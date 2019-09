Elektromobilių įkrovimo stotelių JK – daugiau nei degalinių

Jungtinėje Karalystėje (JK) įrengtų elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius rugpjūtį pasiekė 9.199, o veikiančių degalinių skaičius sudaro 8.396.

Tokią žinią skelbia vienas iš elektromobilių pramonės lyderių – Japonijos bendrovė „Nissan“, kuri remiasi Energijos instituto ir projekto „Zap Map“, teikiančio informaciją apie elektromobilių infrastruktūrą, duomenimis.

Elektromobilių įkrovimo stotelių skaičius nepertraukiamai didėja. 2012 m. JK jų buvo įrengta 913, 2018 m. – jau 6.699, o šiais metais – daugiau nei 2.000. „Nissan“ nurodo, kad iš visų dabar JK esančių įkrovimo stotelių daugiau kaip 1.600 sudaro greitojo įkrovimo stotelės. Taip pat skelbiama įdomi tendencija: dabartinėje apmokestinto eismo zonoje Londone yra tik 4 veikiančios degalinės, tačiau per pastaruosius metus šioje zonoje įrengta daugiau kaip 1.000 elektromobilių įkrovimo taškų.

Akivaizdu, kad toks palyginimas tiesiogiai neatskleidžia, per kiek laiko galima pripildyti tam tikrą degalų bakų skaičių ar įkrauti tam tikrą akumuliatorių skaičių. Iš vienos pusės – dėl to, kad daugumoje degalinių yra bent kelios degalų pildymo prieigos, o didelėje dalyje skaičiuojamų elektromobilių įkrovos vietų įrengtas vos vienas lizdas. Be to, mažos galios akumuliatoriaus įkrovimo prieiga savo galimybėmis nė iš tolo neprilygsta didelės galios įkrovimo stotelei.

Tokią sparčią plėtrą skatina JK valdžios iniciatyva iki 2050 m. radikaliai sumažinti šalies taršą. „Nissan“ nurodo, kad pastaruoju metu valstybė elektromobilių įkrovos stotelių įrengimui gyvenamuosiuose rajonuose skyrė 2,5 mln. GBP (2,755 mln. Eur).