Buriuotojai sezoną pradeda Galvės ežere

„RS280“ jachtų klasės čempionatas, 2019. „Red Eye Fotografija“ / LBS nuotr.

85-metį šiemet mininčios Lietuvos buriuotojų sąjungos (LBS) sportininkai sezoną pradės savaitgalį, gegužės 30 ir 31 dienomis. Skirtingai nuo daugumos kitų sporto šakų atstovų, buriuotojai karantino sąlygomis turi pranašumų: varžybos vyksta atvirame ore, ant vandens, o jachtų ekipažus sudaro ribotas narių skaičius.

LBS skelbia, jog pirmasis startuos „RS-280“ jachtų klasės čempionatas. Birželio pirmą savaitę sezoną su tradicine „Galvės taure“ atidarys ir „Platu 25“ jachtų klasės buriuotojai, o birželio viduryje su „Pilies uosto regata“ prasidės Baltijos varžybų sezonas.

Sezonas pagal „koroną“

Šių metų sezono pradžia simboliškai sutampa su 85-ąją LBS gyvavimo sukaktimi: sąjunga pradėjo veikti 1935 m. Klaipėdos fiziško auklėjimo komiteto iniciatyva. Birželio 4-ąją įvyko pirmasis posėdis, jame pasiskirstyta pareigomis, sąjungos pirmininku tapo Juozas Jurkūnas, paskirtas švietimo ministro.

Anot Naglio Nasvyčio, LBS prezidento, šis sezonas prasideda su koronaviruso pakoreguotais planais ir žada ne tik sportinių iššūkių.

„Žinoma, visi supranta, kad saugumas yra svarbiausia, todėl darys viską, kad šventiniai Lietuvos buriavimo metai pirmiausia būtų saugūs“, – sako N. Nasvytis.

Simonas Steponavičius, „RS-280“ jachtų klasės asociacijos prezidentas, taip pat kalba apie pakoreguotą „RS-280“ įgulų sezoną.

Anot jo, kol kas leidžiama rengti tik čempionato statusą turinčias varžybas, tad birželį vietoj planuotų kelerių varžybų vyks du-trys „RS 280“ jachtų klasės čempionato etapai.

„Jaučiamės ramūs ir pasiilgę savo stichijos. Buriavimas net ir pandemijos metu yra gana saugus sportas – vyksta atviroje erdvėje, vienoje „RS-280“ klasės jachtoje buriuoja ne daugiau kaip 5 asmenys, dėl skirtingų jachtoje atliekamų funkcijų, automatiškai laikomasi reikiamo atstumo“, – vardija S. Steponavičius.

Pirmąją birželio savaitę prasideda ir „Platu 25“ jachtų klasės sezonas. Pasak Manto Klimantavičiaus, „Gero vėjo klubo“ prezidento, šio sezono naujovei – „Platu 25“ Lietuvos čempionatui, sudarytam iš 5 etapų, sportininkai jau rengiasi. Pirmosios varžybos, „Galvės Taurė“ Trakuose, numatytos birželio 5–7 d., tik šiemet jos bus kitokios – be žiūrovų, be viešų renginių, be pramogų ant kranto.

Birželio 13 d. planuojama „Pilies uosto regata“, jos dalyviai turės įveikti distanciją Klaipėda–Liepoja–Klaipėda.

LBS praneša, jog iš sąjungos organizuojamų varžybų birželio 18–21 d. Kauno mariose įvyks Lietuvos Respublikos jaunių čempionatas, jame varžysis sportinių jachtų klasių bei burlenčių atstovai – „Optimist“, „Laser Standard“, „Laser Radial“, „Techno 293“ ir kitų.

Balandį turėjusi vykti Lietuvos buriavimo taurė nukelta į rugsėjo 10–13 d. ir, planuojama, vyks kartu su Lietuvos buriavimo čempionatu.

Lietuvos ORC čempionatas nukeltas į rugsėjo 3–6 d., jeigu „korona“ neiškrės staigmenų, jis vyks drauge su „XXVI Klaipėdos pilies džiazo festivaliu“, kuris iš birželio pradžios peršoko rugsėjį.

Sunkus, bet teisingas

Skelbiama, jog kai kuriuos planus karantinas pakoregavo daugiau nei pora mėnesių – antai rugpjūtį Nidoje turėjęs įvykti pasaulio „Platu 25“ čempionatas nukeltas į 2021-uosius.

„Pasitarus su tarptautine „Platu 25“ klasės asociacija, priimtas sunkus, bet, manome, teisingas sprendimas renginį atidėti metams. Norime, kad „Platu 25“ klasės sportininkai iš kitų pasaulio valstybių neturėtų rūpesčių dėl kelionių suvaržymų, Lietuvoje patirtų tik geriausius įspūdžius, jaustų buriavimo malonumą, o ne socialinę distanciją“, – LBS pranešime cituojamas M. Klimantavičius.

Sykiu skelbiama, jog tarptautinio verdikto kol kas laukiama iš Tarptautinės buriavimo čempionų lygos, kurios atrankas Lietuvoje vykdo LBS ir Lietuvos „RS 280“ jachtų klasės asociacija. Panašaus formato kitų sporto šakų varžybos, pavyzdžiui, Eurolyga, šiemet dėl pandemijos buvo atšauktos, bet tarptautinė buriuotojų bendruomenė tikisi, kad buriavimo čempionų lygą šiemet dar pavyks atnaujinti.

Kol kas šiųmetiniai atrankų ir pusfinalių startai neatšaukti, tik atidėti. Kelialapius į tarptautinius pusfinalius šiemet Lietuvai buvo iškovojusios penkios įgulos.

„Dėl pandemijos į 2021 m. nukelta ir Tokijo olimpiada, tačiau toks pokytis tiek kelialapius jau iškovojusiems olimpiečiams (Juozui Bernotui ir Viktorijai Andrulytei), tiek dėl jo dar kovojantiems buriuotojams (Marčiui Pajarskui ir Karoliui Janulioniui) suteikė papildomus metus pasirengti Olimpiadai> – sakoma LBS pranešime.

„Platu 25“ jachtų varžybos. Augusto Didžiagalvio / LBS nuotr. Lietuvos Respublikos taurės varžybos. D. Čėplos / LBS nuotr.