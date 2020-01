Sveiki įpročiai gali pridėti 10 metų gyvenimo

Sportuoti reiktų kasdien bent 30 min. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Mokslininkai pateikia vis daugiau įrodymų, jog sveiki įpročiai gali ne šiaip pailginti gyvenimą, bet pridėti daugiau kokybiško, sveiko gyvenimo metų. Naujausio tyrimo duomenimis, rinkdamiesi sveiką gyvenimo būdą vyrai be ligų gali gyventi ilgiau septyneriais, o moterys - dešimčia metų.

Tarptautinė tyrėjų komanda, vadovaujama dr. Frank Hu iš Harvardo universiteto Visuomenės sveikatos mokyklos, naujausius savo atradimus paskelbė šįmet sausį medicinos žurnale „BMJ“. Jų išvados remiasi 111.000 žmonių stebėjimu, trukusiu nuo 1980 m. iki 2014 m. Tyrime dalyvavo 30–75 m. žmonės. Kas dvejus metus jie pildė klausimynus apie savo gyvenimo įpročius ir sveikatos būklę.

„Tai svarbi ir pozityvi žinutė visuomenei – teisingi pasirinkimai gali pratęsti gyvenimą“, – tyrimo vadovą cituoja BBC.

Sveikas gyvenimo būdas

Sveikas gyvenimo būdas – sąvoka, kuria neretai manipuliuojama. Šio tyrimo rengėjai dalyvių klausė, ar jie atitinka bent keturis iš penkių sveiko gyvenimo kriterijų:

Niekada nerūkė.

Valgo sveiką, subalansuotą maistą.

Kasdien 30 min. sportuoja intensyviai arba vidutiniu intensyvumu.

Jų kūno masės indeksas yra tarp 18,5 ir 24,9.

Alkoholį vartoja saikingai, t.y. ne daugiau taurė vyno moterims ir ne daugiau nei pinta (beveik 0,5 l) alaus vyrams per dieną.

Anot mokslininkų, remiantis jų atlikto stebėjimo duomenimis, galima teigti, jog sveiką gyvenimo būdą propaguojančios vyresnės nei 50 m. moterys gali tikėtis be ligų gyventi dešimt, o vyresni vyrai — maždaug septyneriais metais ilgiau nei sveikų įpročių neturintieji. Tyrimo rezultatai parodė, jog 50-metės moterys, paisiusios keturių ar visų penkių mokslininkų nurodytų sveiko gyvenimo taisyklių, be ligų vidutiniškai gyvenimo dar 34 metus, o rekomendacijų nepaisiusios — 24 metus. Atitinkamai to paties amžiaus vyrai sveiki gyveno vidutiniškai 31 ir 23 metus.

Laikytis verta bent kelių

Dr. F. Hu aiškina, jog visi penki sveiko gyvenimo priesakai yra vienodai svarbūs, nei vieno nauda nėra didesnė už kito. Priešingai, tyrimai rodo, kad visi prideda papildomos naudos — sveikas gyvenimas ilgėja su kiekvienu sveiku įpročiu. Mokslininkas ragina rūpintis savimi ir jei sunku laikytis vienos ar dviejų sveiko gyvenimo taisyklių, nenumoti ranka bent į kitas.

Pradėti gyventi sveikai niekada nevėlu. Žinoma, aiškina dr. F. Hu, geriau sveiko gyvenimo įpročius išsiugdyti kaip įmanoma anksčiau, bet net pradėjus jų paisyti sąlyginai vėlai, jie vis tiek turės naudos sveikatai.

„Visi norime pratęsti sveiko gyvenimo trukmę, kad kuo ilgiau nekamuotų dažniausios šio amžiaus ligos ir su jomis susijusios negalios. Gyvenimo kokybę pirmiausia garantuoja sveikata“, — dr. Franką Hu cituoja žurnalas „Time“. Be to, prideda jis, gera sveikata reiškia ir mažiau išlaidų gydymui.

Vėžys, širdies ir kraujagyslių ligos, II tipo diabetas yra trys dažniausios vyresnio amžiaus žmonių ligos. Visos jos labai susijusios su žmonių gyvenimo būdu. Pavyzdžiui, nutukimas mokslininkų siejamas su 13 skirtingų vėžio rūšių, tarp kurių žarnyno, kepenų, inkstų, stemplės vėžys.