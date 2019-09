 Banksy vėl bus parduodamas už milijonus

Spalio 3 d. „Sotheby’s“ aukcione Londone bus pristatytas britų menininko Banksy nutapytas paveikslas „Devolved Parliament“, vaizduojantis bendruomenių rūmuose posėdžiaujančias šimpanzes. Prognozuojama, jog drobė bus parduoda už menininkui rekordinę sumą.

„Devolved Parliament“ buvo nutapytas 2009-aisiais, kai apie “Brexit” dar nebuvo kalbos. Bet, anot Alexo Brancziko, „Sotheby’s“ aukciono Europos šiuolaikinio meno vadovo, šis menininko darbas dabar yra daugybę kartų aktualesnis nei kada nors anksčiau, nes vienu paprastu vaizdu iliustruoja beprecedentį politinį chaosą.

Didžiausias ir brangiausias

Beveik 4 metrų pločio darbas yra didžiausias žinomas Banksy kūrinys. Vertinama, kad „Devolved Parliament“ bus parduotas už 1,5–2 mln. GBP.

Anot „Sotheby’s“, iki šiol brangiausiai parduotas šio brito darbas yra „Keep it Spotless“ – 2008 m. Niujorke jis nupirktas už 1,52 mln. GBP.

Banksy „Devolved Parliament“ 2009 m. nutapė savo parodai gimtojo miesto Bristolio muziejuje. Anuomet jos pažiūrėti buvo atėję 300.000 lankytojų, o paroda tapo viena iš tų metų lankomiausių pasaulyje.

Anonimas paveikslo savininkas Bristolio muziejui jį vėl paskolino šiemet pavasarį, tuo norima pažymėti ir sėkmingosios parodos dešimtetį, ir pirminę planuotą Didžiosios Britanijos pasitraukimo iš ES dieną – 2019 m. kovo 29-ąją.

Gegužę Banksy irgi atkreipė dėmesį į save ir „Brexit“ temą. Ant vieno iš Doverio pastatų jis nutapė didžiulę freską, vaizduojančią, kaip nuo ES vėliavos darbininkas nuima vieną iš žvaigždučių. Freska kitą naktį buvo paslaptingai uždažyta. „The Guardian“ rašo, jog menininkas planuoja ją atnaujinti spalio 31-ąją.

Nuo rugsėjo 28 d. „Devolved Parliament“ bus eksponuojamas Londone, aukcionų namuose. Spalio 3 d. aukcionas vyks toje pačioje „Sotheby’s“ salėje, kur beveik prieš metus, 2018 m. spalio 5 d., Banksy pribloškė meno pasaulį: vos pardavus jo kūrinį „Girl with Balloon“ už 1 mln. GBP, šis susinaikino. Anot „Sotheby’s“ pranešimo spaudai, susmulkintas meno kūrinys netrukus buvo pavadintas „Love is in the Bin“ ir tapo pirmuoju meno kūriniu, sukurtu jį parduodant.