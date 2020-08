Sveikatai kenkia ir mikrobai, ir vadovai

Viename kvadratiniame metre klaviatūrų tyrėjai rado 3.295 gyvus mikroorganizmus, tokiame pat plote tualete – 49. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Moksliniai tyrimai rodo, kad biuruose dirbančiųjų sveikatą labiausiai žaloja klaviatūra, biuro kėdės, viršvalandžiai ir vadovai.

Statybose ar fabrikuose dirbantys asmenys dažnai vadinami padidintos rizikos grupe, tačiau biure uoliai plušantis samdytinis, pasirodo, savo darbo rizika mažai kuo nusileidžia pirmiesiems. Įvairių šalių mokslininkai ne vienus metus stebi, kokie sveikatos sutrikimai dažniausiai kamuoja darbuotojus. Tyrimai rodo, kad net ir nekaltai atrodanti klaviatūra sveikatą gali pakirsti ne mažiau už statybose krentančią plytą.

Viršvalandžiai alina

Suomijos mokslininkai įsitikinę, kad vyresnio amžiaus darbuotojai, triūsiantys daugiau nei 55 val. per savaitę, pradeda skųstis gerokai sumažėjusiais protiniais gabumais ir silpnesne trumpalaike atminti. Šie negalavimai tokiems darbuotojams pasireiškia kur kas dažniau, nei dirbantiems vidutiniškai 41 val. per savaitę, rašo Estijos portalas dv.ee. Be to, tyrėjai pastebi, kad dirbantiems nuo aušros iki sutemų dažniau išsivysto senatvinė silpnaprotystė, kuri organizmą paveikia taip pat, kaip nuolatinis ilgametis rūkymas.

Ilga darbo diena ypač pavojinga tiems, ant kurių pečių darbdavys užkrauna daugiau darbų, nei darbuotojas gali pavežti. Jei jau tenka atsidurti tokioje padėtyje, specialistai pataria stengtis reguliariai valgyti, nuolat daryti nedideles pertraukėles ir bent tris kartus per savaitę padirbėti fiziškai. Tokie paprasti pratimai neigiamą persidirbimo įtaką šiek tiek sušvelnina.

Reikia šviežio oro

Pastebėta, kad atviro išplanavimo biurai – puiki terpė siausti infekcijoms, todėl tokioje aplinkoje dirbantiesiems patariama dažnai plauti rankas ir reikalauti, kad kondicionieriai visada pūstų kuo švaresnį orą. Oro vėdinimu itin pasirūpinti reikėtų kiaurą dieną sėdintiems biure, sausakimšame elektros prietaisų, mat toks reiškinys kaip elektros smogas nėra iš piršto laužtas.

Mokslininkai neseniai tyrė, kodėl vienoje elektros technologijų gamykloje darbuotojai skundžiasi niežuliu. Patys darbuotojai manė, kad juos kandžioja blusos arba netinkamas maistas, tačiau vėliau paaiškėjo, kad jų odą dirgino būtent elektros smogas.

Kalti ne kompiuteriai

Visuotinai žinoma, jog ilgas sėdėjimas prie kompiuterių sveikatos neprideda, stačiau specialistai į pavojingiausių sąrašą jų neįtraukia. Vis dėlto daugelis su šiuo prietaisu susijusių detalių: kėdės, klaviatūra, viršvalandžiai, žmogaus organizmui daro nepataisomą žalą.

Dėl netaisyklingos sėdėsenos gerokai kenčia akys, sąnariai ir raumenys, tad galintys pagal savo ūgį reguliuoti darbo kėdžių padėtį, ar, dar geriau, naudotis pakeliamuoju stalu, turėtų tai ir daryti.

Žinoma, ir į kompiuterį patartina nespoksoti kiaurą dieną. Kaip pastebi specialistai, jog dalis žmonių net ir pietauja neatitraukdami akių nuo ekrano. Pasižvalgymai pro langą padėtų pailsinti akis. Mokslininkai atliko ir dar vieną įdomų eksperimentą, kurio rezultatai turėtų gerokai pašiurpinti nuolat barškinančius klaviatūra. Viename kvadratiniame metre klaviatūrų jie rado 3.295 gyvus mikroorganizmus, o tokiame pat plote tualete – „gyvūnėlių“ suskaičiuota vos 49. Taigi, pataria specialistai, valydami darbo stalus, nepamirškite bent retsykiais išvalyti ir kompiuterio klaviatūras. Ypač dabar, kai papildomą – ir nemenką – riziką kelia naujasis koronavirusas.

Geriau gyventi draugiškai

Paskutinis sveikatai kenkiantis veiksnys, kurį išskyrė tyrimą atlikę specialistai, – vadovai. Pasirodo, kad savo vadovą netinkamu tokioms pareigoms laikantys darbuotojai dažniau serga širdies ir kraujagyslių ligomis. Tyrėjai su darbdaviais nesutariantiems darbuotojams siūlo vengti ginčų ir nekelti sau dar daugiau streso. Kur kas naudingiau geranoriškai pakalbėti su darbdaviu ir paaiškinti, kas jo veiksmuose trukdo ramiai dirbti.