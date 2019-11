Tyrimas: pabėgti nuo ankstyvos mirties padės bėgimas

Bėgioti nors kartą per savaitę yra geriau nei visai nebėgioti. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Naujo mokslinio tyrimo duomenimis, bet koks bėgiojimas – greičiau ar lėtai, trumpomis ar ilgomis distancijomis, kasdien ar vos kartą per savaitę – gali padėti išvengti ankstyvos mirties nuo širdies kraujagyslių ligų ar vėžio. Anksčiau tvirtinta, jog akivaizdžios naudos sveikatai galima tikėtis sportuojant reguliariai.

Australijos, Tailando ir Suomijos mokslininkai teigia neabejojantys, jog žmonijos sveikata gerokai pasitaisytų, jei daugiau žmonių išsiruoštų pabėgioti. Nesvarbu, kaip greitai, toli ir dažnai, bet bėgiojimą jie sieja su mažėjančia ankstyvos mirties rizika. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet dėl per mažo fizinio aktyvumo miršta apie 3,2 mln. žmonių.

Geriau bėgti, nei nebėgti

Žurnale „British Journal of Sports Medicine“ savo išvadas pristatę mokslininkai apibendrino 14 tyrimų rezultatus. Iš viso tyrimuose dalyvavo daugiau nei 233.000 žmonių, jų sveikatos pokyčiai stebėti laikotarpiu nuo 5 iki 35 metų. Per tą laiką mirė 25.951 tyrimų dalyvis.

Mokslininkai analizavo nuolat bėgiojančiųjų, visai nebėgėjusiųjų ir retai – kartą ar du per mėnesį – pabėgioti išsiruošusiųjų sveikatą. Apibendrinę rezultatus, tyrėjai pastebėjo, jog bėgikų rizika mirti anksčiau dėl bet kokių sveikatos problemų mažesnė 27% nei nebėgiojančiųjų, rizika mirti anksčiau dėl širdies ar kraujagyslių ligų mažesnė 30%, o nuo vėžio – 23%.

Mokslininkai aiškinosi, ar nauda sveikatai priklauso nuo bėgiojimo dažnumo, bėgimo laiko ir greičio. Įvertinę veiksnius, jie nerado jokių dėsningumų. Bėgimo nauda stebėta visada – net bėgiojant tik kartą per savaitę, mažiau nei 50 minučių per savaitę, 9,5 km/h greičiu ar lėčiau. Retai bėgiojančiųjų rizika mirti anksti ne didesnė nei bėgiojančiųjų daug ir dažnai.

Daug nebūtinai geriau

Naujojo tyrimo išvados prieštarauja ankstesnėms studijoms, kurios teigė, jog nauda sveikatai didesnė bėgiojant daugiau, bet jos gali ir nebelikti sportuojant ypač daug.

„Pabėgioti nors kartą per savaitę yra geriau nei visai nebėgioti. Bet bėgant ypač daug naudos daugiau gali ir nebūti. Visgi mūsų pastebėjimai neturėtų stabdyti tų, kurie mėgaujasi bėgimu tris ar šešis kartus per savaitę“, – dr. Željko Pedišicių, vieną tyrimų autorių iš Australijos Viktorijos universiteto, cituoja „The Guardian“.

Remiantis sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijomis, suaugusieji turėtų aktyviai judėti 75 minutes per savaitę arba užsiimti neintensyvia fizine veikla bent 150 minučių per savaitę. Anot naujojo tyrimo, bėgiojant net ir žymiai trumpiau nei rekomenduojama naudos sveikatai bus.

„The Science Focus“ žurnalas tvirtina, jog fizinis aktyvumas gyvenimo nepailgins, bet aktyvios veiklos trūkumas jį tikrai sutrumpins. Teigiama, jog 30 minučių vidutinio intensyvumo mankštos tris kartus per savaitę turėtų užtekti sumažinti širdies ligų ir antrojo tipo diabeto riziką, o daugiau sporto ilgesnio gyvenimo neužtikrina. Be to, labai intensyviai sportuojant gali net padidėti rizika patirti širdies smūgį ar traumą. Visgi sveikatos specialistai sako, kad aktyvios fizinės veiklos teikiama nauda didesnė, nei su ja siejama rizika mirti nuo staigios mirties.

Geriau – ryte

VŽ rašė, kad medicininių tyrimų duomenys rodo, jog bėgioti ryte ir nepusryčiavus yra kur kas naudingiau, vertinant medžiagų apykaitos požiūriu. Tyrimai, kurių rezultatus skelbė „Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism“, patvirtina, jog bėgiojimas rytais tuščiu skrandžiu leidžia vyrų organizmui dvigubai greičiau sudeginti riebalus.

Tiesa, tai nereiškia, jog tie, kurie tiesiai iš lovos šoka į sportinius batelius, greičiau netenka svorio, tačiau medžiagų apykaita jų organizme tampa kur kas spartesnė.

Tyrimas, kurį atliko Anglijos Batho universiteto prof. Javieras Gonzalesas su kolegomis, rodo, jog pagrindinis pokytis, bėgiojant ryte nevalgius, yra susijęs su staigiu insulino gamybos sumažėjimu, o šis, savo ruožtu, – su diabetu ir nutukimu.

Tyrimo autoriai pabrėžia, jog tyrime dalyvavusieji savanoriai lengvai prisitaikė prie naujos rutinos ir nepajuto didelių bėdų bėgiojant tuščiu skrandžiu.