Vilniuje atidarys naują pramogų centrą šeimoms

Pramogų parkas "Adventica". Parko nuotr.

Pramogų centrams ir parkams, kaip ir daugybei kitų paslaugų verslų, karantinas tapo tikru iššūkiu. Vieni bando išlikti, kiti – tikisi pagaliau pradėti senai planuotą veiklą. Vienas tokių – naujas pramogų centras „Adventica“ Vilniuje.

Anot Rolando Valaičio, pramogų centrą valdančios UAB „Smagus“ bendrasavininko, „Adventica“ prekybos centre „Ozas“ turėjo atsidaryti balandį. Dabar jie laukia valdžios leidimo pramogų centrams veikti ir sako atsargiai planuojantys veiklą pradėti „nuo birželio vidurio iki rugsėjo vidurio“.

„Negalime neatsidaryti, kitos išeities neturime“, – VŽ sakė R. Valaitis.

„Adventica“ įsikūrė naujose patalpose, pirmame požeminiame prekybos centro „Ozas“ aukšte. Pramogų centro plotas – daugiau nei 4.000 kv. m.

„Gerbiame konkurentus, bet Vilniuje nėra daug pramogų erdvių, kuriose šeima su trimečiu ir trylikamečiu rastų abiem vaikams ir tėvams įdomių užsiėmimų“, – kalba R. Valaitis.

„Adventica“ siūlys linksmintis 9-ose pramogų ir laisvalaikio erdvėse, kurios pritaikytos ir vaikams, ir suaugusiems. Tėvai su vyresniais vaikais galės išmėginti kartodromą, įvairius kliūčių ruožus, didįjį batutą, patirčių erdves. Specifinė parko detalė – norintiems neatitrūkti nuo darbų suaugusiems čia įrengtos ir darbo vietos, o visa tėvų poilsio erdvė užima apie 300 kv. m.

Kol kas – be prognozių

„Investavome daug, šešiaženklę sumą“, – sako R. Valaitis. Jo žodžiais, įprastomis aplinkybėmis, investicijos turėtų atsipirkti per 5–7 metus. Bet dabar nebegalima tikėtis įgyvendinti to, kas buvo planuota iki karantino.

„Ieškome būdų kitaip sutaupyti, kad kompensuotume dabar patiriamas išlaidas, bet kainų kelti negalvojame. Be to, mūsų kainodara yra kitokia – vaikus lydintiems tėvams taikomas tik simbolinis mokestis. Nenorime skriausti tėvų, kurie, pvz., kino teatre atvedę vaiką į animacinį filmą, sau turi pirkti bilietą be jokios nuolaidos“, – teigia pašnekovas.