K. Cobaino gitarą aukcione tikisi parduoti bent už 1 mln. USD

Kurto Cobaino, „Nirvana“ lyderio, gitara pristatoma aukcione (AFP/„Scanpix“) nuotr.

Gitara, kuria „Nirvana“ lyderis grojo garsiajame „MTV Unplugged“ koncerte, internetiniame aukcione bus parduodama birželio 19-20 dienomis. Pradinė jos kaina – 1 mln. USD.

Kurto Cobaino (1967-1994) elektroakustinė „Martin D-18E“ yra pagrindinė aukciono „Music Icons“, kurį rengia „Julien‘s Auctions“, žvaigždė. Ji parduodama su originaliu dėklu, ant kurio garsusis dainininkas buvo užklijavęs roko grupės „Poison Idea“ lipdukų. Ant dėklo rankenos likęs ir skrydžio bagažo lipdukas. Dėkle yra kelios K. Cobaino nepanaudotos gitaros stygos.

„Ši gitara pelnė deramą vietą rokenrolo istorijoje kaip instrumentas, kuriuo grojo vienas įtakingiausių roko muzikantų viename įsimintiniausių visų laikų gyvų pasirodymų“, — Darreną Julieną, aukciono namų vadovą, cituoja britų „The Guardian“.

„Nirvana“ akustinis koncertas 1993 m. lapkričio 18-ąją yra vadinamas vienu reikšmingiausiu grupės koncertų ir vienu geriausių muzikos istorijoje gyvų pasirodymų. Jo įrašas iki šiol yra tarp perkamiausių albumų.

Koncerte skambėjo „Nirvana“ hitai „About A Girl“, „Come As You Are“, taip pat perdirbiniai, įskaitant Davido Bowie „The Man Who Sold the World“.

Anot BNS, gitara gegužės 15–31 d. bus eksponuojama Londono Pikadilio aikštės kavinės „Hard Rock Cafe“ vitrinoje.

„Music Icons“ aukcione taip pat bus parduodama K. Cobainui pagal užsakymą pagaminta juoda gitara „Fender Stratocaster“, kuria jis grojo per 1994 m. grupės gastroles „In Utero Tour“. Už ją tikimasi gauti mažiausiai 60.000 USD.

Už sidabrinės spalvos marškinius, kuriuos dainininkas vilkėjo 1993 m. klipe „Heart-shaped Box“, tikimasi mažiausiai 10.000 USD.

2019 m. spalį vykusiame aukcione K. Cobaino cigarete pradegintas alyvuogių spalvos susegamas megztinis, kurį atlikėjas dėvėjo „MTV Unplugged“ koncerte, buvo parduotas už 334.000 USD.

Pernai už 22.400 USD aukcione buvo parduota popierinė lėkštė, ant kurios, suvalgęs picą, K. Cobainas surašė dainų sąrašą „Nirvana“ pasirodymui Vašingtono klube „9:30“.

K. Cobainas buvo vienas ryškiausių XX a. 10-ojo dešimtmečio grandžo muzikos atlikėjų. Jis nusižudė 1994 m. balandžio 5 d., būdamas 27-erių.