10.000 žingsnių kasdien – pasiteisinęs rinkodaros triukas

Paklauskite trijų kolegų, ir bent vie­nas iš jų savo išmaniajame telefone turės programėlę, kuri, per dieną įveikus 10.000 žingsnių, apdovanoja fejerverku ar fanfaromis, o kitą rytą siūlo viską pradėti nuo nulio. Specialistai teigia, kad vaikščioti sveika, bet šis apvalus skaičius – niekuo moksliškai nepagrįstas.

Mokslininkė Cashmere Lashkari sako, kad 10.000 žingsnių programos ištakų reikia ieškoti Japonijoje.

„Kai Japonija ruošėsi 1964-ųjų Olim­pinėms žaidynėms, šalyje kilo sveikos gyvensenos judėjimas. Tuomet pradėta garsiai kalbėti, kad norint sveikai gyventi, reikia reguliariai mankštintis, aktyvesnis gyvenimo būdas padės kovoti su diabetu, nutukimu, aukštu kraujo spaudimu, išvengti širdies smūgio. Tinkamiausiu ir paprasčiausiu mankštos būdu japonai pripažino vaikščiojimą, juolab tam nereikia nei specialių treniruočių, nei įrangos“, – medicinos žurnale rašo C. Lashkari.

Maždaug tuo pačiu metu Japonijos rinkoje pasirodė pirmasis modernus žingsniamatis, kurį sugalvojo dr. Yoshiro Hatano, Kyushu universiteto Sveikatos ir gerovės departamento profesorius. Jam nerimą kėlė Japonijoje populiarėjantis amerikietiškas, kur kas sėslesnis gyvenimo būdas, o tai reiškė, kad daugiau laiko praleidžiama ne sportuojant, o per televizorių žiūrint, kaip sportuoja kiti. Teigiama, kad profesorius norėjo įtikinti japonus vietoj kasdien nueinamų vidutiniškai 4.000 žingsnių, vaikščioti tiek, kad papildomai būtų sudeginama dar 500 kcal. Jo žingsniamačiams buvo sukurta pagauli rinkodaros kampanija, jie itin išpopuliarėjo ir pakurstė Manpo-kei (liet. 10.000 žingsnių) judėjimo pradžią. Šalyje atsirado daug vaikščiojimo klubų, kurių nariai kasdien turėjo nueiti mažiausiai 10.000 žingsnių – taip iki šiol pataria sporto instruktoriai visame pasaulyje tiems, kurie nori gyventi sveikai.

Turi tapti įpročiu

Australijos Brisbeno universiteto mokslininkai aiškinosi, ar dalyvių sveikatai naudos atnešė tai, kad kasdien jie nužingsniuoja 10.000 žingsnių. Australų tyrime dalyvavo 866 savanoriai: jie kasdien vaikščiojo nustatytą žingsnių skaičių. Dalis tyrime dalyvavusių žmonių norėjo pagerinti savo sveikatą, kiti – išvengti gresiančio nutukimo, antrojo tipo diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų ar osteoporozės. Kol vyko tyrimas, maždaug pusė jo dalyvių sėkmingai kasdien vaikščiojo po 10.000 žingsnių; jie jautėsi geriau, žvalesni.

Tačiau praėjus ketveriems metams su šiais tyrimo dalyviais susisiekė jau kito – Belgijos Gento universiteto Judėsenos ir sporto mokslų skyriaus mokslininkai. Jie atliko tyrimą, ar didesnis fizinis aktyvumas iš tiesų reiškia, kad žmogus bus sveikesnis. Paaiškėjo, kad didžioji dalis ankstesnio tyrimo dalyvių įpročio vaikščioti atsisakė ir kasmet judėjo vis mažiau. Jiems trūko motyvacijos ir bendruomeniškumo, kokį jautė dalyvaudami tyrime. Tyrimų rezultatai parodė, kad judėjimas iš tiesų leidžia geriau jaustis, tačiau tik tada, kai tampa reguliariu įpročiu.

Sveikiau ir ilgiau

Harvardo medicinos mokyklos mokslininkai sako išsiaiškinę, kad vyresnio amžiaus moterims, kurios kasdien nueina bent po 5.000 žingsnių, sumažėja ankstyvos mirties tikimybė. Be to, geriausia per dieną nueiti visai ne 10.000 žingsnių, o 7.500.

„Įdomu tai, kad naudingiausia per dieną nužingsniuoti 7.500, likusieji 2.500 žingsnių neturi jokios reikšmės, kai kalbame apie ankstyvos mirties tikimybę“, – žurnale „Journal of American Medical Association Internal Medicine“ rašo mokslininkai.

Anot I-Min Lee, Bostono Brighamo ir moterų ligoninės epidemiologės, tyrėjams pasidarė įdomu, kas slypi už visiems gerai žinomo žingsnių skaičiaus. Jie ištyrė 16.741 moterį, kurių amžius svyravo nuo 62 iki 101 metų: judėjimo įpročius, mitybą, domėjosi gyvenimo būdu ir medicinos istorija. Per ketverius tyrimo metus 504 jame dalyvavusios moterys mirė. Mokslininkai išsiaiškino, kad tiriamųjų, kurios kasdien nueidavo bent po 4.400 žingsnių, mirties tikimybė buvo gerokai mažesnė, negu tų moterų, kurios vaikščiojo perpus mažiau. Mažiausias mirtingumo procentas buvo tarp moterų, kurios vaikščiojo daugiausia – 7.500 ir daugiau žingsnių per dieną. Tačiau tyrėjai pabrėžia, kad peržengus 7.500 ribą papildomi žingsniai jokios naudos nepridėjo.

„Atrodo logiška manyti, kad mirtį atitolina tie, kurie daugiau vaikšto. Perkopus tam tikrą žingsnių ribą, papildomos naudos nėra, tačiau noriu pabrėžti, kad mes tyrėme mirtingumą, o ne vaikščiojimo naudą sveikatai. Manau, žinia, kad kasdien užtenka nužingsniuoti ir 7.500 žingsnių, prideda motyvacijos. O jeigu nueinate daugiau – tik geriau jums“,– teigia I-Min Lee.

Asmeniniai poreikiai

Vaikščiojimo naudą tyrinėjanti mokslininkė dr. Catrine Tudor-Locke teigia, kad lygiai 10.000 žingsnių nauda nėra moksliškai įrodyta, tačiau tai – geras žmogaus aktyvumo per dieną indikatorius.

„Tyrimais įrodyta, kad daugiau vaikščiojantys žmonės dažniausiai būna lieknesni, taip pat mažesnis jų kūno masės koeficientas, – komentuoja C. Tudor-Locke. – Tačiau nereikia pamiršti, kad apie 1960-uosius japonai, kuriems pirmiausia buvo pasiūlytas toks vaikščiojimo rėžimas, maitinosi visai kitaip nei mes šiais laikais.“

Mokslininkė pabrėžia, kad vaikštant galima numesti svorio, tačiau vaikščiojimo metu sudeginamų kalorijų kiekis priklauso ne nuo nueitų žingsnių skaičiaus, o nuo vaikščiojimo tempo ir žmogaus svorio.

„Be to, reikia atkreipti dėmesį į žmo­gaus amžių, sveikatos būklę. Tiek vaikščioti gali būti per daug vyresniems ar chroninėmis ligomis sergantiems žmonės. O vaikams, kurių vis daugiau kenčia nuo antsvorio ir nutukimo, priešingai – reikėtų vaikščioti kur kas daugiau negu rinkodaros specialistų sugalvotas ir mūsų pamėgtas 10.000 žingsnių matas“, – pabrėžia C. Tudor-Locke.