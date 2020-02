Išrinko gražiausias metų knygas

Tanios Serket / Kultūros ministerijos nuotr.

Artėjant tarptautinei Vilniaus knygų mugei, Kultūros ministerija tradiciškai paskelbė Knygos meno konkursą laimėjusių pernai išleistų gražiausių knygų sąrašą.

Knygos meno konkursui, kurį kasmet organizuoja Kultūros ministerija, šiemet buvo pateikta 111 Lietuvos leidyklose išleistų leidinių, jie vertinti pagal meninio apipavidalinimo ir leidybinio-poligrafinio atlikimo kriterijus.

Kultūros ministerija pranešė, jog pagrindinė metų premija paskirta Laurai Grigaliūnaitei už originalų tarpdalykinio projekto rezultatų perteikimą knygoje Lina Michelkevičė ir Vytautas Michelkevičius. „Diagraminės vaizduotės atlasas: žemėlapiai tyrimuose, mene ir edukacijoje / Atlas of Diagrammatic Imagination: Maps in Research, Art and Education“ (išleido Vilniaus dailės akademijos leidykla, spausdino UAB „BALTOprint).

Gražiausios knygos paskelbtos grožinės literatūros ir eseistikos, knygų vaikams, mokslinių, dalykinių knygų bei vadovėlių, meno leidinių, bibliofilinių ir eksperimentinių leidinių kategorijose, premijos paskirtos jas iliustravusiems dailininkams Sigutei Chlebinskaitei, Agnei Dautartaitei-Krutulei, Deimantei Rybakovienei, Linai Itagaki, Kotrynai Zylei, Aušrai Lisauskienei, Tadui Karpavičiui ir kitiems. Visas laimėtojų sąrašas skelbiamas čia.

Gražiausias knygas rinkusią komisiją sudarė dr. Erika Grigoravičienė – dailės istorikė, kritikė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja; doc. Jolanta Mikulskytė – Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros docentė; Kristina Norvilaitė – grafikė, iliustratorė; Rimas Supranavičius – Vilniaus knygrišių gildijos pirmininkas; Nijolė Šaltenytė – grafikė, parodų kuratorė.

Diplomai Knygos meno konkurso laureatams – dailininkams, leidėjams ir spaustuvininkams – bus įteikti Vilniaus knygų mugėje vasario 20 d. 12 val.