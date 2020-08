G. Orwello „Gyvulių ūkį“ į skaitomiausių sąrašą kilstelėjo Seimo pirmininkas

Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Asociacija LATGA tradiciškai vasariškai paskelbė 2019-aisiais Lietuvos bibliotekose populiariausių autorių ir knygų dešimtukus. Tai, kad tarp populiariausių užsienio literatūros autorių knygų pateko britų rašytojo George‘o Orwello 1945 m. išleistas romanas „Gyvulių ūkis“, – neabejotinas Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio nuopelnas.

Seimo pirmininkas 2018-iesiems baigiantis „pasiklydo vertime“, kai ateinančių metų biudžetui aptarti skirtoje radijo laidoje žurnalistui, turinčiam galvoje G. Orwello romaną, pasakius, kad padėtis dėl valdžios neišpildytų pažadų Lietuvoje primena „Gyvulių ūkį“, ėmė nuoširdžiai aiškinti apie sunkią gyvulių ūkių padėtį šalyje.

Knyga, sovietinio totalitarizmo alegorija, tapo tokia populiari, jog pernai leidykla „Jotema“ pakartojo jos leidimą (nuo 1991-ųjų jis buvo gal jau penktasis), o LATGA‘os duomenys rodo, kad 2019 m. Lietuvos bibliotekose tarp populiariausių užsienio rašytojų kūrinių romanas užėmė antrąją vietą ir nusileido tik britų rašytojos Santos Montefiore meilės romanui „Neištikimybė“ (išvertė Lina Būgienė).

Pasak Jurgos Bražiūnienės, asociacijos LATGA Knygų panaudos ir reprografinio atgaminimo poskyrio vadovės, įprastai užsienio literatūros kūrinių dešimtuke figūruoja moterų mėgstami meilės romanai, tad galima neabejoti, kad „Gyvulių ūkis“ į antrą sąrašo poziciją pateko neatsitiktinai. „Sunku patikėti, bet 2019-aisiais žmonės bibliotekose pradėjo tiesiog medžioti „Gyvulių ūkį“, – LATGA pranešime cituojama J. Bražiūnienė.

LIBIS duomenimis, „Gyvulių ūkis“ Lietuvos bibliotekose pernai buvo paimtas skaityti beveik 4.500 kartų, daugiau, nei pirmąją vietą Lietuvos grožinės literatūros kūrinių dešimtuke užėmusiam Irenos Buivydaitės-Kupčinskienės romanui „Tikros ir netikros seserys“.

Skaitomiausios – vaikiškos

LATGA duomenimis, skaitomiausios bibliotekose – vaikiškos knygos. 2018 m. vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje į pirmąją vietą iškopusi Lina Žutautė nepralenkta ir 2019-aisiais. Net keturios jos knygos apie Kakę Makę atsidūrė populiariausių Vaikų ir jaunimo literatūros kūrinių sąraše. Tačiau pačioje jo viršūnėje – ne viena iš Kakės Makės istorijų, o Jurgos Vilės ir Linos Itagaki knyga „Sibiro haiku“.

Populiariausia mokslinės / populiariosios dalykinės literatūros rašytojų sąraše – mokslininkė, literatūros profesorė Viktorija Daujotytė. Antroje vietoje – istorikas Arvydas Anušauskas, kurio knyga „Aš esu Vanagas“ atsidūrė mokslinės / populiariosios dalykinės literatūros kūrinių sąrašo viršūnėje. Trečioje – Lavija Šurnaitė-Kairienė.

Populiariausia bibliotekose 2019 m. tarp knygų dailininkų – Deimantė Rybakovienė, tarp knygų iliustruotojų – Alfreda Steponavičienė, o tarp vertėjų – Viktorija Uzėlaitė-Kirilova.

Padidėjo kompensacinis atlyginimas

LATGA skelbia, jog populiariausiųjų autorių ir jų kūrinių bibliotekose sąrašai sudarinėjami remiantis 66 bibliotekų, kuriose įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacinė sistema (LIBIS), pateiktais duomenimis.

Pasak J. Bražiūnienės, šie dešimtukai neatspindi bendrų skaitymo tendencijų, nes duomenys surenkami ne iš visų šalies bibliotekų, o informacijos prašoma tik apie tuos autorius ir knygas, dėl kurių buvo užpildytos LATGA svetainėje pateikiamos autorių paraiškos.

Be to, daug kas knygas perka knygynuose arba parsisiunčia iš piratinių interneto svetainių.

„Negalime žinoti ir to, kiek šeimos narių ar draugų perskaitė tą pačią iš bibliotekos paimtą knygą. Be to, daug knygų, kurios gerai perkamos knygynuose, į bibliotekų populiariausiųjų topus patenka gerokai vėliau, nes ir į bibliotekas jos atkeliauja vėliau. Nenuostabu, kad prie kai kurių knygų ir ilgiausios eilės susidaro“, – aiškina J. Bražiūnienė.

Anot jos, džiugu yra tai, kad Kultūros ministerija pažadėjo skirti daugiau pinigų knygoms pirkti, padidėjo ir Kultūros ministerijos skiriamas kompensacinis atlyginimas už knygų panaudą autoriams. Šiemet jis siekia 319.420 Eur, beveik 6% daugiau nei pernai, kai buvo skirti 301.964 Eur.

LATGA‘os duomenimis, skirstant kompensacinį atlyginimą, dalyvavo 1.445 knygų tekstų autoriai, 529 vertėjai, 135 iliustruotojai ir 66 knygos dailininkai, 21.946 kūriniai, tarp jų – 1.664 nauji.