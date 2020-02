Kino kritikai išrinko 15 „Kino pavasario“ filmų

Kadras iš kino filmo „Andrejus Tarkovskis: kinas kaip malda“.

25-asis Vilniaus tarptautinis kino festivalis „Kino pavasaris“ vyks 2020 kovo 19–balandžio 2 d.16-oje Lietuvos miestų. Viena iš pirmųjų jo skelbiamų žinių – kasmet garsių pasaulio kino kritikų sudaromas festivalio filmų 15-tukas, šiemet pasižymintis žanrų ir temų įvairove.

Šiemet filmus vertino tarptautinės kino kritikų federacijos FIPRESCI nariai, rašantys tokiems leidiniams kaip „Screen“, „The Guardian“, „Sight&Sound“, „Cahiers du Cinema“ ir kt.: Esin Kucuktepepinar, Arielis Schweitzeris, Marta Balaga, Giona Nazzaro, Carmen Grey, Adamas Krukas, Alin Tasciyan, Ahmedas Shawky, Laurence Boyce.

„Pirmiausia, kino kritikai visuomet yra jautrūs kino kalbai – originaliems formos sprendimams, kino kameros darbui, estetiniams ieškojimams, tam, kas išskiria konkretų filmą iš gausybės kitų. Šiųmetės programos filmai ir yra ryškūs turtingos kino kalbos ir stiprių scenarijų deriniai, kurių dauguma pasižymi įsimintinais aktorių duetais“, – sako Gediminas Kukta, „Kino pavasario“ programos sudarytojas.

Radikaliausias filmas

Šiemet daugiausia kritikų balsų surinko ir pirmoje „Kritikų pasirinkimo“ vietoje atsidūrė prancūzų režisierės Celine?os Sciammos meilės istorija „Liepsnojančios moters portretas“ (Portrait of a Lady on Fire). Po premjeros Kanuose daugelis kritikų prognozavo jam „Auksinę palmės šakelę“, visgi filmas buvo įvertintas už geriausią scenarijų.

Bretanės krantus skalaujančių bangų fone subtilią uždraustos meilės poeziją žiūrovams kuria puikus Prancūzijos aktorių duetas – Noemie Merlant ir Adele Haenel. „Kiekvienas filmo kadras yra lyg paveikslas, abi aktorės tarsi nužengusios iš drobės“, – sako G. Kukta. Filmas bus rodomas ir Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.

Antrasis kritikų favoritas – „Auksiniu lokiu“ apdovanota Nadavo Lapido intelektualaus humoro drama „Sinonimai“ (Synonyms). Pasak G. Kuktos, filmas Berlyne išsiskyrė ritmu, kapotu montažu ir kardinaliomis nuotaikomis – nuo melancholijos iki dinamikos. Išradingas filmas įtraukia nuo pirmųjų minučių ir priverčia sekti kiekvieną pagrindinio herojaus Joavo žingsnį. Palikęs gimtąjį Izraelį, jis siekia Prancūzijoje susikurti naują tapatybę. O tai be proto sunku. Režisierius scenarijų rašė drauge su tėvu, iš Lietuvos kilusiu Izraelio rašytoju Haimu Lapidu.

Nepamirštamą kino potyrį žada ir ispanų režisierius Albertas Serra. Jo filmai dažnai kritikų vertinami palankiai, o iš žiūrovų reikalauja susikaupimo ir kantrybės, bet už juos vėliau atlyginama unikalia ekrano patirtimi. Toks buvo „Liudviko XIV mirtis“ (2016). Ne išimtis – ir naujasis beribe laisve alsuojantis į kritikų pasirinkimo penketuką patekęs kūrinys „Liberte“. Kanų kino festivalyje jis pelnė programos „Ypatingas žvilgsnis“ specialųjį žiuri prizą.

Nominuoti „Oskarams“

Trečią sąrašo vietą užėmė siaubo misterija „Švyturys“ (The Lighthouse). Pasak G. Kuktos, Robertas Eggersas yra vienas iš nedaugelio režisierių, kurie sugeba siaubo filmų įpūsti naujos gyvybės, taigi „Švyturys“ bus tikra puota gotikinės siaubo literatūros ir kino gerbėjams. Filmas nominuotas „Oskarui“ už operatoriaus darbą.

„Oskaro“ nominacija geriausio užsienio filmo kategorijoje įvertinta ir lenkų režisieriaus Jano Komasos drama „Kristaus kūnas“ (Corpus Christi). Filmas jau pelnė 34 apdovanojimus tarptautiniuose festivaliuose.

Prizais įvertinti debiutantai

Tarp 15-os „Kritikų pasirinkimo“ filmų pateko ir du vaidybiniai debiutai. Sudano režisieriaus Amjado Abu Alalos drama „Tu mirsi dvidešimties“ (You Will Die at Twenty) Venecijos kino festivalyje buvo išrinkta geriausiu debiutu. Filme pasakojama XX amžiaus 7-ajame dešimtmetyje Sudano kaimelyje gimusio berniuko Muzamilo istorija. Išpranašaujama, kad jis mirs dvidešimties. 19-metis vaikinas atranda Korano mokyklą, draugauja su mergina, bet lemtinga diena vis artėja.

16 apdovanojimų tarptautiniuose festivaliuose jau surinko režisierės iš Peru Melina Leon debiutas „Daina be pavadinimo“ (Song without a Name). Pagal tikrą istoriją sukurtoje dramoje įtaigiai vaizduojamas Džordžinos troškimas rasti pagrobtą ką tik gimusį kūdikį.

Tikros istorijos

Kritikų dėmesį patraukė ir trys dokumentiniai filmai. „Kritikų pasirinkimo“ penketuke – „Oskaru“ už filmą apie garsiąją atlikėją Amy Winehouse apdovanotas Asifas Kapadia šį kartą pristato kontroversiškos futbolo legendos Diego Maradonos gyvenimą. Apie šlovę ir jos kainą pasakojantis „Diego Maradona“ sukurtas iš 500 valandų niekur nerodyto asmeninio futbolininko archyvo.

„Andrejus Tarkovskis: kinas kaip malda“ (Andrey Tarkovsky. A Cinema Prayer) – odė savo tėvui, legendiniam kino režisieriui Andrejui Tarkovskiui. Sūnus Andrejus kruopščiai surinko vaizdo ir garso įrašus ir sujungė juos itin atvirame filme. Girdime genialaus režisieriaus mintis apie gyvenimą, profesiją, pašaukimą, religiją, cenzūrą, pasaulėjautą. Šis filmas žiūrovams leis prisiminti, o gal ir atrasti kultinius A. Tarkovskio kūrinius „Stalkeris“, „Veidrodis“, „Andrejus Rubliovas“.

Trečiasis dokumentinis filmas – „Sacharos gatvė 143“ (143 Sahara Street). Alžyro režisierius Hassenas Ferhani įtraukia į pagrindinės veikėjos, kavinės savininkės Malikos, kasdienybę bekraštėje Sacharos dykumoje. Vėjas pusto smėlį, o režisierius fiksuoja Malikos pokalbius su užsukančiais keliautojais.

Kanus sujaudinusios dramos

Į kino kritikų akiratį pateko ir daugiau Kanuose įvertintų filmų. Tarp jų – brazilų režisieriaus Karimo Ainouzo „Nematomas gyvenimas“ (The Invisible Life of Eur?dice Gusmao), Kanuose laimėjęs pagrindinį konkursinės programos „Ypatingas žvilgsnis“ prizą.

Filmas nukelia į šeštojo dešimtmečio Rio de Žaneirą, kur jautriai ir įtraukiai pinami seserų Gildos ir Euridikės likimai.

„Ypatingo žvilgsnio“ žiuri prizas Kanuose atiteko Oliverio Laxe?o dramai „Ugnis ateis“ (Fire Will Come). Po filmo „Mimozos“ išgarsėjęs prancūzų kilmės ispanų režisierius į „Kino pavasarį“ grįžta su filmu mėgstantiesiems permąstyti žmogaus ir gamtos ryšį.

„Kino pavasaris“ parodys ir festivalio publikai pažįstamo islando Hlynuro Palmasono psichologinę dramą „Balta balta diena“ (White White Day). Jo filmas „Žiemos broliai“ (Winter brothers) 2018 m. festivalio Europos debiutų konkurse buvo pripažintas geriausiu. „Balta balta diena“ įtraukia į po žmonos žūties bandančio atsigauti policininko gyvenimą. Ingvaras Sigurossonas išrinktas Kanų „Kritikų savaitės“ ir Transilvanijos kino festivalio geriausiu aktoriumi.

Savo balsus kritikai skyrė ir ukrainiečių distopinei dramai „Atlantida“ (Atlantis). Režisierius Valentinas Vasianovičius kviečia susipažinti su buvusiu kareiviu Sergejumi, kuris klaidžioja po karo ir ekologinės katastrofos nusiaubtą Rytų Ukrainą. Gyvenimo prasmės paieškas niūrioje kasdienybėje vaizduojanti drama triumfavo Venecijos kino festivalio programoje „Horizontai“.

Tarp kritikų išrinktųjų – ir vasara apgaubiantis filmas „Rugpjūčio mergelė“ (The August Virgin). Ispanų režisierius Jonas Trueba sukūrė žavų filmą apie karštą rugpjūtį Madride likusią 30-metę Evą ir jos nuotykius, atradimus, svarbius apmąstymus apie draugystę, meilę ir save pačią.

