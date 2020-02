VŽ rekomenduoja: 10 renginių savaitgalį

Į Signatarų namus grąžintas iš Vokietijos archyvo pasiskolintas Vasario 16-osios Akto originalas. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Smagiausias ir kvapniausias šio savaitgalio renginys – Stintų šventė Palangoje. Kam iki jūros per toli – spektakliai, parodos, ekskursijos centrinėje šalies dalyje.

Vasario 7–9 d. Palangoje vyksta tradicinė Stintų šventė.

17-oji Stintų šventė skirta Tautodailės metams, taigi Vytauto gatvėje veiks Žemaitijos, Aukštaitijos, Suvalkijos ir Dzūkijos tautodailininkų mugė. Be abejo, svarbiausias šventės akcentas – stintos. J. Basanavičiaus gatvės užeigose ir restoranuose tradiciškai jos bus visokios – šviežios, iškeptos, išrūkytos, vytintos. Be to, gardžios žuvienės ir kitų žuvų patiekalų.

Nepriklausomybės aikštėje, kur šiltuoju metų laiku veikia muzikinis fontanas, palangiškiai pristatys tautodailininko Lino Žulkaus su bendraminčiais sukurtą Didžiąją stintą, vasario 8 d. 16 val. ji bus palydėta J. Basanavičiaus gatve iki jūros tilto ir paplūdimyje sudeginta.

Vasario 7 d. 19 val. Vilniuje, „Menų spaustuvės“ Kišeninėje salėje, Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklio „Abelaras ir Eloiza“ premjera.

Artėjant „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimams, viena po kitos pasipylė premjeros. Viena jų – režisieriaus Roko Ramanausko spektaklis pagal XII a. gyvenusių realių žmonių, likimo aplinkybių priverstų tapti vienuoliais, meilės laiškus vienas kitam. Siekdami priartinti temą prie mūsų dienų, spektaklio kūrėjai įvedė dar vieną – repeticijų melodiją. Todėl žiūrovai spektaklyje pamatys ne tik Abelarą ir Eloizą, bet ir Povilą bei Elžbietą – aktorius, repetuojančius Abelarą ir Eloizą. Jie dalijasi savo refleksijomis, klausimais herojams ir nuomonėmis. Dvi skirtingos linijos persipina ir suteikia naują požiūrį į literatūrinę medžiagą.

Spektaklyje vaidina Povilas Budrys ir Elžbieta Latėnaitė.

KIta spektaklio premjera – kovo 6 d. 19 val.

Vasario 7 d. 19 val. Vilniaus Užupyje (Užupio g. 13) atidaromas grupės „Foje“ muziejus.

Unikalus muziejus skirtas vienai garsiausių grupių „Foje“, susibūrusiai 1983 m. vienoje Antakalnio mokyklų, ir grojusiai iki 1997-ųjų.

Muziejus veiks visą atidarymo dieną, vakare – atidarymo vakarėlis.

Vasario 7 d. 20 val. Kaune, Vilko kartodrome (Kaunakiemio g. 5), „Flower Power“ neoninis vakarėlis.

Planuojama, jog sovietmečiu Kauno centre buvusi „Pergalės“ gamykla sutalpins per 4.000 klubinėtojų. Vakarėlio rengėjai žada 9 valandas muzikos su šių metų M.A.M.A. apdovanojimų laureatu Vidu Bareikiu, „Mad Money“, „Sadboi“, Arnu D ir daugybe kitų.

Vasario 8 d. 19 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose – E. Balsio opera „Kelionė į Tilžę“.

Šviežiai pastatytoje operoje savaitgalį debiutuos nauja Indrė – Ieva Barbora Juozapaitytė. Prie dirigento pulto pirmą kartą stos jaunosios kartos dirigentas Giedrius Vaznys.

Pirmoji E. Balsio operos „Kelionė į Tilžę“ premjera 1980 m. įvyko Vilniuje, Operos ir baleto teatre. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre Gytis Padegimas 2019 m. rudenį jį pastatytė po beveik keturių dešimtmečių.

Pagal vokiečių rašytojo ir dramaturgo Hermano Zudermano (1857–1928) apysaką sukurta opera pasakoja ne apie įveiktus atstumus, o apie asmenybės vidinę kelionę, žmogiškuosius atradimus ir paklydimus. Tai dvasinės kelionės simbolis ir kartu viena įstabiausių kelionių tiek mūsų krašto literatūros, tiek ir operos istorijoje.

Vasario 8 d. 18 val. Klaipėdos dramos teatre – OKT spektaklis „Psichozė 4.48“ pagal Sarah Kane pjesę.

„Kai kurie į mūsų spektaklį pažiūrės kaip į eilinį savižudžio pagalbos šauksmą, kai kurie įžvelgs menininko kūrybos kainą, kurią kartais jam tenka sumokėti“, – apie naujausią savo spektaklį pagal Sarah Kane pjesę „Psichozė 4.48“ sakoja režisierė Kornelija Krasilnikovaitė. Spektaklyje vaidina aktoriai Justina Jukonytė ir Darius Gumauskas.

„Psichozė 4.48“ yra paskutinė S. Kane pjesė, sudėtingumu, gyliu ir išmone jungianti Samuelio Becketto lakoniškumą ir skaudų humorą bei Williamo Shakespeare’o minties gylį. Tai ne spektaklis, o savitą siurealistinę logiką ir žaidimo taisykles turintis psichoterapijos seansas, analizuojantis žmogaus sielos ligą. Ne stebinantis, ne šokiruojantis, o, priešingai, – kviečiantis sustoti ir dėmesingai pažvelgti į šalia kvėpuojantį aktorių ir kvėpuoti su juo kartu.

Vasario 8 d. Vilniuje, Signatarų namuose (Pilies g. 26), – nemokama teminė ekskursija „Vasario 16-osios mitai“.

Rengėjai, Lietuvos nacionalinis muziejus, kviečia išgirsti populiariausias istorinių faktų interpretacijas apie patį Aktą, nepriklausomybės paskelbimą ir tą padariusius signatarus.

Ekskursijos vyks kiekvieną šeštadienį, į jas kviečiama registruotis el. paštu signataru.namai@lnm.lt

Vasario 8 d.14 val. Vilniuje – Bažnytinio paveldo muziejaus rengiama ekskursija naujais Vilniaus katedros požemių maršrutais.

Viena įdomiausių, istoriškai ir kultūriškai vertingiausių Lietuvos erdvių, liudijančių valstybės istoriją nuo XIV a. iki šių dienų, kasmet pritraukia dešimtis tūkstančių lankytojų. Ligšiolinė lankytojams atvira ekspozicija užėmė vos kiek daugiau nei trečdalį viso požeminio katedros ploto. Norintiems apžiūrėti naujuosius maršrutus patariama įvertinti savo fizinius gebėjimus: siekiant kuo labiau išsaugoti erdvės autentiškumą, čia palikti originalūs praėjimai, kai kuriose vietose susiaurėjantys iki 40 cm pločio. Aukščiausias laiptelis, kurį reikia įveikti norint praeiti visą maršrutą, – 42 cm aukščio.

Daugiau informacijos čia.

Vasario 9 d. 15 val. Vilniuje, „Menų spaustuvėje“, „Stalo teatras“ pristatys vaikų kūrybos spektaklio-žaidimo „Aplink žemę per vieną spektaklį“ premjerą.

Spektaklį mokyklinukams pagal Žiulio Verno knygas kūrė režisierė ir aktorė Saulė Degutytė, kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė ir dailininkas Paulius Juodišius. Jo žiūrovai bus kviečiami aktyviai įsitraukti į veiksmą, o jų kūryba „čia ir dabar“ susijungs su profesionaliu teatru ir pasirodys, kaip galutinis rezultatas, ekrane. Nidoje, Kuršių nerijos istorijos muziejuje, atidaryta paroda „Klaipėdos kraštas (Memel): nuo ištakų iki XVII amžiaus“.

Šios stendinės parodos idėja – atskiromis temomis pristatyti archeologinių tyrimų medžiagą nuo XIX a. antrosios pusės iki pat pastarųjų metų, nes Klaipėdos kraštą aktyviai tyrė vokiečių mokslininkai, tarpukariu – lietuviai, o nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki dabar – naujos Lietuvos archeologų kartos. Parodos ekspozicija apima bendruomenių pasaulėžiūros ir socialinės raidos atspindžius, laidosenos aspektus, kultūrinius ir prekybinius kontaktus, karybą, Klaipėdos miesto ištakas.

Parodą parengė Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, ji veiks iki kovo 31 d.