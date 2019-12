Geriausios 2019-ųjų knygos pagal Billą Gatesą

Billas Gatesas, vienas turtingiausių pasaulio žmonių, filantropas, „Microsoft“ įkūrėjas, ne viename interviu yra sakęs, jog skaito labai daug ir įvairios literatūros. Dar jis randa laiko rašyti tinklaraštį, kuriame dalijasi įspūdžiais apie savo skaitinius. Baigiantis metams, jame milijardierius pristato penkias šįmet jam didžiausią įspūdį palikusias knygas.

„Gruodis yra tinkamiausias laikas įverti viską, ką nuveikei per pastaruosius 12 mėnesių, įskaitant ir perskaitytas knygas“, – tinklaraštyje „GatesNotes“ rašo B. Gatesas. Jis sakosi esąs „duomenų vaikinas“, tad peržvelgdamas net ir perskaitytų knygų sąrašą bando įžvelgti, ar neišryškės kokia nors tendencija. Šįmet jis perskaitė šiek tiek daugiau nei įprastai grožinės literatūros. „Tai nebuvo sąmoningas sprendimas, bet panašu, mane traukia istorijos, leidžiančios tyrinėti kitokį pasaulį“, – rašo B. Gatesas.

Savo geriausiųjų penketuke milijardierius siūlo labai įvairias knygas – nuo aiškinančios miego svarbą iki JAV istorijos, bet visos jos, paties žodžiais, gali padėti geriau suprasti pasaulį ir mus pačius.

Tayari Jones „An American Marriage“

Tai vienintelis grožinės literatūros kūrinys iš B. Gateso rekomenduojamų. Knyga pasakoja apie juodaodžių jaunavedžių porą, atsidūrusią nepavydėtinoje situacijoje: Roy neteisingai apkaltinamas įvykdžius nusikaltimą, suimamas ir nuteisiamas 12-ai metų. Šie metai visiškai pakeičia santuoką ir kelia herojams daugybę sunkių klausimų. Anot B. Gateso, tai giliai paliečiantis skaitinys apie tai, kaip vienas neteisingas nutikimas apverčia gyvenimą. Jo žodžiais, knyga parašyta taip gerai, jog nepaisant sudėtingo, sunkaus turinio, veik įsiurbia skaitytoją.

Jill Lepore „These Truths: A History of the United States“

B. Gateso teigimu, J. Lepore, Harvardo universiteto istorikė, savo naujojoje knygoje padarė beveik neįmanomą: visą JAV istoriją papasakojo vos 800 puslapių. Knygoje apžvelgiami svarbiausi šalies įvykiai, jų pasekmės tolimesnei istorijos raidai, tyrinėjamos amerikietiškosios vertybės ir jų prieštaravimai, pvz., JAV laisvės principas ir vergovės praktika.

B. Gateso žodžiais, knyga atitinka pavadinimą ir yra nuoširdžiausias JAV istorijos pasakojimas, kokį jis yra skaitęs. Be to, ir vienas gražiausiai parašytų.

„Net jei apie JAV istoriją skaitėte daug, esu įsitikinęs, jog „These Truths“ sužinosite ką nors naujo“, – rašo jis.

Vaclav Smil „Growth: From Microorganisms to Magacities“

„Prieš du metus rašiau, jog naujos V. Smilo knygos laukiu taip pat, kaip kai kurie žmonės laukia naujo „Žvaigždžių karų“ filmo. Žodžių neišsižadu“, – teigia milijardierius.

Čekų-kanadiečių mokslininkas, politikos analitikas, profesorius V. Smilas tyrinėja augimo procesą įvairiausiuose lygmenyse – nuo ląstelės iki žmonių, nuo to, kaip gaminamas maistas iki to, kaip plečiasi didieji miestai.

B. Gatesas įspėja, jog pirmieji knygos skyriai gali išgąsdinti techniniais terminais, bet ragina nepasiduoti, nes juos perkandus, mokslininko darbas skaitosi lengviau ir įdomiai. Šis skaitinys jam padėjo geriau suprasti, kaip veikia šiuolaikinė civilizacija. B. Gatesas rašo, jog ne su visais V. Smilo teiginiais sutinka, bet mokslininkas yra vienas geriausių mąstytojų, dokumentuojančių praeitį ir matančių ją plačiame kontekste.

Diane Tavenner „Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life“

Milijardieriaus nuomone, paruošti vaikus gyvenimui po mokyklos yra ilgas ir sudėtingas darbas. JAV edukologė D. Travenner patirtys ir patarimai turėtų jį palengvinti.

Žurnalas „Time“ pasakoja, jog D. Travenner 2003-aisias atidarė pirmąją „Summit Public“ mokyklą, kurios mokiniai mokosi ne tik akademinių įgūdžių, kurių prireiks norint įstoti į aukštąją mokyklą, bet ir tokių, kurie būtini siekiant sėkmės gyvenime. B. Gatesas lankėsi mokykloje prieš keletą metų ir buvo sužavėtas mokymo sistema. Knygoje edukologė dėsto savo mokyklos filosofiją – savarankišką, projektine veikla grįstą mokinių mokymąsi, mentorystės svarbą.

Metthew Walker „Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams“

B. Gatesas rašo, jog šįmet skaitė kelias geras knygas apie žmonių elgseną, bet ši buvo įdomiausia. Visi žinome, jog gerai išsimiegoti yra labai svarbu, bet kas iš tikrųjų yra geras miegas ir ką daryti, kad išsimiegotum tikrai gerai?

M. Walkeris, Kalifornijos universiteto Berkelio „Human Sleep Science“ centro vadovas, knygoje dėsto, kiek žmogui reikia miego, kaip šį pagerinti, sykiu aiškina ne tik, kaip miegas susijęs su psichine ir fizine sveikata, bet kokią įtaką jis turi kūrybiškumui ir gebėjimui spręsti problemas.

Milijardierius rašo, jog M. Walkeris įtikino jį pakeisti miegojimo įpročius. Anot B. Gateso, jei vienas iš jūsų Naujųjų metų pažadų yra gyventi sveikiau, šio mokslininko patarimai tikrai pravers.

