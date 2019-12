„Spotify“ paskelbė klausomiausias dešimtmečio dainas

„Spotify“, viena populiariausių pasaulyje muzikos transliavimo internetu paltformų, paskelbė klausomiausias besibaigiančio dešimtmečio dainas, muzikos albumus ir kūrėjus.

Nuo 2010-ųjų iki dabar muzikos gerbėjai daugiausia klausėsi Kanados reperio Drake‘o kūrinių. Vien jo populiariausio kūrinio „One Dance“ klausyta 1,7 mlrd. kartų, o iš viso jo kūriniai perklausyti daugiau nei 28 mlrd. kartų.

Edo Sheeran‘o „Shape of You“, surinkusi 2,4 mlrd. perklausų, tapo klausomiausia dešimtmečio daina. 2019-ųjų klausomiausia tapo Shawn Mendes ir Camilos Cabello „Senorita“ – nuo birželio ji perklausyta milijardą kartų. Anot BBC, antroje vietoje likęs Billie Eilish kūrinys „Bad Guy“ atsiliko visai nedaug – paskelbiant sąrašą jis buvo perklausytas 990 mln. kartų.

Debiutinis Eilish albumas „When We All Fall Asleep Where Do We Go“ „Spotify“ tapo populiariausiu 2019 metų albumu.

„Spotify“ geriausiųjų sąrašas atskleidė keletą įdomių faktų: vadinamasis moderniojo Bolivudo (angl. Modern Bollywood) muzikos žanras buvo greičiausiai šįmet augęs žanras. Dažniausiai ieškota muzikos, kuri padėtų jaustis gerai – populiariausi muzikos sąrašai, pavadinti „Feel good“. Populiariausias tinklalaidės (angl podcast) žanras – komedija, o daugiausia sykių klausytas ne praėjusiame dešimtmetyje išleistas albumas – „Queen“ „Bohemian Rhapsody“.

Anot BBC, dešimtmečio pabaigos vertinimuose dominuoja naujesnės dainos, nes būtent pastaraisiais metais sparčiausiai augo „Spotify“ vartotojų skaičius. 2009–aisias platforma turėjo tik 7 mln. naudotojų, dabar ji skaičiuoja apie 248 mln. kas mėnesį aktyvių muzikos klausytojų, kurių 113 mln. yra už paslaugą mokantys prenumeratoriai.

„Apple Music“ bei „Amazon Music“ muzikos transliavimo platformos klausomiausiųjų sąrašų kol kas nepaskelbė.

2010–2019 m. „Spotify“ klausomiausi muzikos atlikėjai

Drake

Ed Sheeran

Post Malone

Ariana Grande

Eminem

2010–2019 m. „Spotify“ klausomiausios dainos

„Shape of You“, Ed Sheeran

„One Dance“, Drake

„Rockstar (feat. 21 Savage)“, Post Malone

„Closer“, The Chainsmokers

„Thinking out Loud“, Ed Sheeran

Šaltinis: „Spotify“.

Visi sąrašai čia.