitt's Creek“ apie sukčių apgautą turtingą šeimą buvo pripažinta geriausiu komišku serialu, jo pagrindiniai aktoriai Eugene‘is Levy ir Catherine‘a O’Hara apdovanoti kaip geriausi komikai.

Šįmet televizijos ekspertai „Emmy“ apdovanojimus vadino gan nenuspėjamais, nes po aštuonių sezonų baigėsi populiarusis, ne vieną apdovanojimą nuskynęs HBO serialas „Sostų karai“. VŽ rašė, jog pernai rudenį televizija patvirtino kursianti naują serialą „House of the Dragon“, kuris pasakos apie „Sostų karų“ priešistorę.

