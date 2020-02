VŽ rekomenduoja: 10 renginių savaitgalį

Aktorė Jolanta Dapkūnaitė repetuojant „Juliją“ Nacionaliniame dramos teatre. Jovitos Balčiūnaitės / LNDT nuotr.

Neabejotinai didžiausias šio savaitgalio kultūros įvykis – 21-oji Vilniaus knygų mugė, sudalyvauti visuose jos renginiuose neužtektų nė mėnesio. Bus ir kitų – kameriškesnių, tačiau ne mažiau prasmingų, kad ir nemokamos savaitgalio ekskursijos su gidu Signatarų namuose. Bus ir itin intriguojančių – pavyzdžiui, Ledo skulptūrų festivalis Belmonte.

Vasario 20–23 d. Vilniuje, „Litexpo“ parodų ir konferencijų centre, vyksta Vilniaus knygų mugė.

Šiemet joje – per 600 kultūrinių renginių, 400 susitikimų su autoriais leidyklų stenduose, 380 dalyvių iš devynių pasaulio šalių, 65 užsienio svečiai iš 24 valstybių. Mugėje veikia Lietuvos kultūros centrų, Muzikos, Knygos kino salės, Bibliotekų erdvė ir Jaunimo taškas, Rašytojų kampas, Diskusijų klubas, debatų turnyras „Šortai“ – 15 trumpų susitikimų, dailininkės Sigutės Chlebinskaitės inicijuota „Knygų šalies“ kūrybinė studija, Vaikų scena, „Kūrybos erdvė be formulių“, Jaunųjų skaitytojų salė.

Visų renginių neišvardinsi, tam yra „popierinė“ ir „internetinė“ programos. Galima tik probėgšmiais paminėti, kad mugėje svečiuosis norvegų kilmės kanadietė, režisierė bei animatorė Torill Kove, 2007 m. gavusi „Oskarą“ už trumpo metro animacinį filmą „The Danish Poet“, jos animaciniai filmai bus rodomi 21 d. 17 val., susitikimas su animatore – 22 d.17 val. Tarp svečių – ir skandinavų literatūros burtininku vadinamas, pribloškiamos biografijos rašytojas Kimas Leine, savo romaną „Amžinybės fjordo pranašai“ pristatysiantis 22 d. 14 val., ir, ko gero, ypatingiausia bei paslaptingiausia mugės viešnia Victoria Eugenia Henao, legendinio narkotikų barono Pablo Escobaro mylimoji, atvykusi į Vilnių pristatyti savo knygos „Mano laimė ir pragaras su Pablo Escobaru“ (22 d. 20 val.).

Kaip niekada turtinga šiemet Muzikos salės programa. Vedina asmeninių simpatijų, VŽ atkreipia dėmesį, kad, be daugybės kitų atlikėjų, čia koncertuos ir „Kabloonak“, M.A.M.A. apdovanojimuose pelniusi geriausios praėjusių metų Lietuvos alternatyviosios grupės apdovanojimą.

Vilniaus dailės akademijos parodų salėje „Titanikas“ (Maironio g. 3) atidaryta Giedriaus Paulausko paroda „Laisvės kariai“.

Joje drabužių dizaineris Giedrius Paulauskas pirmą kartą visuomenei pristatė šešerius metus trukusį istorinį dizaino tyrimą ir jo rezultatą: atkurtą autentišką partizanų uniformą ir jos simboliką. „Norėčiau šią istorijos dalį prikelti, ištraukti iš saugyklų“, – sako parodos autorius, partizanų uniformomis pradėjęs domėtis nuo savo senelio, kuris buvo partizanas, apsiausto.

Vilniuje, Šiuolaikinio meno centre, veikia nauja paroda „Galva su daug minčių“.

Atviro kvietimo pagrindu surengtoje parodoje pristatoma daugiau nei penkiasdešimties Lietuvos ir užsienio kūrėjų darbai, o vasario 14–16 d. numatyta intensyvi atidarymo savaitgalio programa: performansai, ekskursijos, skaitymai, edukaciniai užsiėmimai vaikams ir siuvinėjimo dirbtuvės.

Parodos kuratorės – Neringa Bumblienė, Julija Fomina, Virginija Januškevičiūtė, Ūla Tornau ir Asta Vaičiulytė.

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje (V. Putvinskio g. 64, Kaunas) veikia tapybos paroda „Vincentas Vasiliauskas (1895–1989) – snaiperis, krautuvininkas, tapytojas“.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus pristato visuomenei mažai žinomo ir nepaprastai įdomaus menininko V. Vasiliausko retrospektyvą, skirtą dailininko 125-osioms gimimo metinėms. Tai netikėtas kultūros reiškinys, nes tapyti paveikslus V. Vasiliauskas pradėjo tik perkopęs per 73 metus ir iki mirties sukūrė apie 400 tapybos kūrinių ir piešinių, stebinančių savitu žvilgsniu į artimą aplinką, Kauną, perteikiančių ilgametį domėjimąsi daile ir gilią pagarbą kultūros pasauliui.

Vasario 21 d. Trakų kultūros rūmuose – Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklio pagal Sigito Parulskio pjesę „Julija“ premjera.

Spektaklio sumanytoja ir pagrindinio vaidmens kūrėja – aktorė Jolanta Dapkūnaitė, spektaklį režisuoja Lietuvos nacionaliniame dramos teatre šiuo spektakliu debiutuojantis Kirilas Glušajevas.

„Kurdami šį spektaklį vadovaujamės principu „Kuo toliau – tuo arčiau“. Nenorime rekonstruoti Žemaitės gyvenimo, surengti žiūrovams paskaitos ar pakviesti juos į žemaitišką gryčią. Žemaitės asmenybė atsiskleidžia per mažus fragmentus, per tai, ką kurdama vaidmenį apie ją sužino Dora. Juk ne dažnas iš mūsų žinojome, kad Žemaitė buvo įsimylėjusi jaunesnį vyrą, keletą metų (1916–1921) keliavo po Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kolonijas, sakė uždegančias kalbas, su advokatu Andriumi Bulota ir jo žmona Aleksandra rinko aukas nukentėjusiems nuo karo (surinko per 30.000 dolerių). Taip pat nedaugelis žino, kad jos pamėgta valstietiška skarelė buvo tarsi protesto ženklas, „egzotika“ tarp šilkais pasidabinusių ponių“, – sako spektaklio kūrėjai.

Antroji spektaklio premjera kovo 24 d. vyks Vilniuje, Menų spaustuvėje.

Vasario 21–22 d. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), parodos „Modernybės montažai“ uždarymo renginiai.

Šį savaitgalį NDG atsisveikina su vilniečio, Bauhauzo mokyklos auklėtinio Moišės Ravivo-Vorobeičiko (1904–1995) fotografijų paroda.

XX a. suklestėjus modernizmui, vienas didžiausių Moholy-Nagy ir jo Naujosios vizijos gerbėjų Moi Veras, kitaip – Moišė Vorobeičikas arba Moišė Ravivas, buvo kylanti Europos meninės fotografijos žvaigždė. Gimęs Lebedžių miestelyje, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, po studijų Vilniaus Stepono Batoro universitete jis klajojo ir mokėsi svarbiausiuose Europos centruose, kol galiausiai 1934 m. apsistojo Palestinoje.

Plati parodos uždarymo programa skelbiama čia.

Vasario 22 d. nuo 12 val. Vilniuje, kultūros bare „Kablys“, veiks tarptautinis alaus festivalis festivalis „Žmogšala“.

Kaip kasmet, renginys suburs smalsuolius, aludarius, gurmanus ar norinčius tokiais tapti. Ir nors alus lietuvių kultūroje yra vienas iš seniausių gėrimų, šį kartą kalba eina apie šiuolaikinę kultūrą, kuri remiasi į istoriją. „Žmogšala“ pristatys platų kraftinio alaus asortimentą, kurį gamina lietuviai, latviai ir estai.

Vasario 22 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje filharmonijoje, – koncertas „Čekų muzikos galia“.

Koncerte, kurį Filharmonija rengia su Leošo Janačeko tarptautiniu muzikos festivaliu ir Čekijos Respublikos ambasada Vilniuje, skambės akademinio Vienos klasiko L. van Beethoveno Koncertas fortepijonui Nr. 4, garsiojo amerikiečių minimalisto J. Adamso pjesė orkestrui „Short Ride in a Fast Machine“, čekų romantizmo atstovo A. Dvorako simfoninė poema „Vidudienio ragana“ ir vokalinė-simfoninė kompozicija „Te Deum“ sopranui, bosui, chorui ir orkestrui.

Dalyvaus čekų dainininkai Veronika Rovna Holbova ir Lukašas Barakas, Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, pianistas Daumantas Kirilauskas ir Petro Bingelio vadovaujamas Kauno valstybinis choras. Diriguos Marekas Prašilas, Nacionalinio Moravijos-Silezijos teatro dirigentas.

Vasario 21–23 d. Vilniuje, Belmonte, vyksta Ledo skulptūrų festivalis „Pasaulio sapnas“.

Festivalio pavadinimas ir rengėjų užmojis šylančios mūsų planetos Žemės kontekste kelia susidomėjimą. Matyt, neveltui, nes festivalio organizatorius Paulius Orlovas, UAB „Ledo meistrai“ vadovas, sako bijantis, jog šis festivalis gali būti paskutinis. O kol kas lankytojams žadama įvairiausių ledo skulptūrų, išskaptuotų iš 50 t skaidraus ledo ir vakare nušviestų įvairių spalvų šviesomis, ledo kalnelis mažiesiems, žmogus, užšaldytas lede, ir t. t. Bilietai parduodami renginio metu, vaikai iki 7 m. įleidžiami nemokamai.

Vasario 23 d. nuo 13.30 val. Trakuose rengiama Užgavėnių šventė.

Nors žiemos iš kiemo šiemet vyti tarsi ir nereikia, trakiškiai kviečia atvykti į Rotušės aikštę, prie Šv. Jono Nepamuko koplytstulpio, kur bus visokeriopų tradicinių Užgavėnių linksmybių.

Tikroji Užgavėnių diena – vasario 25 d., ateinantį antradienį.