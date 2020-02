Maskvoje atidaryta viena didžiausių S. Dali kūrinių paroda

Paroda „Salvador Dali. Magic Art“ Maskvoje veiks iki kovo pabaigos. Vyacheslav Prokofyev (TASS/“Scanpix“) nuotr.

Pastarosiomis dienomis ispanų siurrealistas Salvadoras Dali (1904–1989) sulaukė nemažai dėmesio. Savaitės pradžioje Maskvoje atidaryta didžiulė jo darbų restrospektyva, ketvirtadienį pranešta apie jo skulptūrų vagystę iš vienos Stokholmo galerijų. Lieka tikėtis, kad Maskvoje ekspozicijos apsauga geresnė, nes rusai iš Europos muziejų ir privačių kolekcijų surinko daugiau nei 180 S. Dali kūrinių.

Maskvos centrinėje parodų salėje „Maniežas“ atidaryta paroda „Salvador Dali: Magic Art“ vadinama viena didžiausių iki šiol surengtų menininko kūrybos retrospektyvų. Į Maskvą S. Dali darbai suvežti iš ispanų „Gala-Salvador Dali Foundation“, „Reina Sofia“ muziejų ir privačių asmenų kolekcijų.

Parodos kuratorė Monste Aguer, „Gala-Salvador Dali Foundation“ muziejaus direktorė, teigia norinti pristatyti, kokia įvairi ir sudėtinga buvo S. Dali kūryba. Maskvoje eksponuojami menininko tapybos darbai, piešiniai, akvarelės, graviūros, dizaino, mados kūriniai, reklamos.

Surinkti žinomiausi

Lankytojams S. Dali darbai pristatomi nuosekliai, nepraleidžiant svarbiausių jo kūrybos etapų – pradedant jaunystėje tapytais impresionistiniais peizažais, baigiant XX a. 9-ajame dešimtmetyje kurtomis abstrakcijomis. Aišku, didžioji ekspozicijos dalis skirta menininkui pripažinimą pelniusiems siurrealistiniams darbams.

S. Dali, jaunystėje išbandęs ne vieną meno judėjimą, eksperimentavęs su kubizmo ir dadaizmo teigtais principais, apie 1930-uosius atrado siurrealizmą, prisijungė prie Andre Bretono idėjinės menininkų grupelės ir labai greitai tapo šios meno srovės ryškiausiu kūrėju.

Parodos rengėjai išskiria S. Dali paveikslus „The Invisible Man“ (1929-32), „The Sense of Speed“ (1931), „Millet's Architectonic Angelus“ (1933), „Enigmatic Elements in a Landscape“ (1934), Soft Self Portrait with Grilled Bacon (1941). Įsimintinos yra ir menininko 1959–1963 m. kurtos Dantės „Dieviškąją komediją“ iliustruojančios graviūros.

Dalis parodos ekspozicijos skirta S. Dali žmonai Galai (Jelenai Djakonovai), rusų kilmės menininkei ir rašytojai. S. Dali ji darė didžiulę įtaką – kai kuriuos savo darbus jis pasirašė dvigubu autografu „Gala Salvador Dali“.

Interneto svetainė „Art-critique“ pastebi, jog tokia didelė pasaulinio menininko paroda žymi augančią Rusijos svarbą ir sykiu norą įsitvirtinti meno pasaulyje. Nors šalies politinis klimatas yra gana atšiaurus ir konservatyvus, daugybė šiuolaikinių Rusijos menininkų susilaukia vis didesnio tarptautinio dėmesio. Dalis šio dėmesio ateina per dvi dideles šiuolaikinio meno parodas – Maskvos šiuolaikinio meno bienalę ir „Cosmoscow“ tarptautinę šiuolaikinio meno mugę.

„Salvador Dali: Magic Art“ veiks iki kovo 25 d. Daugiau apie parodą čia.

Kovą — aukcione

Aukciono namai „Bonhams“ kovą Londone rengs impresionistų ir moderniojo meno aukcioną, kurio žvaigžde vadinamas S. Dali 1937 m. tapytas diptichas „Couple aux t?tes pleines de nuages“. Paveikslai atkaroja menininko ir jo žmonos biustų siluetus, o šių galvos pilnos debesų. Aukciono rengėjai paveisklą vertina 13 mln. USD.

S. Dali „Design for Set Curtain for Labyrinth I“. Kirill Kallinikov („Sputnik“/“Scanpix“) nuotr. S. Dali „Soft Self-Portrait with Fried Bacon“. Kirill Kallinikov („Sputnik“/“Scanpix“) nuotr.