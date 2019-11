Išrinko geriausias pasaulio oro linijas 2020-iesiems

Keliautojai retai giria oro linijas. Dažniau apie jas kalbama, kai turima priekaištų: bilietai brangūs, sėdynės lėktuve sugrūstos, skrydžiai vėluoja, bagažas pasimeta ir t.t. Naujas geriausių oro linijų sąrašas galbūt padės apsispręsti, su kuriomis skirsti kitąmet.

Oro linijų saugumą vertinantis tinklalapis „Airline Ratings“ geriausiomis 2020-iesies metams paskelbė Naujosios Zelandijos oro linijas („Air New Zealand“). Tinklalapis kasmet rengia „Airline Excellence“ apdovanojimus ir juos skiria įvertinęs bendrą oro linijų saugumą, valstybinio audito duomenis, lėktuvų parko amžių, keleivių atsiliepimus, pelningumą, investicijas, produktų pasiūlą ir personalo santykius.

Naujosios Zelandijos oro linijos geriausiomis paskelbtos už inovacijas, saugumą, darbuotojų motyvavimą, atsakingą požiūrį į aplinką. Kelionių gidas „Lonely Planet“ prideda, jog Naujosios Zelandijos oro linijos geriausiai įvertintos ir „Premium Economy“ skrydžių klasėje.

Geriausios oro linijos 2020-iesiems:

„Air New Zealand“

„Singapore Airlines“

„All Nippon Airways“

„Qantas“

„Cathay Pacific“

„Emirates“

„Virgin Atlantic“

„EVA Air“

„Qatar Airways“

„Virgin Australia“

Norintys skristi prabangiai, turėtų rinktis Singapūro oro linijas – šios paskelbtos geriausiomis pirmos klasės (Best First class) skrydžių kategorijoje. Kataro oro linijos įvertintos už maitinimą ir aptarnavimą (Best Catering) ir verslo klasės (Best Business Class) kategoriją. Australų „Qantas“ laimėjo geriausių vietinių skrydžių (Best Domestic Airline Service) ir geriausių oro uostų klubų (Best Lounges) apdovanojimus. Filipinų pigių skrydžių bendrovė „Cebu Pacific“ pagirta kaip labiausiai tobulėjusi, o geriausiomis ypač pigių skrydžių (Best Ultra Low-Cost) oro linijomis paskelbtos „VietJet“ iš Vietnamo.

Geriausių ekonominės klasės skrydžių (Best Economy Class) ir geriausios salono įgulos (Best Cabin Crew) apdovanojimus laimėjo „Virgin Australia“. „Emirates“ kompanija apdovanota už geriausias pramogas skrydžio metu (Best In-Flight Entertainment) – tai aktualu ruošiantiems ilgiems skrydžias.

Geriausios pigių skrydžių oro linijos:

Amerikose – „JetBlue“

Europoje – „Wizz Air“

Azijoje ir Ramiojo vandenyno regione – „Air Asia X“

Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje – „Air Arabia“

Visas „Airline Excellence“ apdovanojimų sąrašas čia.