Banksy plakatai aukcione parduoti už daugiau nei 1 mln. GBP

Banksy „Girl With Balloon“. Nils Jorgensen („Capital Pictures“/“Scanpix“) nuotr.

Kai kurie meno pasaulio ekspertai tikina, jog pandemija meno rinką iš esmės sunaikino, tačiau pastarasis „Sotheby‘s“ aukcionas viršijo visus pardavėjų lūkesčius: už 24 brito Banksy plakatus kolekcininkai sumokėjo 1,09 mln. GBP.

Internetiniame „Sotheby‘s“ aukcione buvo pristatyti 25 paslaptingojo, savo tapatybės neatskleidžiančio britų gatvės menininko Banksy originalių kūrinių plakatai. Vienas iš jų nebuvo parduotas, o likusiems išleista suma gerokai viršijo organizatorių prognozes. „Sotheby‘s“ prieš aukcioną juos visus vertino maždaug 60.000 GBP.

Anot aukciono rengėjų, dėl kiekvieno plakato varžėsi po beveik dvi dešimtis kolekcininkų. Didžiausio susidomėjimo sulaukė du plakatai, atkartojantys garsųjį menininko kūrinį „Girl With Balloon“. 2018 m. Banksy pribloškė meno pasaulį: vos pardavus „Girl with Balloon“ už 1 mln. GBP, šis suglumusios auditorijos akivaizdoje susinaikino popieriaus smulkintuvu. Susmulkintas meno kūrinys netrukus buvo pavadintas „Love is in the Bin“ ir tapo pirmuoju meno kūriniu, sukurtu jį parduodant.

Aukcione buvo pristatytos dvi plakatinės kūrinio versijos: pirmoji, kurioje mergaitė paleidžia rožinį balioną, parduota brangiausiai – už 375.000 GBP. Antroji, su raudonu balionu, – už 106.250 GBP. Kitų plakatų pardavimo kainos neviršijo 60.000 GBP (už tiek parduotas „Love Rat“ ir „Nola (White)“).

Praėjusį rudenį Banksy paveikslas „Devolved Parliament“, vaizduojantis Jungtinės Karalystės Bendruomenių rūmuose posėdžiaujančias šimpanzes, „Sotheby‘s“ buvo parduotas už beveik 9,9 mln. GBP. Įspūdingo dydžio, beveik 4 m pločio drobę parduoti tikėtasi už 1,5–2 mln. GBP.

Daugiau sandorių tikisi rudenį

Meno rinka, kaip ir daugybė kitų verslo sektorių, dėl pandemijos išgyvena sunkius laikus. Muziejai, meno galerijos, aukcionų namai uždaryti, kai kurie darbuotojai atleidžiami, svarbiausios meno mugės, tarp kurių ir „Art Basel“, atšauktos, o didieji aukcionai nukelti į birželio pabaigą.

Jei meno pasaulis dar šiek tiek juda internete – muziejai, galerijos skaitmenina kolekcijas ir rodo lankytojams, menininkai rengia virtualias ekskursijas po savo studijas, tai meno verslas yra visiškai sustingęs, rašo „Bloomberg“. Anot Philipo Hoffmano, meno finansavimo kompanijos „Fine Art Group“ generalinio direktoriaus, pirkimo ir pardavimo sandorių įvyksta vienetai. Jo nuomone, didesnių sandorių iki rugsėjo tikėtis nereikėtų, nes ir pati meno rinka, ir pirkėjai didžiausią dėmesį skiria savo verslų išsaugojimui bei sveikatai.