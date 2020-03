Kovo 11-ąją Vilnius kvies į nemokamas ekskursijas

Šventinės ekskursijos po Vilnių sulaukia didelio populiarumo. Sauliaus Žiūros nuotr.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga, Kovo 11-osios popietę Vilnius dovanoja 40 šventinių ekskursijų: 31 jų vyks lietuvių kalba, 2 – anglų, 3 – lenkų, 3 – rusų ir 1 – vokiečių kalbomis, jas ves gidai profesionalai.

Šventinės ekskursijos įvairiomis kalbomis Vilniuje organizuojamos trečius metus. Savivaldybė praneša, jog jų pradžia – 13 val. Katedros aikštėje prie Gedimino paminklo, registracija į ekskursijas būtina dėl didžiulio susidomėjimo.

Žadama, jog iš anksto užsiregistravusiųjų lauks prasmingos 1,5–2 val. ekskursijos sostinės senamiestyje: gidai papasakos apie Vilniaus istorinį centrą, įtrauktą į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, apie miesto kūrimąsi, įdomias asmenybes, istorinius ir meninius Laisvės ženklus bei valstybingumo simbolius ir daugybę kitų istorijų.

Ekskursijų temos

Numatytos tokios ekskursijų temos: Daugiakultūriškas Vilnius, Vilniaus senamiesčio kiemeliai, Keistos senojo Vilniaus istorijos, Vilniaus senamiesčio aikštės, Klasikinis Vilnius, Mokslininkų pėdomis po Vilnių, Vilniaus moterų takais, Pažintis su Vilniaus senamiesčiu (rusų kalba), Žymių istorinių asmenybių, susijusių su Vilniumi ir Lietuva, meilės istorijos, Vilniaus valstybingumo simboliai, Senasis Vilnius, Juditos Vaičiūnaitės Vilnius. Poezija kaip pasipriešinimo ir išgyvenimo būdas, Pažinkime Vilniaus senamiestį, Lietuvos kariuomenė Vilniaus mūruose, Protestantiškasis Vilnius, Vilniaus žydų gyvensenos paslaptys, Vilniaus ir Lietuvos kūrėjai, Vilnius Old Town on UNESCO Heritage List, Vilniaus legendos, Laisvės keliu, Vilniaus senamiesčio istorijos ir architektūra, Valstybės valdymas, Vilniaus senamiestis kitu kampu, Masonai, šubravcai ir labdara, Tautos, prisidėjusios prie Vilniaus kūrimo, Vyriškos Vilniaus istorijos, Vilniusser Altstadt, Kelyje į Nepriklausomybę (rusų kalba), Historie ulic starego Wilna, Moterys, kurios įtakojo Vilniaus istoriją, Wilno — miasto wielonarodowe

Radvilos. Giminės istorija ir paveldas Vilniuje, Pažintis su kalbančiomis Vilniaus skulptūromis, Senasis Vilnius. 30 metų Nepriklausomybės, Moterys, turėjusios įtakos valstybingumui, Mokslas ir mokslininkai už VU mūrų ribų (XVIII a. II pusė XIX pr.), Vilnių puošiantis rusėnų palikimas, Adomo Mickevičiaus pėdomis, Old Vilnius creation and development way, Historia ukryta w budynkach starego Wilna.

Registruotis į ekskursijas kviečiama nuo kovo 6 d.

Daugiau informacijos apie šventinius Kovo 11-osios renginius Vilniuje skelbiama čia.