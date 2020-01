„Grammy“ puokštė – B. Eilish

Billie Eilish įteiktos penkios „Grammy“ statulėlės. Chris Pizzello („AP Photos“/„Scanpix“) nuotr.

Visi svarbiausi šių metų „Grammy“ apdovanojimai – metų albumo, dainos, įrašo ir geriausio naujo atlikėjo – šįmet įteikti 18-metei JAV popmuzikos atlikėjai Billie Eilish.

Iš viso B. Eilish apdovanota penkiomis „Grammy“ statulėlėmis: ji tapo sėkmingiausia 2019 m. debiutavusia atlikėja, geriausia daina ir įrašu paskelbti jos „Bad Guy“, metų albumu – jos debiutinis dainų rinkinys „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, tas pats albumas įvertintas ir kaip geriausias popmuzikos vokalinis albumas.

Gotų subkultūros įkvėptą popmuziką kurianti 18-metė muzikos žvaigžde tapo per metus. Svarbiausiuose muzikos apdovanojimuose ji įveikė rimtus varžovus – nuo žaibiškai populiarėjančių hitų autoriaus Lil Naso X iki daugiausiai „Grammy“ nominacijų gavusios atlikėjos Lizzo.

„Manau, kad visko nusipelnė gerbėjai. Apie juos vakare nebuvo pakankamai kalbėta, nes jie yra vienintelė priežastis, dėl kurios visi esame čia. Taigi ačiū gerbėjams“, – atlikėją cituoja BNS. Dėl savo sėkmės ji dėkojo ir vyresniajam broliui Finneasui O'Connelliui, jos pagrindiniam kūrybos partneriui.

Kai buvo paskelbti „Grammy“ pretendentų sąrašai, B. Eilish buvo 17 metų – taigi, ji tapo visų laikų jauniausia atlikėja, kuri buvo nominuota keturiose pagrindinėse „Grammy“ kategorijose.

Debiutinis Eilish albumas „When We All Fall Asleep Where Do We Go“ „Spotify“ tapo populiariausiu 2019 metų albumu.

B. Eilish, 2019-aisiais pelniusi „Billboard“ „Metų moters“ apdovanojimą, parašė pagrindinę dainą būsimajam filmui apie Džeimsą Bondą „No Time To Die“.

Už geriausią solo pasirodymą „Truth hurts“ apdovanota atlikėja Lizzo, jos albumas „Cuz I Love You (Deluxe)“ įvertintas kaip geriausias šiuolaikinės „urban“ muzikos albumas.

Geriausiu tradicinės popmuzikos vokaliniu albumu išrinktas kūrėjų Elvis Costello ir „The Imposters“ darbas „Look Now“, geriausias šokių ir elektroninės muzikos albumas – „The Chemical Brothers“ „No Geography“.

Visi „Grammy“ nugalėtojai čia.

„Grammy“ vadinami svarbiausiais muzikos pasaulio apdovanojimais ir šįmet teikti 62-ąjį kartą. Už geriausius metų darbus apdovanoti įvairių žanrų ir stiliaus muzikos kūrėjai ir atlikėjai, muzikantai vertinti 84 kategorijose. Geriausiuosius renka Įrašų akademija, kuriai priklauso muzikos kūrėjai, atlikėjai ir prodiuseriai.