VŽ rekomenduoja: renginiai savaitgalį

Kuršių marių regata. Aušros Barysienės nuotr.

Didžioji dalis renginių šį savaitgalį persikėlė į pajūrį: nuo džiazo Nidoje ir Kuršių marių regatos iki O. Koršunovo spektaklio Palangoje bei R. Wagnerio operos „Skrajojantis olandas“ premjeros Klaipėdoje. Likusiems Vilniuje ar Kaune irgi bus kur nueiti – Nacionalinė ir Kauno filharmonijos žada įdomių koncertų.

Nuo liepos 30 iki rugpjūčio 1 d. Nidoje vyksta jubiliejinis, 20-asis džiazo muzikos festivalis „Nida Jazz maratonas 2020“.

Šįmet festivalio renginiai nemokami, o programoje – bene visos Lietuvos džiazo legendos.

Liepos 31 d. prie Nidos prieplaukos į koncertą „Interzones“ kviečia „Giunter Percussion“. Tą vakarą prieplaukoje gros ir svečiai iš Latvijos Maris Briezkalns kvintetas ir Dinara Rudane.

Rugpjūčio 1-ąją ten pat koncertą rengs legendiniu vadinamas saksofoninkas, kompozitorius Vladimiras Čekasinas su draugais – bosistu Leonidu Šinkarenka, saksafonistu ir klavišininku Vytautu Labučiu, klavišininku Olegu Molokojedovu, būgnininku Arvydu Jofė ir perkusininku Gediminu Laurinavičiumi. Koncertas vadinasi „Nostalgy“ (Probably never again).

Visa festivalio programa čia.

Rugpjūčio 1 d. Smiltynėje prasidės didžiausiu Lietuvos buriavimo įvykiu vadinama Kuršių marių regata.

Atidarymo renginys vyks šeštadienio vakare, o pirmosios varžybos – Klaipėdos miesto etapas – prasidės sekmadienio rytą.

Regata finišuos rugpjūčio 8-ąją Nidoje. Organizatoriai žada, kad šurmulio netruks ne tik ant vandens, bet ir krante.

Regatos programa čia.

Liepos 31 d. Kauno valstybinė filharmonija ir XXV Pažaislio muzikos festivalis kviečia į premjerą – kompozitoriaus Vidmanto Bartulio (1954–2020) koncertinį projektą „Pranašystės dabarties Lietuvai“.

Tai ankstesnių kompozitoriaus projektų „Taip, Donelaiti!“ ir „Taip niekas tavęs nemylės“ tęsinys, deja, paskutinis – V. Bartulis mirė šįmet žiemą.

Koncerte Filharmonijos kiemelyje, skambant Kauno valstybinio choro atliekamoms V. Bartulio, M. K. Čiurlionio, V. Augustino, F. Strolios, A. Bražinsko, L. Vilkončiaus bei G. Savinienės dainoms, tekstus iš G. Kulikausko knygos „Lietuvo kodas“ skaitys aktoriaus D. Svobonas.

V. Bartulis tarp Lietuvos kompozitorių išsiskyrė produktyvumu, žanriniu universalumu, stilių bei manierų įvairove. Menininkas rašė muziką teatrų spektakliams, mėgo į savo kūrinius inkrustuoti ankstesnių epochų muzikos citatas.

Tai bus pirmasis koncertas, vyksiantis Kauno filharmonijos kiemelyje. Anot jo rengėjų, paprastai automobilių stovėjimui naudojama erdvė turi puikią akustiką.

Liepos 31 d. Jono Šliūpo muziejuje Palangoje atidaroma Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) paroda „Pajūrio akmens amžius“.

Kartu su ja šiam savaitgaliui čia atvyksta ir LNM archeologai bei restrauratoriai. Pastarieji savo darbo subtilybes demonstruos edukacijose J. Šliūpo muziejuje, o archeologai prie Palangos tilto paruoš archeologinę perkasą – čia su mokslininkų įrankiais bus galima paieškoti keramikos šukių, titnago, kaulo ir rago dirbinių.

„Pajūrio akmens amžius“ – tai beveik 200 eksponatų kilnojamoji LNM paroda, pristatanti akmens amžiaus gyventojų kasdienybę: ūkinės veiklos įrankius, amuletus iš žvėrių dantų, seniausius Lietuvoje dailės siužetus ant puodų sienelių, mažosios antropomorfinės ir zoomorfinės dailės plastiką, sukurtą iš kaulo, rago ir gintaro.

Paroda veiks iki spalio vidurio.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje veikia tarptautinė paroda „Federico Fellini. Šimtmetis!“.

Tai vieno įtakingiausių XX a. kino kūrėjų F. Felini (1920–1993) 100-osioms gimimo metinėms skirta ir per Europą keliaujanti jo kolegų ir Romos agentūros COR specialistų parengta paroda.

Šešiose muziejaus salėse eksponuojamos fotografijos, įamžinusios F. Fellini gyvenimo ir kūrybos momentus, filmų plakatai, kostiumai ir aksesuarai, scenografijos detalės, parodos rengėjų siužetai apie režisierių ir paties F. Fellini pieštos karikatūros. Atskira parodos dalis skirta režisieriui ir jo mūzai – jo žmonai aktorei Džuljetai Mazinai.

Paroda Vilniuje veiks iki rugsėjo 20 d., rudenį planuojama pakviesti į su ja susijusius renginius.

nuotrauka::1

Rugpjūčio 1 d. Palangos koncertų salėje rodomas OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklis „Vestuvės“.

Spektaklis pastatytas pagal vokiečių dramaturgo Bertoldo Brechto pjesę, tačiau esminė medžiaga jam – jį kuriančių menininkų patirtis. Aktoriai reaguoja į besikeičiančius įvykius visuomenėje, todėl kiekvieną kartą spektaklis būna vis kitoks.

„Čia atveriama itin lietuviška specifika. Tai kaimo žmogaus, ateinančio gyventi į miestą, sutrikimas, visiškas nesuvokimas jį įtakojančių globalizacijos procesų. Žinoma, visų pirma tai yra gera komedija, lyg veidrodis atsukta į mus ar mūsų artimuosius“, – sako režisierius Oskaras Koršunovas.

„Vestuvėse“ vaidina Karolis Vilkas, Žygimantė Jakštaitė, Kęstutis Cicėnas, Viktorija Žukauskaitė, Greta Petrovskytė, Lukas Malinauskas, Oskar Vygonovski, Artiom Rybakov, Kamilė Petruškevičiūtė.

Rugpjūčio 1 d. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje Vilniuje vyks 5-ų valandų fortepioninės muzikos maratonas.

Minint 250-ąsias kompozitoriaus Ludwigo van Beethoveno gimimo metines koncertą organizuoja nacionalinio transliuotojo kanalas „LRT KLASIKA“: 11 žymių šalies pianistų kompozitoriaus kūrinius atliks tuščioje salėje, o žiūrovai koncertą galės stebėti tiesiogiai ekrane prie LNF.

Renginys nemokamas, pradžia 15 val. Programoje L. van Beethoveno kūriniai fortepijonui ir jų interpretacijos. Tarp atlikėjų – Petras Geniušas, Lukas Geniušas, Guoda Gedvilaitė, Elžbieta Liepa Dvarionaitė, Daumantas Kirilauskas ir kt.

Rugpjūčio 1 d. Klaipėdoje prasideda festivalis „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“.

Pirmąjį festivalio vakarą žiūrovų laukia Richardo Wagnerio operos „Skrajojantis olandas“ premjera, kuri vyks Senajame uosto elinge.

Festivalis tęsis iki rugpjūčio 23 d., jo programoje – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro orkestro pasirodymas Klaipėdos koncertų salėje, tenoro Kristiano Benedikto koncertas Palangoje. Vyks kameriniai koncertai Laikrodžių muziejaus kiemelyje, Palangos kurhauze, Birutės parko rotondoje.

Festivalį užbaigs tradicinis Baltijos kelio akcijai dedikuotas sakralinės muzikos koncertas Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje – skambės Franzo Schuberto Mišios Es-dur.

Visa festivalio programa čia.

Klaipėdoje, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus (LNDM) Laikrodžių muziejuje veikia paroda „Porceliano dailės magija”.

Parodą inspiravo muziejaus laikrodžių rinkinį naujai papildę porceliano laikrodžiai. Tai Meiseno stiliaus laikrodis (1774–1814), išsiskiriantis dekoro turiniu; bei Meiseno karališkojoje manufaktūroje pagamintas, Abiejų Tautų Respublikos herbu, LDK Vyčiais ir Lenkijos Karalystės Ereliais papuoštas XIX a. laikrodis.

Iš viso LNDM porceliano dailės rinkinyje yra sukaupta daugiau kaip 1.600 eksponatų. Klaipėdoje didelė šio rinkinio dalis rodoma pirmą kartą.

Paroda veiks iki gruodžio 31 d.

Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje veikia paroda „Laukinės sielos. Baltijos šalių simbolizmo dailė“.

Paroda atveria XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Baltijos šalių dailės „aukso fondą“.

2018-aisiais, minint Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės šimtmečio sukaktis, ši paroda buvo eksponuojama Orsė muziejuje (Musee d’Orsay) Paryžiuje ir vadinama vienu svarbiausių šiai datai skirtų kultūrinės diplomatijos programos renginių. Tais pačiais metais ji buvo perkelta į KUMU muziejų Taline. Šiemet, minint Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį, paroda eksponuojama NDG Vilniuje, lapkritį ji bus perkelta į Latvijos nacionalinį dailės muziejų.

Spektaklis „Vestuvės“. Tomo Ivanausko (OKT/Vilniaus miesto teatras) nuotr.