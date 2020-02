Vilniaus knygų mugė vėl lenkia pati save

Istorijos dr. Antanas Kulakauskas Vilniaus knygų mugėje. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Vasario 20–23 d. Vilniuje, „Litexpo“ parodų centre, vyksianti 21-oji Vilniaus knygų mugė naują savo dešimtmetį pradeda pagerbdama Joną Meką (1922–2019) – šių metų knygų mugės šūkiu tapo JAV avangardinio kino krikštatėviu vadinamo menininko žodžiai: „Gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram.“

Suprantama, kad J. Mekui Vilniaus knygų mugėje bus skirta nemažai renginių – numatyta diskusija „Nepažintas Jonas Mekas“, bus parodytas režisieriaus Henriko Gulbino dokumentinis filmas „Trys dienos Paryžiuje – atsakymai be klausimų“ ir paties J. Meko filmas „Ištraukos iš laimingo žmogaus gyvenimo“ (2012). Be to, į mugės programą įtraukta paroda „Vienui vienas, bet su jumis“, audioknygos „Semeniškių idilės“ bei brolių Jono ir Adolfo Mekų laiškus namiškiams ir visai Mekų šeimai sutalpinusios knygos „Gyvenimo lai(š)kai“ pristatymai.

Mugė skaičiais

Pasak rengėjų, kasmet auganti Vilniaus knygų mugė ir šiemet ūgtelėjo: stendus joje turės 380 leidyklų iš 9 valstybių. Platesnė bus ir kultūrinė programa. Nors kasmet atrodo, kad jai jau nebėra kur plėstis, šiemet vėl bus daugiau renginių nei pernai – jų numatyta per 600. Dar maždaug 400 susitikimų su autoriais vyks leidyklų stenduose. Skaičiuojama, jog mugėje viešės per 50 užsienio autorių, iliustruotojų, visuomenininkų.

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė, iš plačios renginių programos išskiria istorijos temą, anot jos, mugėje bus „kaip niekad daug istorijos. Nuo Vilniaus ir vilniečių iki Žemaitijos, nuo moterų svarbos iki šeimų ritualų, papročių istorijos, nuo filosofijos iki maisto istorijos. Atskiras dėmesys bus skirtas ir žydų temai minint Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus“.

Tradicijos ir naujovės

Tvirtai suręsta mugės struktūra nekinta metai iš metų, ją sudaro skaitytojų ir lankytojų pamėgti „kertiniai ramsčiai“: knygos ir jų autoriai, Rašytojų kampas, diskusijų klubas, Knygos kino ir Jaunųjų skaitytojų salės, Bukinistų, Bibliotekų, Parodų ir kitos erdvės.

Kita vertus, kasmet išbandoma ir viena kita naujovė. Praėjusiais metais tai buvo „Šortai“ – trumpų pokalbių su autoriais programa. Ji sulaukė didelio populiarumo, taigi bus tęsiama. Šiemet numatyta 15 trumpų pokalbių, juos ves 5 kritikai, išsirinkę savo mėgstamus rašytojus ir įdomiausias jiems knygas.

Bus ir naujienų. Viena jų – atsinaujinusi Jaunųjų skaitytojų salė, kurios koncepciją bei logotipą – riedučiais lekiančią knygą – sukūrė iliustruotoja Rasa Jančiauskaitė, kuri buvo pakviesta sukurti vizualinį identitetą 2020-ųjų Bolonijos (Italija) vaikų knygų mugei, vadinamai svarbiausia pasaulyje vaikų literatūros, iliustracijos ir leidybos srityje.

Jauniesiems skaitytojams skirtą salę šiemet papildys erdvė „Jaunimo taškas“, joje vyks renginiai paaugliams.

Muzikos salė

Prieš šešerius metus senuosiuose „Litexpo“ rūmuose, kuriuose ir buvo pradėta rengti Vilniaus knygų mugė, atidaryta Muzikos salė labai greitai tapo savarankišku mugės palydovu, kur po vienu stogu susitinka visa muzika: klasika, populiarioji muzika, džiazas, repas, folkas ir t. t. Šiemet ji žada nemažai naujienų – šalia tradicinių stendų, 25 koncertų, 26 pokalbių ir 200 dalyvių bus įkurta kultūros centrų salė, joje prisistatys garso, šviesų, scenos aptarnavimo technikai, taigi lankytojai savo akimis galės patys pamatyti, kaip randasi muzikos įrašas.

Tapo įprasta, kad mugė dirba iki vėlyvo vakaro. Šiemet antrą kartą vyks Naktinis mugės renginys „Žodis, kaip pasikartojantis sapnas“, kurio akcentais taps muzika ir poezija.

Knygų mugės rengėjai į „Litexpo“ rūmus kviečia vykti Vilniaus knygų mugės autobusais, jie nemokamai veš nuo mugės iki Arkikatedros ir atgal, o renginių programą skelbia svetainėje.