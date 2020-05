Atsargiais žingsneliais: atidaroma dalis muziejų

Lino Leono Katino parodos Nacionalinėje dailės galerijoje fragmentas. Gintarės Grigėnaitės / NDG nuotr.

Lietuvos nacionaliniai muziejai skelbia nuo gegužės 5 d. „saugiai ir atsakingai“ atidarantys kai kuriuos savo padalinius. Tarp jų – Gedimino bokštas, Palangos gintaro muziejus, Vilniaus gynybinės sienos bastėja.

Lietuvos nacionalinis muziejus

LNM pranešė pirmuoju etapu, nuo gegužės 5 d., atidarantis tris padalinius – Naująjį arsenalą (Arsenalo g. 1), Vilniaus gynybinės sienos bastėją ir Gedimino pilies bokštą. Visi trys dirbs įprastu režimu, tačiau laikantis saugumo reikalavimų srautas juose gali būti ribojamas. Naujajame arsenale vienu metu gali lankytis 100, Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje – 50, Gedimino pilies bokšte – 20 žmonių.

nuotrauka::1

Naujasis arsenalas atsiveria atnaujintas ir su papildyta nuolatine ekspozicija. Be to, čia veikia naujausia, vos kelios dienos iki paskelbiant karantiną atidaryta paroda „Nesusitaikę“, skirta Lietuvos nepriklausomybės trisdešimtmečiui paminėti. Parodos eksponatai buvo virtualiai pristatyti karantino metu muziejaus skiltyje #kąveiktikaineveikiame, dabar juos galima pamatyti gyvai. Taip pat – išbandyti interaktyvų edukacinį žaidimą, žaidžiamą išmaniaisiais telefonais.

Vilniaus gynybinės sienos bastėjoje iki gegužės 31 d. veiks didžiulio populiarumo sulaukusi paroda „200 batų – 700 metų“. Karantinas ją paveikė tiesiogiai – iš Lenkijos Gdansko archeologijos muziejaus kol kas negalintys atvykti kolegos sutiko paskolintus eksponatus dar kurį laiką palikti Lietuvoje.

Antruoju etapu, nuo gegužės 8 d., LNM atidaro kitus padalinius Vilniuje – buvusią areštinę ir Kazio Varnelio namus-muziejų (pastarąjį bus galima lankyti nuo trečiadienio iki sekmadienio), taip pat padalinius regionuose – Vinco Kudirkos muziejų, Jono Šliūpo memorialinę sodybą, Jono Basanavičiaus gimtinę.

Lietuvos nacionalinio muziejaus naujienos skelbiamos socialiniame tinkle ir interneto svetainėje.

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

LDNM skelbia atidarantis tris muziejaus padalinius iš esamų devynių ir juose veikiančias parodas – Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22) – parodą „Linas Leonas Katinas. Raudona krisdama virsta balta“, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje – parodą „Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripolės kultūros, skitų aukso iki Maidano“ (Arsenalo g. 3A), bei Palangos gintaro muziejų (Vytauto g. 17).

nuotrauka::2

Ekskursijos ir edukaciniai užsiėmimai LNDM nevyks iki karantino pabaigos. Informacija skelbiama muziejaus svetainėje.

Valdovų rūmai

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, taikydamas „aukščiausio lygmens lankytojų aptarnavimo bei apsaugos sistemą“, atidaro visas nuolatines ekspozicijas ir parodas „Nuo SACRO iki PROFANO. Giorgio Baratti dailės kolekcija iš Milano“, „Šlovingas, didis ir neregėtas įvykis: 1611 m. Maskvos caro priesaika“ bei „Archeologijos atodangos: nauji tyrimai Valdovų rūmuose“.

„Viena vertus, džiaugiamės, kad pagaliau galėsime atverti duris ir vėl susitikti su savo lankytojais, kita vertus, jaučiame didelę atsakomybę ir pareigą užtikrinti tokį žmonių saugumą, kad nereikėtų vėl sugriežtinti karantino reikalavimų. Tai nauja patirtis visiems muziejams, tad suvienijome jėgas, tariamės, dalijamės patirtimi ir kartu su kitais nacionaliniais muziejais – Lietuvos nacionaliniu muziejumi, Lietuvos nacionaliniu dailės muziejumi ir Nacionaliniu M. K. Čiurlionio dailės muziejumi – planuojame nuosekliai, atsargiai bei pagal galimybes „išsilaisvinti“ iš situacijos: vieni – palaipsniui atidarydami filialus ir ekspozicijas, kiti, tokie kaip Valdovų rūmų muziejus, atidarydami viską iškart“, – pranešime cituojamas Valdovų rūmų muziejaus direktorius dr. Vydas Dolinskas.

nuotrauka::3

Pasak V. Dolinsko, šiuo atveju jo vadovaujamai institucijai dėl esamų didelių ekspozicinių plotų, kurie siekia 10.000 kv.m, pasisekė kiek labiau nei kitiems – laikantis visų saugos reikalavimų vienu metu muziejus gali priimti iki 1.000 žmonių, t. y. tiek, kiek priimdavo piko metu, kai Lietuvoje veikė visi darželiai, mokyklos ir lankėsi užsienio turistai. Be to, Valdovų rūmų muziejuje veikia moderni ventiliavimo sistema su aukštos kokybės filtrais, užtikrinanti reikiamą oro apykaitą patalpose per 1 valandą. Prie saugumo prisidės ir įrengta termovizoriaus zona. Informacija čia.

M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Kaune duris atlapoja plačiausiai ir, be paties M. K. Čiurlionio muziejaus, atveria M. Žilinsko dailės galeriją, Paveikslų galeriją, Istorinę LR Prezidentūrą, o A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje kviečia į Velnių rinkinio ekspoziciją bei Vincento Vasiliausko parodą „Vincentas Vasiliauskas (1895–1989) – snaiperis, krautuvininkas, tapytojas”.

nuotrauka::4

Likę muziejaus padaliniai – A. ir P. Galaunių namai-muziejus, M. Rakauskaitės ir L. Truikio namai-muziejus, J. Zikaro namai-muziejus, A. Žmuidznavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejaus A. Žmuidzinavičiaus ekspozicija, M. K. Čiurlionio namai-muziejus bei V. K. Jonyno galerija Druskininkuose kviečia ir toliau bendrauti nuotoliniu būdu. Informacija apie veikiančias ir būsimas parodas skelbiama čia.

Reikalavimai vienodi

Visuose atidaromuose muziejuose saugos reikalavimai vienodi ir karantino sąlygomis jau išmokti: kaukės, pirštinės, dezinfekcija, ne mažesnis nei 2 m atstumas nuo kitų asmenų, ne didesnės nei 2 asmenų grupės, išskyrus šeimas ir artimus giminaičius, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas, esant galimybei, už muziejaus bilietą ir kitas paslaugas atsiskaitymas banko kortele ir t. t.

„Gegužės 5 dieną duris atversiantys muziejaus padaliniai dirbs įprastiniu režimu ir nekeis savo darbo laiko. Vis dėlto, norėdami užtikrinti saugumą, prašome lankytojų pagalbos – laikytis taisyklių“, – sako LNM direktorė Rūta Kačkutė.

Anot LNDM direktoriaus Arūno Gelūno, su lankytojais tiesiogiai dirbs tik tie darbuotojai, kurie nepatenka į koronaviruso rizikos grupę: „Visi yra informuoti apie galimas rizikas, taip pat žino, kokias apsaugos priemones privalės dėvėti, kaip užtikrinti higienos reikalavimus muziejaus patalpose ir kaip suvaldyti lankytojų srautus. Tikimės, kad lankytojai jausis saugiai, bus atsakingi ir geranoriški, o karantino taisyklių laikymasis nesutrukdys maloniems ir prasmingiems potyriams.“

Lietuvos nacionalinis muziejus. K. Stoškaus / LNM nuotr. Iš parodos „Ukrainos civilizacijos. Nuo Tripolės kultūros, skitų aukso iki Maidano“. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. LDK Valdovų rūmai. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr. M. K. Čiurlionio muziejus Kaune. Muziejaus iliustracija.