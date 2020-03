„Kino pavasaris“ skelbia programą ir nepasiduoda „koronai“

Pristatant šių metų festivalį „Kino pavasaris“. Tautvydo Stuko / nuotr.

25-asis „Kino pavasaris“ paskelbė šių metų programą, kurioje – gerokai per šimtą filmų, 11 lietuviškų premjerų, seansai Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre (LNOBT), transformuota kino teatro „Forum Cinemas Vingis“ erdvė ir kiti sinefilus masinantys dalykai. Dėl koronaviruso grėsmės festivalio atšaukti neketinama.

„Esame pasirengę visiems – B, C, D ir kitiems scenarijams, festivalis vyks, kaip suplanuota. Konsultuodamiesi su valstybinėmis institucijomis ir vadovaudamiesi jų rekomendacijomis bei reikalavimais, padarysime viską, kad būtų užtikrintas žiūrovų saugumas. Prireikus atšaukti seansą, pinigai už įsigytą bilietą bus grąžinti. Išlikime išmintingi, sveiki ir nepasiduokime infodemijai“, – užbėgdamas už akių neišvengiamam klausimui sakė festivalio generalinis direktorius Algirdas Ramaška. Anot jo, puikus pavyzdys čia būtų tik ką pasibaigusi Berlinalė – kur kas didesnę auditoriją sutraukiantis kino renginys.

Naujienos ir akcentai

Pristatydamas festivalį A. Ramaška pirmiausiai vardijo jo akcentus – tai seansai LNOBT, architekto Dominyko Daunio specialiai festivaliui atnaujintos „Forum Cinemas Vingis“ erdvės, žiūrovams su negalia pritaikyti kino seansai, „Kino pavasaris“ 15-oje Lietuvos miestų, tęsiamas projektas „Jaunieji programeriai“, nuolaidos moksleiviams ir senjorams į dieninius kino seansus, galimybė festivalio filmus žiūrėti namuose – „Telia“ išmaniosios televizijos vaizdo nuomoje ir internetinėje kino platformoje „Žmonės Cinema“ ir t. t.

Festivalio programa

Per dvi festivalio savaites bus parodyta 120 ilgametražių ir 56 trumpametražiai filmai iš 58 šalių, tarp jų iš mums gana egzotiškų – Lesoto, Angolos, Mongolijos, Sudano, Gvatemalos, Pietų Afrikos Respublikos.

Pasak festivalio meno vadovės Mantės Valiūnaitės, šių metų festivalio programa išsiskiria ir geografine, ir žanrine įvairove – nuo mokslinės fantastikos ir nekonvencinių miuziklų iki kriminalinių detektyvų ir absurdo komedijų.

Drąsiausiems ir išrankiausiems žiūrovams skirta 9-oji „Forum Cinemas Vingis“ 9-oji salė, joje, kaip ir pernai, bus demonstruojami eksperimentiniai filmai.

Salę atidarys menininko Lawrence?o Leko ateities vizija „Aidol“, sudėliota iš vaizdų, sukurtų tik kompiuteriu, joje bus rodomos ir trys eksperimentinių trumpametražių filmų programos, viena jų atspindi ir viso festivalio temą „Ateitys“.

Nuosaikesniems sinefilams skirti filmai suskirstyti į tradicines „Kino pavasario“ programas: „Meistrai“, retrospektyvos, „Kritikų pasirinkimas“, „Metų atradimai“, „Festivalių favoritai“ ir kt. Visa festivalio programa skelbiama KP svetainėje.

Festivalio konkursai

„Kino pavasario“ savastimi tapo ir Europos debiutų konkursas, šiemet jame dalyvaus 11 režisierių su pirmaisiais ilgametražiais savo filmais. Tarp jų – ir Karolio Kaupinio vizionieriškas istorinis filmas „Nova Lituania“, jau nuskynęs laurus Atėnų ir Rygos festivaliuose, ir Jurgio Matulevičiaus drama „Izaokas“ pagal Antano Škėmos apysaką. Beje, regos negalią turintiems žmonėms numatytas specialus „Nova Lituania“ seansas su garsiniu vaizdavimu.

Debiutų konkurso filmus vertins tarptautinė žiuri, filmus iš Baltijos jūros regiono – tarptautinė kino kritikų federacija FIPRESCI. Tarp 12 šiam konkursui atrinktų filmų – minėtieji „Nova Lituania“ ir „Izaokas“ bei latvių režisieriaus Jurio Kursiečio drama „Olegas“. Vienas iš filmo prodiuserių yra lietuvis Lukas Trimonis, o pagrindinį vaidmenį sukūrė talentingasis aktorius Valentinas Novopolskis.

Lietuviškos pavardės skambės ir trumpojo metro filmų konkurse, į jį atrinkta 30 filmų iš Europos šalių. Tarp jų – penki lietuvių kūriniai, o šviežiausia naujiena – Lauryno Bareišos filmas „Atkūrimas“, kurio premjera įvyko savaitgalį pasibaigusio festivalio „Berlinale“ trumpametražių filmų konkursinėje programoje.

Vytauto Katkaus debiutinio filmo „Kolektyviniai sodai“ premjera įvyko paralelinėje Kanų kino festivalio programoje „Kritikų savaitė“.

Į trumpąjį konkursą pateko ir filmai „Laukais“ (rež. Kamilė Milašiūtė), „Užrašai iš pogrindžio“ (rež. Eglė Razumaitė), „Sniego pastogė“ (rež. Robertas Nevecka).

Trumpametražių filmų programa paruošta ir mažiesiems žiūrovams

Pasak M. Valiūnaitės, dėmesys trumpo metro filmams pastaruoju metu auga visoje Europoje, tai geri ir nepelnytai nevertinami filmai, akivaizdžiai sufleruojantys, kokia kino ateitis laukia sinefilų.

Laureatai iš Berlyno

Šių metų KP programoje – rumuno Cristi Puiu „Dvaras“ (The Manor), Berlyno kino festivalyje apdovanotas už geriausią režisūrą kaip konkursinės programos „Susidūrimai“ (Encounters) filmas. Toje pačioje programoje rodytas menininko iš Kolumbijos Camilo Restrepo filmas „Takai“ (Los Conductos), pripažintas geriausiu šių metų festivalio „Berlinale“ debiutu, bus rodomas „eksperimentinėje“ 9 salėje.

Į KP grįžta rumunų režisierius Radu Jude, mūsų žiūrovams žinomas iš filmų „Aferim“ ir „Man nesvarbu, jei į istoriją įeisime kaip barbarai“. Naujajame savo filme „Didžiosiomis raidėmis“ (Uppercase Print), rodytame ir Berlyne, režisierius tyrinėja Rumunijos istorijos puslapius.

Dar viena naujiena iš Berlyno – muziką, vaizdą ir Tildos Swinton pasakojimą jungiantis kūrinys „Paskutiniai ir pirmieji žmonės“ (Last and First Man), pirmasis ir paskutinis pernai mirusio žymaus islandų kompozitoriaus Johanno Johannssono ilgametražis filmas.

Kino industrija

Kovo 30–balandžio 1 d. vyks 11-asis tarptautinis industrijos renginys „Meeting Point – Vilnius“. Šiemet jo sesijai „Coming Soon“ pateikta dvigubai daugiau projektų, o iniciatyva „Talents Nest“ turės dar platesnę reprezentaciją.

Nuo 2020-ųjų „Meeting Point – Vilnius“ globoja „Eurimages“ – prestižiškiausia tarptautinė koprodukcijai dedikuota institucija.