„Vilnius Jazz“ atveža tikrų legendų

Vienas iš „The Art Ensemble of Chicago“ kūrėjų Roscoe Mitchellas (saksofonas). „Vilnius Jazz“ festivalio nuotr.

Vilniuje prasidėjo 32-asis tarptautinis šiuolaikinio džiazo ir improvizacinės muzikos festivalis „Vilnius Jazz“. Iki spalio 20 d. vakaro truksiančio renginio programoje ryškiausiai šviečia du tikromis džiazo legendomis tapę vardai iš JAV – „The Art Ensemble of Chicago“ ir „Sun Ra Arkestra“, suvirpinantys kiekvieno džiazo mėgėjo ar žinovo širdį.

Tačiau neverta ranka numoti ir į kitus, kurie, tikėtina, kada nors irgi bus vadinami legendomis: šių metų festivalio programoje – 12 tarptautinių projektų ir jaunųjų džiazo grupių konkurso „Vilnius Jazz Young Power“ atlikėjai.

Savaitgalį, spalio 18 ir 19 dienomis, šiuolaikinės muzikos mėgėjams teks persiplėšti, nebent jie griežtai orientuojasi arba į džiazą, arba į aktualiąją muziką. Mat taip sutapo, jog aktualiosios muzikos festivalis „Gaida“ spalio 18 d. klausytojams patiekia kultiniu vadinamo muzikos prodiuserio ir kompozitoriaus Briano Eno kūrinį „Apollo“, kurį atliks britų grupė „Icebreaker“ ir, kaip pabrėžiama anonsuose, – legendinis roko gitaristas BJ Cole („steel“ gitara).

Spalio 19-ąją „Gaidą“ uždarys JAV fortepijono garsenybė Kirillas Gersteinas, atvykstantis į Vilnių atlikti vieno garsiausių šių laikų britų kompozitoriaus Thomaso Adeso Koncertą fortepijonui ir orkestrui „In Seven Days“. Koncertą kompozitorius diriguos pats.

Scenoje – tikros legendos

Kaip tik tą patį spalio 19 d. vakarą į „Vilnius Jazz“ festivalio sceną žengs „Sun Ra Arkestra“ iš JAV, vadovaujama vieno savičiausių pokario eros saksofonininkų Marshallo Alleno, neseniai atšventusio savo 95-metį. Pasak festivalio rengėjo ir prodiuserio Antano Gusčio, būtent šia proga pavasarį kolektyvas pradėjo visus metus truksiančią „Sun Ra Arkestra“ europinę turnė, kuri skiriama ir kolektyvo įkūrėjo, ilgamečio vadovo Sun Ra „atvykimo į Žemės planetą“ 105-osioms metinėms.

„Sun Ra Arkestra“ vadinamas vienu ryškiausių ir paslaptingiausių avangardinio džiazo reiškinių, dariusių stiprią įtaką ir avangardo flagmanams, ir epochos dvasiniams lyderiams bei intelektualams.

1914 m. gimęs Sun Ra Žemės planetą paliko 1993-aisiais, dabar jo muzikines ir filosofines idėjas toliau puoselėja įpėdinis M. Allenas, savo paties kompozicijomis bei naujomis Sun Ra muzikos aranžuotėmis kurstantis legendinės grupės kūrybinę energiją ir neleisdamas jai virsti egzotišku praeities vaiduokliu.

Kaip rašoma festivalio spaudos pranešime, „Arkestra“ pasikeitė daugybė narių: kai kurie čia grojo dešimtmečius, kiti – keliuose įrašuose ir koncertuose. Lyderis nekonfliktuodavo su nepateisinusiais lūkesčių – tiesiog palikdavo juos „už borto“, įsikurdamas su tinkamais scenos partneriais kitoje vietoje. 1945–1961 m. Sun Ra rezidavo Čikagoje, vėliau iki 1968-ųjų dirbo su „Arkestra“ Niujorke, o nuo 1968-ųjų visas kolektyvas su Sun Ra įsikūrė jo nupirktame name Filadelfijoje ir kaip kokioje komunoje kartu dirbo, mąstė, kūrė.

nuotrauka::1

„Daugybė dalykų, kuriuos darome, yra nežemiškos kilmės, jų įkvėpimo šaltinis – už šios planetos ribų“, – sakė Sun Ra, labiausiai žinomas kaip „kosminio džiazo“ kūrėjas, vienas radikaliausių džiazo klavišininkų, išgaudavęs elektriniais instrumentais iki tol negirdėtus garsus. Jis buvo vienas pirmųjų džiazo lyderių, panaudojusių projektuose du kontrabosus, elektrinį bosą, gausiai naudojęs perkusiją, įtraukęs į pasirodymus solo ir kolektyvines „free“ improvizacijas. Jo pasirodymai visada būdavo kupini staigmenų. „Sun Ra Arkestra“ mene jungiasi muzika, teatras, šokis, filosofija, senovė ir ateitis, muzikantai į sceną išeina pasipuošę egiptietiškais galvos apdangalais, afrikietiškomis tunikomis ir karoliais.

Spalio 18-osios „Vilnius Jazz“ festivalio pagrindinė legenda bus Viačeslavas Ganelinas, absoliučiai pelnytai legendiniu vadinamo GTČ trio (Viačeslavas Ganelinas – Vladimiras Tarasovas – Vladimiras Čekasinas) narys. Šiuosyk nuo 1987 m. Izraelyje gyvenantis pianistas gros su savo scenos partneriais Petru Vyšniausku (saksofonas), Arkadijum Gotesmanu (mušamieji) ir Denisu Paškevičium (saksofonas).

Diena atėjo

„Vargu ar galėjome įsivaizduoti, kad ateis diena, kai „Vilnius Jazz“ scenoje išvysime šiuos avangardinio džiazo ambasadorius, pakeitusius moderniosios muzikos garsovaizdį, įtakojusius ne vieną muzikantų kartą visame pasaulyje“, – apie „The Art Ensemble of Chicago“ (AEC) rašo festivalio rengėjai.

Ir ką gi – įtakingiausia 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių avangardinio džiazo grupė, tais laikais daugelio vadinta geriausia pasaulyje, spalio 17-osios vakarą groja Vilniuje.

nuotrauka::2

„Tai kolektyvas, apie kurį ne tik nenustoja diskutuoti muzikos mylėtojai, apipindami jį aukščiausiojo laipsnio būdvardžių pynėmis, bet ir rašomos mokslinės studijos. Tačiau taikliausiai jį apibūdino JAV poetė bei muzikantė Moor Mother, pavadinusi „The Art Ensemble of Chicago“ vienu iš pasaulio stebuklų. Iš tiesų, tai monumentalus ne tik džiazo istorijos, bet ir apskritai muzikos bei kultūros reiškinys, tebedarąs įtaką daugybei muzikantų visame pasaulyje“, – rašoma pranešime.

Anot A. Gusčio, šios grupės didybė glūdėjo pirmtakų penketo – Roscoe Mitchello (saksofonas), Lesterio Bowie (trimitas), Josepho Jarmano (saksofonas), Malachi Favorso (kontrabosas) ir Famoudou Don Moye (mušamieji) – ištikimybėje Juodojo žemyno muzikos paveldui. Tai suformavo savotišką grupės moto: „Didi juodoji muzika – senovė ateičiai“ (angl. „Great Black Music – Ancient to the Future“). Trys jo nariai jau baigė žemiškąją kelionę, bet likę – Mitchellas ir Moye – subūrę keliolikos talentų grupę toliau puoselėja „The Art Ensemble of Chicago“ estetiką ir savo bičiulų palikimą.

Laikantis kurso

„Svarbiausia yra tai, kad nuo pat pirmojo festivalio, nepaisydami sunkumų, kurie buvo per tuos 32-jus metus: keitėsi šalys, sistemos, valiutos ir visa kita, sugebėjome išlaikyti pagrindinę „Vilnius Jazz“ festivalio deklaruojamą misiją – pristatyti įvairiapusį šiuolaikinį džiazą ir visas jo atmainas, kartu ugdyti jaunuosius lietuvių džiazo atlikėjus, jų kūrybiškumą“, – VŽ sakė festivalio įkūrėjas A. Gustys. Anot jo, festivalis laikosi įsikibęs ne tik savo stilistikos, bet ir. jaunųjų džiazo grupių konkurso „Vilnius Jazz Young Power“. Jo finalistai šiemet gros bare „Paviljonas“ (Pylimo g. 21B).

Festivalis „Vilnius Jazz“ vyksta sostinės Rusų dramos teatre spalio 16–20 d., jo programa skelbiama čia.

„Sun Ra Arkestra“ (JAV). „Vilnius Jazz“ festivalio nuotr. „The Art Ensemble of Chicago“ (JAV). „VIlnius Jazz“ festivalio nuotr.