L. da Vinci paroda Paryžiaus Luvre: be „Salvator Mundi“, bet su skaitmenine „Mona Lisa“ 

Šią savaitę Paryžiaus Luvre atidaryta svarbiausiu metų meno renginiu vadinama Leonardo da Vinci paroda, skirta paminėti Renesanso genijaus 500-ąsias mirties metines. Šimtai tūkstančiai plūsta pamatyti daugiau nei 160 iš viso pasaulio surinktų menininko darbų. Muziejus perspėja, jog dėl didžiulės paklausos bilietų rezervacijos sistema kartais „lūžta“.

Luvras taip pat praneša, jog kol veiks L. da Vinci paroda, t. y. iki 2020-ųjų vasario 24 d., muziejaus bilietų kasos neveiks – visiems, net ir galintiems į muziejų patekti nemokamai, privalu iš anksto rezervuoti laiką apsilankymui. Nenuostabu, kad muziejaus bilietų rezervavimo sistema veikia labai lėtai ar visai neveikia – dar prieš parodos atidarymą skelbta, jog bilietų į ją parduota daugiau nei 150.000, o rengėjai skaičiuoja, jog joje apsilankys bent pusė milijono meno gerbėjų. Muziejaus svetainėje skelbiama, jog laisvų laikų dar yra.

„Mona Lisa“ – tikra ir skaitmeninė

Menotyrininkai L. da Vincio gyvenimą paprastai skirsto į šešis svarbiausius etapus, atitinkančius kūrėjo gyvenamąją vietą. Luvro muziejus į L. da Vincio biografiją ir kūrybą siūlo pažvelgti šiek tiek kitaip. Parodos kuratoriai Vincentas Delieuvin ir Louisas Frankas parodą suskirstė į keturias dalis, kurių kiekviena atspindi svarbiausius L. da Vincio meninės evoliucijos etapus.

Anot muziejaus atstovų, jie norėjo surinkti, kiek įmanoma daugiau menininko darbų ir parodyti visus žymiausius šedevrus vienoje vietoje. Paryžiuje pristatomi 160 L. da Vincio darbų – piešinių, eskizų, brėžinių, skulptūrų.

embedgallery::https://foto.vz.lt/embed/175?placement=

Skaičiuojama, jog iki šių dienų yra išlikę nuo 14 iki 17 menininko nutapytų paveikslų – kai kurių jų autoryste specialistai neabejoja, dėl kitų – ginčų vis girdėti. 5 L. da Vincio darbai priklauso pačiam Luvrui.

Žymiausias jų – aišku, „Mona Lisa“. Tačiau jo parodos ekspozicijai skirtose salėse nėra. Paveikslas kabo savo įprastoje vietoje Luvre, po stikliniu gaubtu. Parodos rengėjai sprendimą neperkelti paveikslo į laikinų parodų sales aiškina tuo, jog šis menininko šedevras pats vienas pritraukia tūkstančius turistų, tad norėta paskirstyti žmonių srautus po visas muziejaus erdves. L. da Vinci parodos salėse bus galima apžiūrėti virtualią „Mona Lisa“ – žadama, jog vaizdas bus net geresnis, nes jo niekas neužstos, be to, bus galima pamatyti plika akimi nematomų paveikslo detales.

L. da Vinci buvo inžinierius, mokslininkas, menininkas, dizaineris. Jis su užsidegimu tyrinėjo žmogaus kūną bei gyvūnų, augalų pasaulius, buvo pakerėtas skraidymo ir badė sukurti skraidymo mašiną pagal šikšnosparnio sparnų modelį, kūrė ginklus, tobulino įrankius. Daug L. Da Vinci piešinių, eskizų, brėžinių galima pamatyti Luvre.

Į Paryžių – tik 8 savaitėms

VŽ rašė, jog L. da Vinci parodai ruoštasi beveik dešimtmetį – atlikti nauji išsamūs menininko biografijos tyrimai, o surinkti darbams iš muziejų įvairiose šalyse ir privačių kolekcininkų prireikė ir Prancūzijos diplomatų pagalbos. Anot BBC, karalienė Elžbieta II parodai Paryžiuje paskolino 24 menininko darbus iš savo kolekcijos. Šie paprastai visuomenei neeksponuojami.

Garsusis L. da Vinčio „Vitruvijaus žmogus“, vaizduojantis idealių kūno proporcijų žmogų, į Luvrą atvežtas po beveik du metus trukusių teismų Italijoje. Kultūros vertybes sauganti organizacija „Italia Nostra“ nesutiko jo skolinti prancūzams ir tvirtino, jog piešinys yra per trapus kelionei į Prancūziją – jis saugomas kambaryje su speciale klimato kontrole Venecijoje. Po kelių vienas kitam prieštaraujančių teismų sprendimų, galiausiai nuspręsta, jog „Vitruvijaus žmogus“ Luvre bus eksponuojamas 8 savaites.

„Salvator Mundi“ vėl nėra

Meno gerbėjai tikėjosi Luvre pamatyti ir brangiausią pasaulio paveikslą L. da Vincio „Salvator Mundi“, 2017 m. aukcione parduotą už 450 mln. USD. Iki pat parodos pražios buvo neaišku, ar jis bus eksponuojamas. Luvras patvirtino, jog derybos dėl jo vyko, bet, akivaizdu, buvo nesėkmingos.

„Salvator Mundi“ apipintas daugybe istorijų ir intrigų, pradedant beveik dešimtmetį trukusiomis meno istorikų diskusijomis dėl jo autorystės, baigiant jo savininkais ir neaiškia dabartine buvimo vieta.

Aukcionų namų „Christie‘s“ teigimu, „Salvator Mundi“ XV a. pabaigoje ar XVI a. pradžioje tikriausiai užsakė Prancūzijos karalius Liudvikas XII-asis, ketindamas padovanoti jį antrajai savo žmonai Anai Bretonei. Dauguma meno žinovų mano, kad paveikslas nutapytas panašiu metu kaip garsioji freska „Paskutinė vakarienė“. Kiti jį priskiria Florencijos periodui ir tikina, jog „Salvator Mundi“ dailininkas jį tapė beveik tuo pat metu, kaip „Mona Lisa“. Nesiginčijama tik dėl vieno – „Salvator Mundi“ tapytas ne vienerius metus.

„The Guardian“ pasakoja, jog 1958 m. aukcione Londone paveikslas buvo parduotas už 45 GBP kaip Renesanso dailininko Antonio Boltraffio, vieno iš L. da Vincio mokinių, darbas. 2005 m. Niujorko meno istorikas ir prekeivis Robertas B Simonas Naujajame Orleane (JAV) aukcione paveikslą nusipirko už 1.175 USD. 2011 m. kūrinio autorystė po ilgų diskusijų ir tyrimų priskirta didžiajam menininkui.

Dabartinis paveikslo savininkas – nežinomas. Sklandė gandų, jog jis priklauso Jungtinių Arabų Emyratų karališkajai šeimai, jo nuosavybė priskirta ir Saudo Arabijos princui Mohammedui bin Salmanui. Paskutinis žinomas paveikslo savininkas buvo rusų oligarchas Dmitrijus Rybolovlevas, įsigijęs paveikslą 2013 m. už 127,5 mln. USD.

VŽ rašė, jog pernai „Salvator Mundi“ turėjo būti eksponuojamas Abu Dabio Luvre, bet be konkrečių paaiškinimų pranešta, jog to nebus. Tai, žinoma, sukėlė spekuliacijų ir dėl to, kur apskritai yra paveikslas, ir dėl jo autorystės – gal visgi išsiaiškinta, kad tai A. Boltraffio darbas.

Šiųmetė istorija irgi pridės naujų spėlionių. „The Art Newspaper“ skelbia, jog Luvras dėl paveikslo su Saudo Arbija derėjosi iki paskutinės minutės ir net buvo parengęs parodos katalogo versiją su „Salvator Mundi“. Galbūt parodoje paveikslas bus pristatytas vėliau, bet kol kas lankytojai turės pasitenkinti jo kopija.