Koronaviruso rapsodija: „Covid-19“ karantinuotiems pralinksminti

Paminklas Freddie Mercury Montrė (Montreux), Šveicarijoje. Jean-Christophe Bott (Keystone / AP / Scanpix) nuotr.

Visą pasaulį karantinavus naujajam koronavirusui, kūrėjai, kurie staiga pateko į vieną socialiai pažeidžiamiausių grupių dėl sustabdytų koncertų, spektaklių, parodų ir t. t., nesėdi sudėję rankų ir stengiasi pralinksminti ir save, ir kitus. Tarp tokių - rapsodiją „Covid-19“ pagal legendinės britų roko grupės „Queen“ dainos „Bohemian Rhapsody“ melodiją į „Youtube“ platformą įkėlęs „jutuberis“ Adrianas Grimesas (JAV).

Paklausius įrašą tenka pripažinti, jog klasikiniu roko kūriniu pasinaudota profesionaliai, - Freddiie Mercury‘s dėl jo nesupyktų.

Žodžius naujajai rapsodijai sukūrė komikas Danas Jay Beinas.

„Ar tai tikras gyvenimas? Ar tai tik fantazija?“(„Is this the real life? Is this just fantasy?“), pirmuose taktuose klausia „Freddie“. Gali sakyti, kad tai juokinga, tačiau iš tikrųjų - juokas pro ašaras.

Beje, įrašas pritaikytas mėgstantiems karaokės žanrą.

Bohemijos rapsodija

Dainą „Bohemian Rhapsody“ Freddie Mercury su grupe „Queen“ sukūrė 1975-aisias, įrašinėdami albumą „A Night at the Opera“.

Daina sulaukė milžiniškos komercinės sėkmės. 1975-ųjų pabaigoje išleista kaip singlas, „UK Singles Chart“ singlų topo pirmoje vietoje išsilaikė devynias savaites iš eilės, o pardavimai 1976 m. pradžioje siekė daugiau nei milijoną kopijų.

1991-aisiais, po F. Mercury mirties, daina vėl pakilo į pirmąją topo vietą penkioms savaitėms. Skelbiama, jog „Bohemian Rhapsody“ singlas ligi šiol yra trečioje vietoje pagal įrašų pardavimą Jungtinėje Karalystėje ir vadinama viena geriausių visų laikų daina.

Ant bangos

Chrestomatinė „Bohemian Rhapsody“ - nei pirmas, nei paskutinis šiomis dienomis naujojo koronaviruso tema perfrazuojamas kūrinys. Antai CNN pasakoja, jog „milijonai amerikiečių, įstrigę namuose siekdami užkirsti kelią naujojo koronaviruso plitimui, daro viską, ką gali, vaduodamiesi iš nuobodulio. Kai kuriems tai reiškia, kad reikia perrašyti savo mėgstamiausias dainas, ir savo „vidinį kūrėją“ jie nukreipia į Billy Joel, „Queen“, kitų klasikų kūrinius“.