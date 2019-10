VŽ rekomenduoja: 10 renginių savaitgalį

Šio savaitgalio kultūrinis ženklas – šiuolaikinė ir džiazo muzika. Mėgstantiems sportuoti gamtoje – bekelės maratonas Neringoje.

Spalio 18 d. 19 val. Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, – aktualiosios muzikos festivalio „Gaida“ koncertas.

Jo ašis – JAV kompozitoriaus Briano Eno opusas „Apollo“, skirtas amerikiečių kosminei misijai „Apolo-11“, jį sugros britų grupė „Icebreaker“, į Vilnių atsivežanti legendinį roko gitaristą BJ Cole („steel“ gitara). Tą patį vakarą „Icebreaker“ pristatys ir jaunosios britų žvaigždės Annos Meredith bei alternatyvaus roko įžymybės Scotto Walkerio (1943–2019) kūrinius bei Olandijoje gyvenančios australų kompozitorės Kate Moore „Apollo“ projektui sukurtą naują kūrinį „Magenta Magnetic“, parašytą „European Space Agency“ (ESA) užsakymu. Pasak festivallio rengėjų, tai bus šio kūrinio „neeilinė pasaulinė premjera“, tad jos klausysis ir kompozitorė K. Moore, ir vienas iš ESA vadovų, prof. Markas McCaughreanas.

Spalio 19 d. 19 val. Nacionalinėje dailės galerijoje „Gaidą“ uždarys JAV fortepijono garsenybė Kirillas Gersteinas.

Vilniuje K. Gersteinas ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras atliks vieno garsiausių šių laikų britų kompozitoriaus Thomaso Adeso Koncertą fortepijonui ir orkestrui „In Seven Days“. Koncertą kompozitorius diriguos pats. Be šio kūrinio, orkestras pagrieš T. Adeso opusą simfoniniam orkestrui „Polaris: Voyage for Orchestra“ (2010). Tą patį vakarą NDG skambės Niujorke gyvenančios lietuvių kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės opuso „Saudade“ pasaulinė premjera.

Spalio 19 d. 19 val. Lietuvos rusų dramos teatre – festivalio „Vilnius Jazz“ koncertas.

Festivalio klausytojai išgirs „Sun Ra Arkestra“ iš JAV, vadovaujamą vieno savičiausių pokario eros saksofonininkų Marshallo Alleno, neseniai atšventusio savo 95-metį. Būtent šia proga pavasarį kolektyvas pradėjo visus metus truksiančią „Sun Ra Arkestra“ europinę turnė, kuri skiriama ir „Arkestra“ įkūrėjo, ilgamečio vadovo Sun Ra „atvykimo į Žemės planetą“ 105-osioms metinėms.

„Sun Ra Arkestra“ vadinamas vienu ryškiausių ir paslaptingiausių avangardinio džiazo reiškinių, dariusių stiprią įtaką ir avangardo flagmanams, ir epochos dvasiniams lyderiams bei intelektualams. Visa „Vilnius Jazz“ programa skelbiama čia.

Spalio 20 d. 12 val. Vilniuje, LDK Valdovų rūmuose, koncertas visai šeimai „Senukas augino dygliuotą agavą“

Nacionalinės filharmonijos parengtoje programoje pagal Violetos Palčinskaitės knygą „Eilėraščiai iš namų“ dalyvaus knygos autorė, Čiurlionio kvartetas,

Vygantas Kazlauskas (gitara, vokalas), aktorė Indrė Liutkevičiūtė.

Apie savo skaitytojus, klausytojus V. Palčinskaitė sako: „Rašau vaikui, kuris nors ir laiko rankoje mobilųjį telefoną, yra tas vaikas, kuriam reikia paslapčių ir kuris ieško seno apdulkėjusio močiutės albumėlio...“.

Rugsėjo 20 d. 19 val. Menų spaustuvėje šokio spektakliu „Feel-Link“ sezoną pradeda Vilniaus miesto šokio teatras „Low Air“.

Pirmasis šalyje gatvės šokio spektaklis tapo dabar jau žinomų, ne vieną apdovanojimą pelniusių choreografų ir šokėjų Airidos Gudaitės bei Lauryno Žakevičiaus debiutu teatre. Pristatytas žinomose pasaulio scenose, atstovavęs Lietuvą tarptautiniuose meno festivaliuose, devintus metus iš scenos nesitraukiantis jausmingas duetas sezoną pradeda atsinaujinęs.

Laurynas: „Tai dviejų vienišų žmonių, kurie išgyveno panašius jausmus, kūrinys“.

Airida: „Susitikus dviem skirtingiems žmonėms ir kalbant apie tuos išgyvenimus, radosi „Feel-Link“. Tai nėra jų meilės duetas. Todėl skiriame šį spektaklį visiems vienišiems žmonėms“.

Iki spalio 20 d. Vilniuje truksiantis tarptautinis žmogaus teisių dokumentinių filmų festivalis „Nepatogus kinas“ kitą savaitę pradės kelionę per Lietuvą, ji truks iki lapkričio 17 d.

Spalio 17-osios vakarą apdovanojimų ceremonijoje tarptautinė žiuri paskelbė festivalio konkursinės programos nugalėtoją – juo tapo filmas „Juodoji motina“. Žiūroviškiausiu filmu, pelniusiu daugiausiai publikos simpatijų, paskelbtas dokumentinis filmas „Paskutinę akimirką“, taigi bent du orientyrai yra. Visa festivalio programa skelbiama čia.

Iki spalio 24 d. Kaune vyksta Istorijų festivalis.

2022-ųjų Europos kultūros sostinės statusui besirengiantys kauniečiai sumanė aštuonių dienų trukmės Istorijų festivalį, apimantį Kauno ir Kauno rajono objektus. Istorijų pasakotojai – muziejų gidai, teatralai, menininkai, pasakoriai, kviečia į beveik 50 skirtingų renginių, skirtų šeimoms, žmonėms su negalia, lietuviškai nekalbantiems kauniečiams ir apskritai – visiems.

Pasakojamos istorijos – įvairiausių žanrų. Antai spalio 20 d. restorane „Casa Della Pasta“ pasakojimo meną anglų kalba demonstruos Amsterdame gyvenanti profesionali istorijų pasakotoja Milda Varnauskaitė, pernai Vilniuje įkūrusi Baltijos pasakojimo centrą.

Kita istorija – „Paskutinis koncertas“ Kauno geto orkestro atminimui. Spalio 20 d. Kauno kultūros centre, pastate, kuriame Antrojo pasaulinio karo metais veikė gestapas, skambės Kauno gete groti kūriniai – juos, taip pat ir gete kalėjusio kompozitoriaus Percy Haido sukurtą simfoninį veikalą „Geltonoji fantazija“, atliks Kauno miesto simfoninis orkestras, diriguojamas Vilmanto Kaliūno.

Savosiomis „laukiniu“ vadinamo dešimtojo XX a. dešimtmečio istorijomis ir artefaktais pasidalinti kviečia Kauno miesto muziejus. Festivalio metu Kauno rotušėje veikia pop-up paroda „Laukiniai Kauno vakarai“, kurioje – dabar neįtikėtinai atrodantys kadrai iš šeimos albumų, pirmojo boulingo klubo šalyje palikimas ir kiti įrodymai to, kad Kaunas visuomet mokėjo „suktis“.

Spalio 17–24 d. vyksiančio Istorijų festivalio programa skelbiama čia.

Vilniuje, Nacionalinėje dailės galerijoje, atidaryta retrospektyvinė paroda „Eduardas Balsys (1919–1984). Apie meistriškumą“.

E. Balsio gimimo 100-mečiui surengtoje parodoje, kurią šį savaitgalį galės apžiūrėti ir festivalio „Gaida“ klausytojai, į kompozitoriaus sukurtą muziką žiūrima kaip į bendravimo būdą. Iš itin įvairaus pobūdžio eksponatų – garso įrašų, kino, dokumentinių filmų ištraukų, fotografijų, tekstinių dokumentų, autentiškų objektų – sudaryta paroda kompozitorių pristato kaip plataus spektro muzikos kūrėją, kūrusį simfoninius, kamerinius, sceninius kūrinius, kino, teatro muziką bei estradines dainas.

Priklausęs pirmajai pokario muzikų kartai, drauge su Juliumi Juzeliūnu XX a. 6 deš. pabaigoje E. Balsys nubrėžė Lietuvos muzikos modernėjimo kryptis. Kiekvienas jo kūrinys turi savitą skambesį, didelė jų dalis laikomi etapiniais savo laiko kūriniais. Dėl to, apžvelgiant E. Balsio palikimą, įdomu prisiminti jo gyventą laimetį, patirtas įtakas ir diktuotas madas. Parodos kuratorės – Eglė Juocevičiūtė, Ieva Buinevičiūtė.

Spalio 18 d. Dailininkų sąjungos galerijoje (Vokiečių g. 2, Vilnius) pradės veikti menininko Kęstučio Grigaliūno edukacinė paroda „Žaidimų galerija: viešnagė pas laureatus“.

2019-ųjų „Žaidimų galerija“ skirta vizualaus meno kūrėjams, apdovanotiems Nacionaline kultūros ir meno premija. Skelbiama, jog vienas parodos tikslų – supažindinti visuomenę su laureatų asmenybėmis ir tam tikrais jų kūriniais, kuriuos K. Grigaliūnas, taip pat Nacionalinės premijos laureatas, reflektuoja arba perkuria savaip. Taigi, šiuosyk į kritiniu požiūriu ir meninėmis provokacijomis garsėjančio autoriaus akiratį pateko Nacionalinės premijos laureatai Valentinas Antanavičius, Robertas Antinis, Eugenijus Cukermanas, Stasys Eidrigevičius, Jonas Gasiūnas, Sigitas Geda, Adomas Jacovskis, Gintaras Makarevičius, Mindaugas Navakas, Romualdas Požerskis, Petras Repšys, Šarūnas Sauka, Paulius ir Svajonė Stanikai, Algirdas Steponavičius, Ričardas Povilas Vaitiekūnas, Vladas Vildžiūnas, Mikalojus Povilas Vilutis.

„Žaidimų galerijoje“ K. Grigaliūnas vėl aktualizuoja anksčiau eksploatuotus neopopmeno ir „Fluxus“ kūrybos principus, kurdamas objektus, kuriems būdinga subtili ironija ir paradoksalus kasdienių situacijų universalumas.

Parodos intriga: interaktyvūs objektai, leisiantys lankytojams įsitraukti į kūrybinį žaidimą ir tapti meno proceso dalyviu ir kūrėju. Visus darbus galima ne tik liesti, bet ir susikurti iš jų originalias kompozicijas, o kai kuriuos – išsinešti atminčiai.

Vaikų ir moksleivių grupėms kiekvieną galerijos darbo dieną organizuojami edukaciniai užsiėmimai, šeštadieniai skiriami šeimų edukacijai, išankstinė registracija būtina.

Spalio 19 d. 8.00 val. „Kuršių Nerija Trail“ bėgimo startas.

Sprendžiant iš renginio pavadinimo, bėgimo trasos drieksis ir Neringos takais.

Bendras trasų ilgis sieks apie 95 km. Bėgimo šventę gamtos takais, tiksliau, – bekele, sudarys keturios trasos – 12, 25, 47 ir 68 km ilgio. Ilgiausioji trasa ves per visą Kuršių neriją, nuo Parnidžio kopos iki Smiltynės jachtklubo. Trasos sertifikuotos ir įvertintos tarptautinės bėgimo bekele asociacijos (ITRA).

Informacija apie renginį skelbiama čia.